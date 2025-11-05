Медведи-призраки: почему Канада оберегает самых загадочных зверей планеты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Канадские леса хранят множество тайн, но одна из них особенно удивительна. В глухих хвойных чащах Британской Колумбии можно встретить белоснежного медведя, который будто сошёл со страниц легенд. Он не полярный и не альбинос. Это — медведь Кермода, которого индейцы называют "призрачным духом леса". Когда-то его считали мифом, теперь — символом дикой природы Канады.

Медведь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медведь

Белый мишка, которого приняли за беглеца с Севера

Интернет обожает необычные истории, и одна из них — байка о некоем "невезучем медведе Джоуи". Сюжет незатейлив: белого мишку якобы приняли за полярного, перепугались за его судьбу и срочно отправили "домой" — на север, в ледяную тундру. Позже зоологи поняли ошибку и вернули беднягу обратно.

Выглядит как трогательная комедия с хэппи-эндом, но в реальности всё гораздо проще: Джоуи никогда не существовал. Фотографии, которыми сопровождают историю, действительно настоящие, но сняты они в Канаде, а герой на них вовсе не северный странник — а классический медведь Кермода.

Ошибку, о которой рассказывает миф, заметили бы ещё до погрузки зверя в транспорт. К тому же специалисты без труда отличают подвиды по форме морды, лап и длине когтей.

Кто такие медведи Кермода

Медведь Кермода — не отдельный вид, а подвид американского чёрного медведя (Ursus americanus kermodei). Его ареал ограничен тихоокеанским побережьем Канады и несколькими островами Британской Колумбии. В этих влажных и зелёных местах "призрачные медведи" чувствуют себя превосходно.

Индейцы народа тсимшиан издавна считали белых мишек священными существами, посланниками духов, охраняющими баланс между миром людей и природы. В их мифах белый медведь — напоминание о временах, когда Земля была покрыта снегом.

Таблица "Сравнение подвидов американского медведя"

Подвид Окраска Ареал Средний вес
Чёрный американский Чёрная, иногда бурая Вся Северная Америка 180-250 кг
Кермодский Белая или кремовая Британская Колумбия (Канада) 150-250 кг
Гризли Бурая Скалистые горы, Аляска 300-450 кг

Почему "чёрный" медведь белый

Секрет цвета — в гене MC1R, который отвечает за выработку меланина. Если у медведя две копии изменённого гена, пигмент просто не вырабатывается — и шкура становится белой. Таких животных примерно 20% от всей популяции Кермода. Остальные остаются тёмными, но несут тот же самый ген.

Интересно, что белые и чёрные медведи могут быть потомками одной пары: у светлой матери рождаются тёмные детёныши, и наоборот. Генетика играет с ними как с палитрой художника.

Обычная жизнь необычного зверя

Несмотря на необычный цвет, кермодские медведи ведут вполне привычную для своих собратьев жизнь. Они прекрасно лазают по деревьям, умеют плавать и устраивают пир во время нереста лосося. Рыба — их главное лакомство.

Исследования показали, что белые особи ловят рыбу на 35% чаще, чем чёрные. Всё просто: рыба не видит белую фигуру на фоне бликов воды и подплывает ближе. Это реальное эволюционное преимущество, благодаря которому белый окрас закрепился в популяции.

Вес взрослого кермодского медведя — около 250 килограммов, высота в холке — до 105 см. Это меньше, чем у полярных гигантов, но для густых лесов Канады такой размер — идеален.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: путать кермодского медведя с полярным.
    Последствие: мифы и недостоверные истории в СМИ.
    Альтернатива: проверять источники и отличать виды по ареалу и строению.

  • Ошибка: считать белый окрас проявлением альбинизма.
    Последствие: непонимание генетической природы мутации.
    Альтернатива: изучать генные особенности и их эволюционные причины.

  • Ошибка: подкармливать медведей в дикой природе.
    Последствие: потеря страха перед людьми, нападения.
    Альтернатива: поддерживать дистанцию и не нарушать природный баланс.

А что если…

А что если мутация MC1R — не случайность, а ответ природы на изменения климата? Учёные предполагают, что белый окрас помогает медведям Кермода не только охотиться, но и охлаждаться под солнцем, отражая лишнее тепло. Возможно, именно поэтому "призрачные" мишки сумели выжить, когда другие подвиды вытеснялись севернее.

Таблица "Плюсы и минусы белого окраса"

Плюсы Минусы
Маскировка при охоте на рыбу Заметность для крупных хищников
Эволюционное преимущество в питании Меньшая защита в густой тени леса
Символический статус, охрана от браконьеров Редкость гена снижает вариативность

Мифы и правда

Миф 1. Белый медведь в лесу — альбинос.
Правда: белизна кермодских мишек не связана с альбинизмом, а вызвана генетической мутацией.

Миф 2. Эти медведи — отдельный вид.
Правда: это подвид американского чёрного медведя.

Миф 3. Белых кермодских медведей осталось единицы.
Правда: их около 500 особей, и популяция стабильна благодаря охране.

Исторический контекст

  • 1905 год. Биолог Фрэнсис Кермод описал подвид.

  • 1950-е. Начались систематические исследования генетики окраса.

  • 2006 год. Белый медведь Кермода стал символом Британской Колумбии.

  • 2020-е. Учёные продолжают изучать влияние окраса на экосистему региона.

Интересные факты

  • У кермодских медведей отличное зрение и чувство запаха — они способны уловить запах лосося за несколько километров.
  • Белые особи чаще всего рождаются на островах, где меньше гризли.
  • У каждого медведя уникальный оттенок шерсти: от снежно-белого до кремового.
  • Местные жители устраивают фестивали, посвящённые этим животным.
  • Считается, что увидеть белого мишку — к счастью и удаче на год.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
