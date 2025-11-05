Когда исследователи из Аквариума Новой Англии отправились в октябре на очередной облёт с воздуха, они и не предполагали, что станут свидетелями одного из самых редких природных явлений. На глубине, где солнечные лучи едва касаются поверхности, были замечены три клюворылых кита — взрослые особи и детёныш. Эти глубоководные гиганты встречаются настолько редко, что их можно считать почти призраками океана.
Обнаружение произошло над Национальным морским памятником "Северо-восточные каньоны и подводные горы", примерно в 150 милях от Чатема, штат Массачусетс. Это защищённая акватория, куда учёные регулярно совершают полёты, чтобы наблюдать за морской жизнью. Но клюворылых китов даже опытные специалисты видят крайне редко.
"Люди, которые, возможно, катаются на лодках или занимаются чем-то подобным, не увидят этих животных, потому что они обитают на большой глубине", — сказала научный сотрудник и координатор аэрофотосъёмки Орла О'Брайен.
По её словам, такие наблюдения можно сравнить с выигрышем в лотерею: эти животные способны задерживать дыхание на несколько часов и появляются на поверхности лишь на мгновение.
Клюворылые киты (или киты Тру) — загадочные обитатели океана, которые живут в глубинах, где давление воды в сотни раз превышает норму. Их размеры больше, чем у дельфинов: взрослые особи могут весить до 1,3 тонны и достигать длины 5-6 метров. Однако о них известно удивительно мало — даже продолжительность их жизни пока остаётся загадкой.
"Они как бы всплывают… делают несколько вдохов, а потом снова погружаются на несколько часов, так что вероятность увидеть их очень мала", — объяснила О'Брайен.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) подтверждает, что информации об этом виде крайне мало. Из-за редкости встреч в естественной среде биологи не могут точно определить ни численность популяции, ни состояние здоровья этих животных.
"Находятся ли они под угрозой исчезновения? В хорошем ли они состоянии? — спросил О'Брайен. — У нас просто недостаточно данных о них".
|Параметр
|Клюворылый кит Тру
|Финвал
|Дельфин
|Средняя длина
|5-6 м
|20-25 м
|2-3 м
|Средний вес
|до 1,3 т
|до 80 т
|до 300 кг
|Среда обитания
|глубоководные зоны
|открытый океан
|прибрежные воды
|Частота наблюдений
|крайне редкие
|регулярные
|очень частые
|Основная пища
|кальмары
|планктон, мелкая рыба
|рыба, кальмары
Эта таблица наглядно показывает, почему встречи с клюворылыми китами так редки: они живут в тех слоях океана, куда не добираются даже самые опытные ныряльщики.
Чтобы заметить этих животных, исследователи используют не только воздушные съёмки, но и акустические методы. Специальные гидрофоны фиксируют звуки, которые киты издают под водой. Анализ этих сигналов помогает понять, где они находятся и как часто перемещаются. Кроме того, в последние годы используются дроны с мощными камерами, способные вести съёмку на больших расстояниях, не пугая животных.
Утрата таких видов, как клюворылый кит, может нарушить баланс всей морской экосистемы. Эти животные играют важную роль в круговороте питательных веществ, помогая поддерживать жизнь в глубинных водах. Исчезновение глубоководных хищников приведёт к избыточному росту популяций кальмаров и других организмов, что повлияет на структуру океанических пищевых цепей.
Как учёные определяют вид кита с воздуха?
По форме головы, цвету тела и рисунку плавников. Иногда подтверждают данные с помощью фотофиксации и акустических сигналов.
Можно ли увидеть таких китов туристу?
Почти невозможно. Они живут на глубине до нескольких тысяч метров и поднимаются крайне редко.
Чем питаются клюворылые киты?
В основном кальмарами и другими глубоководными беспозвоночными, которых они находят при помощи эхолокации.
Первые упоминания о клюворылых китах относятся к XIX веку. Однако научно их описали лишь в начале XX века, и до сих пор эти животные остаются загадкой для биологов. Только с развитием аэрофотосъёмки и подводных микрофонов стало возможным фиксировать их присутствие в Атлантическом океане.
Во время того же исследования учёные заметили сотни других морских животных — более 400 дельфинов и семь финвалов. Но именно три редких кита Тру стали самым ярким открытием сезона — напоминанием о том, как много в океане тайн, которые ещё предстоит разгадать.
Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.