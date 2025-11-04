Тайна пушистого ангела: кто такие регдоллы и почему рядом с ними невозможно грустить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Эта порода словно придумана для тех, кто мечтает о спокойствии, уюте и ласке. Регдоллы — это не просто красивые кошки с роскошной шерстью, а настоящие антистресс-питомцы. Их поведение, мягкость и полное доверие к человеку делают их одними из самых удивительных созданий в мире домашних животных.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

История появления

Порода появилась в 1960-х годах в Калифорнии благодаря заводчице Энн Бейкер. Она скрестила персидскую, бирманскую и сиамскую кошек, желая получить питомца с уравновешенным характером и эффектной внешностью. Результат превзошёл ожидания — родился регдолл, получивший имя, означающее "тряпичная кукла". Так его назвали из-за особой способности полностью расслабляться на руках человека.

Сегодня регдолл входит в десятку самых популярных пород мира. Его любят за покладистость, преданность и невероятную способность дарить тепло.

Характер: пушистый терапевт

Регдолл — воплощение доброжелательности. Эти кошки удивительно доверчивы и терпеливы.

  • Ласковые. Они буквально "тают" в объятиях и с удовольствием лежат на коленях.

  • Спокойные. Не выносят конфликтов, не проявляют агрессии и редко выпускают когти.

  • Преданные. Часто выбирают одного хозяина, следуя за ним повсюду.

  • Тихие. Почти не мяукают, предпочитая общение взглядом или лёгким прикосновением лапы.

Именно за мягкость и контактность регдоллы часто используются в программах анималотерапии — они помогают людям справляться со стрессом и тревожностью.

Внешность: благородство и нежность

Регдоллы выглядят как плюшевые игрушки, но за этой внешней мягкостью скрывается сильное, гармоничное тело.

Признак Описание
Шерсть Полудлинная, густая, шелковистая, не склонна к сваливанию.
Окрас Колор-пойнт, биколор, миттед или однотонный. Самые редкие — лиловые и шоколадные оттенки.
Глаза Большие, овальные, ярко-голубые, будто светятся изнутри.
Размер Крупные: коты весят до 9 кг, кошки — 4-6 кг.
Телосложение Мускулистое, с мягкими линиями и длинным пушистым хвостом.

Регдоллы растут медленно и достигают полного размера только к 3-4 годам.

Уход за регдоллом

Уход за этой породой несложен, но требует внимания и регулярности.

  1. Шерсть. Расчёсывайте 1-2 раза в неделю, во время линьки — чаще. Используйте мягкую щётку или фурминатор.

  2. Купание. Эти кошки спокойно переносят воду. Купайте раз в 1-2 месяца, используя шампунь для длинношёрстных пород.

  3. Питание. Регдоллы склонны к набору веса. Лучше подбирать корма для длинношёрстных кошек с высоким содержанием белка и контролировать порции.

  4. Здоровье. Главный риск — гипертрофическая кардиомиопатия. Делайте ежегодное УЗИ сердца, особенно после пяти лет.

  5. Гигиена. Регулярно чистите глаза и уши, подстригайте когти.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: перекармливать питомца.
    Последствие: ожирение, проблемы с суставами и сердцем.
    Альтернатива: использовать корм с контролем калорий и больше играть.

  • Ошибка: выпускать на улицу без присмотра.
    Последствие: регдолл не убегает от опасности и может попасть в беду.
    Альтернатива: прогулки только на шлейке или балконе с защитной сеткой.

  • Ошибка: оставлять надолго одного.
    Последствие: стресс, апатия, потеря аппетита.
    Альтернатива: второй питомец или интерактивные игрушки.

Игры и общение

Регдоллы не склонны к гиперактивности, но любят лёгкие развлечения. Игра с дразнилкой или мячиком в течение 10-15 минут в день помогает поддерживать форму и укреплять связь с хозяином.

Им нравится находиться рядом — смотреть, как вы работаете, готовите или отдыхаете. Эта кошка не требует внимания, она просто тихо присутствует, создавая атмосферу тепла.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Исключительно ласковый характер Плохо переносит одиночество
Красивый внешний вид Склонность к полноте
Подходит для семей с детьми Требует регулярного ухода за шерстью
Тихая и неагрессивная Не любит резких звуков и суеты

FAQ

Как долго живут регдоллы?
В среднем 13-16 лет при хорошем уходе и сбалансированном питании.

Можно ли оставлять одного дома?
Нежелательно. Эти кошки скучают без общения и могут стать апатичными.

Подходит ли регдолл аллергикам?
Нет, полностью гипоаллергенным он не является, но выделяет меньше аллергенов, чем большинство длинношёрстных пород.

Мифы и правда

  • Миф: регдоллы не чувствуют боли.
    Правда: это миф, просто они сохраняют спокойствие даже при неприятных ощущениях.

  • Миф: их можно держать как игрушку.
    Правда: несмотря на мягкость, регдолл — живое существо, требующее заботы и внимания.

  • Миф: длинная шерсть обязательно спутывается.
    Правда: структура шерсти у регдолла особенная — она шелковистая и легко расчёсывается.

Интересные факты

  1. Регдолл — одна из немногих пород, которая полностью расслабляется, когда её берут на руки.

  2. Эти кошки не умеют "выпрашивать" — вместо мяуканья они просто смотрят вам в глаза.

  3. Среди регдоллов часто встречаются особи с удивительной привязанностью: некоторые даже приносят игрушки, как собаки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
