Вы едите ос, сами того не зная: правда, спрятанная в каждом инжире — кладбище под видом десерта

Инжир давно окружён слухами, будто внутри его сладкой мякоти прячутся остатки ос. И хотя звучит это настораживающе, правда гораздо интереснее и сложнее: без ос не существовало бы самого инжира.
Инжир — одно из древнейших культурных растений. Его знали ещё в Египте и Месопотамии, а упоминания встречаются даже в Библии. Но мало кто задумывался, что «плод» инжира — вовсе не плод в привычном смысле. Это особое образование, которое ботаники называют сиконием. Внутри него находятся десятки крошечных цветков, спрятанных от внешнего мира.
Эти цветки не могут опыляться ветром или пчёлами — доступ к ним есть только через микроскопическое отверстие на вершине плода, называемое остиолой. Именно туда и пробирается самка особого вида насекомого — фиговой осы. Её жизнь неразрывно связана с жизнью дерева.
Женская особь ищет инжир, чтобы отложить яйца. Она влетает в остиолу, протискиваясь сквозь узкий проход и теряя при этом крылья и антенны. Назад дороги уже нет — оса остаётся внутри навсегда.
Но исход этой миссии зависит от того, в какой инжир она попала.
Так замыкается цикл: растение получает возможность образовать семена, а насекомое — продлить свой род.
Да, в каждом съедобном инжире когда-то действительно погибла оса. Но бояться этого не стоит. Внутри плода есть особый фермент — фицин. Он разлагает ткани насекомого до белковых соединений, полностью растворяя их. Человек этого не замечает, потому что в структуре плода уже ничего не остаётся.
Хрустящие частицы, которые попадаются при еде, — это вовсе не остатки насекомых, а обычные семена инжира.
Связь между инжиром и осой — пример мутуализма, то есть взаимовыгодного сосуществования. Для растения это единственный способ размножения: без ос опыление невозможно. А для ос — это единственное место, где можно отложить яйца и обеспечить личинкам питание.
"Без фиговых ос не было бы инжира, и наоборот", — отмечают специалисты Howstuffworks.
Интересно, что на планете существует более 750 видов инжира, и почти каждому соответствует свой вид осы. Если исчезнет хотя бы один из партнёров, второй вид обречён.
|Вид инжира
|Тип растения
|Роль осы
|Что происходит
|Каприфиг
|мужской
|место откладки яиц
|личинки развиваются, формируются новые осы
|Съедобный инжир
|женский
|перенос пыльцы
|оса погибает, но опыляет цветки
|Гибридные сорта
|культурные
|могут опыляться без ос
|плоды формируются искусственно
Современные фермеры часто выращивают гибридные сорта, которые не требуют опыления осами, однако именно природный симбиоз считается биологически полноценным.
Инжир можно выращивать даже в домашних условиях — как декоративное или плодоносящее растение. Чтобы добиться успеха:
Такой «домашний инжир» обычно самоплодный и не требует участия ос — селекционеры вывели сорта, способные опыляться самостоятельно.
Учёные уже создали сорта, которые не нуждаются в естественном опылении. Такие деревья дают урожай быстрее, а плоды — чище. Однако критики предупреждают: потеря взаимосвязи с насекомыми может привести к исчезновению многих экосистем.
Инжир — важнейший источник пищи для более чем 1200 видов животных, включая птиц и летучих мышей. Без ос растения не смогут плодоносить, а значит, лишатся питания целые цепочки живых существ.
|Плюсы
|Минусы
|Естественный цикл природы
|Зависимость урожая от численности ос
|Более насыщенный вкус плодов
|Сложности в промышленном выращивании
|Сохранение биоразнообразия
|Невозможность контролировать процесс
Можно ли есть инжир, если внутри была оса?
Да. В теле плода нет следов насекомого — фермент фицин полностью расщепляет его.
Как отличить съедобный инжир от каприфига?
Съедобные сорта мягкие, сладкие и не содержат отверстий от выхода ос. Каприфиги более плотные и горькие.
Опасен ли фермент фицин для человека?
Нет. Он безопасен и даже используется в косметике и медицине — например, для заживления ран.
Можно ли опылять инжир вручную?
Теоретически да, но процесс сложный и неэффективный. Гораздо проще выращивать самоплодные сорта.
Симбиоз инжира и осы существует более 60 миллионов лет. Палеонтологи находят окаменелости, подтверждающие, что уже тогда между ними была тесная зависимость. Именно благодаря этой устойчивости инжир пережил климатические катастрофы и сохранился до наших дней.
