Тайна пушистого ангела: кто такие регдоллы и почему рядом с ними невозможно грустить

Эта порода словно придумана для тех, кто мечтает о спокойствии, уюте и ласке. Регдоллы — это не просто красивые кошки с роскошной шерстью, а настоящие антистресс-питомцы. Их поведение, мягкость и полное доверие к человеку делают их одними из самых удивительных созданий в мире домашних животных.
Порода появилась в 1960-х годах в Калифорнии благодаря заводчице Энн Бейкер. Она скрестила персидскую, бирманскую и сиамскую кошек, желая получить питомца с уравновешенным характером и эффектной внешностью. Результат превзошёл ожидания — родился регдолл, получивший имя, означающее "тряпичная кукла". Так его назвали из-за особой способности полностью расслабляться на руках человека.
Сегодня регдолл входит в десятку самых популярных пород мира. Его любят за покладистость, преданность и невероятную способность дарить тепло.
Регдолл — воплощение доброжелательности. Эти кошки удивительно доверчивы и терпеливы.
Ласковые. Они буквально "тают" в объятиях и с удовольствием лежат на коленях.
Спокойные. Не выносят конфликтов, не проявляют агрессии и редко выпускают когти.
Преданные. Часто выбирают одного хозяина, следуя за ним повсюду.
Тихие. Почти не мяукают, предпочитая общение взглядом или лёгким прикосновением лапы.
Именно за мягкость и контактность регдоллы часто используются в программах анималотерапии — они помогают людям справляться со стрессом и тревожностью.
Регдоллы выглядят как плюшевые игрушки, но за этой внешней мягкостью скрывается сильное, гармоничное тело.
|Признак
|Описание
|Шерсть
|Полудлинная, густая, шелковистая, не склонна к сваливанию.
|Окрас
|Колор-пойнт, биколор, миттед или однотонный. Самые редкие — лиловые и шоколадные оттенки.
|Глаза
|Большие, овальные, ярко-голубые, будто светятся изнутри.
|Размер
|Крупные: коты весят до 9 кг, кошки — 4-6 кг.
|Телосложение
|Мускулистое, с мягкими линиями и длинным пушистым хвостом.
Регдоллы растут медленно и достигают полного размера только к 3-4 годам.
Уход за этой породой несложен, но требует внимания и регулярности.
Шерсть. Расчёсывайте 1-2 раза в неделю, во время линьки — чаще. Используйте мягкую щётку или фурминатор.
Купание. Эти кошки спокойно переносят воду. Купайте раз в 1-2 месяца, используя шампунь для длинношёрстных пород.
Питание. Регдоллы склонны к набору веса. Лучше подбирать корма для длинношёрстных кошек с высоким содержанием белка и контролировать порции.
Здоровье. Главный риск — гипертрофическая кардиомиопатия. Делайте ежегодное УЗИ сердца, особенно после пяти лет.
Гигиена. Регулярно чистите глаза и уши, подстригайте когти.
Ошибка: перекармливать питомца.
Последствие: ожирение, проблемы с суставами и сердцем.
Альтернатива: использовать корм с контролем калорий и больше играть.
Ошибка: выпускать на улицу без присмотра.
Последствие: регдолл не убегает от опасности и может попасть в беду.
Альтернатива: прогулки только на шлейке или балконе с защитной сеткой.
Ошибка: оставлять надолго одного.
Последствие: стресс, апатия, потеря аппетита.
Альтернатива: второй питомец или интерактивные игрушки.
Регдоллы не склонны к гиперактивности, но любят лёгкие развлечения. Игра с дразнилкой или мячиком в течение 10-15 минут в день помогает поддерживать форму и укреплять связь с хозяином.
Им нравится находиться рядом — смотреть, как вы работаете, готовите или отдыхаете. Эта кошка не требует внимания, она просто тихо присутствует, создавая атмосферу тепла.
|Плюсы
|Минусы
|Исключительно ласковый характер
|Плохо переносит одиночество
|Красивый внешний вид
|Склонность к полноте
|Подходит для семей с детьми
|Требует регулярного ухода за шерстью
|Тихая и неагрессивная
|Не любит резких звуков и суеты
Как долго живут регдоллы?
В среднем 13-16 лет при хорошем уходе и сбалансированном питании.
Можно ли оставлять одного дома?
Нежелательно. Эти кошки скучают без общения и могут стать апатичными.
Подходит ли регдолл аллергикам?
Нет, полностью гипоаллергенным он не является, но выделяет меньше аллергенов, чем большинство длинношёрстных пород.
Миф: регдоллы не чувствуют боли.
Правда: это миф, просто они сохраняют спокойствие даже при неприятных ощущениях.
Миф: их можно держать как игрушку.
Правда: несмотря на мягкость, регдолл — живое существо, требующее заботы и внимания.
Миф: длинная шерсть обязательно спутывается.
Правда: структура шерсти у регдолла особенная — она шелковистая и легко расчёсывается.
Регдолл — одна из немногих пород, которая полностью расслабляется, когда её берут на руки.
Эти кошки не умеют "выпрашивать" — вместо мяуканья они просто смотрят вам в глаза.
Среди регдоллов часто встречаются особи с удивительной привязанностью: некоторые даже приносят игрушки, как собаки.
