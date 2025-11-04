Город под контролем ворон: как птицы построили собственную цивилизацию над головами людей

0:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда-то Иван Крылов упрекал ворону в глупости, но сегодня учёные уверены: всё наоборот. Если бы в лапы серой вороне попал кусочек сыра, лиса осталась бы без обеда — птица уж точно не дала бы себя провести.

Фото: Own work by Muhammad Mahdi Karim Ворона

Вороны — одни из самых сообразительных обитателей городов. Их интеллект сравним с детским: они умеют планировать, использовать инструменты и даже обучаться на ошибках.

Как вороны покорили города

Ещё полвека назад вороны жили преимущественно в полях и лесах, прилетая в населённые пункты только зимой. Постепенно они поняли, что жизнь рядом с человеком — настоящий подарок: еда круглый год, укрытия и отсутствие голода. Так пернатые переселились в города и стали их полноправными жителями.

Сегодня сложно представить улицы без этих серых стратегов. Они освоили городское пространство, наладили "пищевые маршруты" и прекрасно ориентируются среди домов и машин.

Пищевой интеллект

Главное в выживании — еда, и вороны это усвоили. Они научились открывать мусорные баки, разворачивать фантики и даже размачивать хлеб в лужах, чтобы сделать его мягче. Для птицы, которая всего несколько десятков лет назад не знала, что такое асфальт и полиэтилен, это настоящий эволюционный прорыв.

В лабораториях вороны демонстрируют способности, достойные инженеров. Они не только запоминают цепочку действий, но и создают простейшие инструменты. В опытах с бумагой птицы понимали, что за клочок определённого цвета дают награду, и сами делили листы на нужные куски.

Технологии на службе у пернатых

Современные экологи даже используют ум воронов в благих целях. Так, школьник из Подмосковья обучил птиц собирать мусор. Система простая: ворона получает орешек, если бросает окурок в специальный контейнер. Когда связь между действием и наградой закрепилась, птицы начали искать отходы по всей округе.

Похожие инициативы появились в Швеции и Нидерландах. Там вороны помогают очищать улицы, получая корм за каждый выброшенный окурок. Это реальный пример "умного города" с участием дикой природы.

Иерархия и правила

Вороны — не только индивидуалисты, но и социальные существа. Их стаи насчитывают сотни особей, и в коллективе царит строгий порядок. Если кто-то из врагов потревожит птенцов, об этом узнает вся округа.

Учёные проводили эксперимент: когда орнитологи в масках кольцевали птенцов, взрослые вороны запоминали лица "обидчиков" и при последующих встречах поднимали тревогу. Более того, они передавали эту память потомству — новые поколения также нападали на людей в тех же масках.

Испытания на мышление

Чтобы проверить абстрактное мышление, исследователи давали воронам карточки с изображениями фигур. Нужно было выбрать ту, что похожа по форме или количеству элементов на образец. Птицы справились с задачей и даже решали более сложные головоломки, когда сходство определялось не формой, а соотношением цветов.

Такой уровень анализа доказывает: вороны способны к обобщению и аналогиям — умениям, характерным для млекопитающих и человека.

Игра как признак интеллекта

Когда вороны сыты и в безопасности, они начинают играть. Зимой скользят по крышам, катаются на льду, а летом устраивают "воздушный волейбол" крышками или палочками. Иногда забавы превращаются в хулиганство: известны случаи, когда птицы бросали камешки на машины или тротуары.

Но даже такие шалости — не просто развлечения. Игры развивают координацию и учат молодняк оценивать расстояние и скорость.

Сравнение: ворона и человек

Навык Ворона Человек Использование инструментов Делает из веток и бумаги Создаёт и хранит инструменты Обучение через опыт Да, методом проб и ошибок Да, через обучение и логику Память на лица Узнаёт врагов Различает по эмоциям Социальная структура Есть иерархия Есть роли и законы Игра Средство обучения Средство развития и отдыха

Как "приручить" интеллект вороны

Не пытайтесь кормить ворону руками — она запомнит вас, но не факт, что с благодарностью. Если хотите наблюдать за их поведением, установите кормушку с орешками и безопасным зеркалом: птицы обожают видеть своё отражение. Никогда не разрушайте гнёзда — вороны мстительны и способны нападать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подкармливать ворон хлебом.

Последствие: заболевания у птиц, засорение территории.

Альтернатива: использовать несолёные орешки, семена подсолнечника или сухие ягоды.

Ошибка: кричать на ворону или бросать предметы.

Последствие: стая запомнит агрессора и может нападать.

Альтернатива: просто уйти с их территории — они быстро теряют интерес.

А что если вороны ещё умнее, чем кажется

Некоторые исследователи считают, что интеллект этих птиц можно сравнить с приматами. Если бы у ворон были руки, они, вероятно, давно бы освоили не только мусорные баки, но и дверные ручки.

Плюсы и минусы соседства

Плюсы Минусы Уничтожают грызунов и насекомых Шумят и оставляют мусор Приспосабливаются к любым условиям Иногда воруют блестящие предметы Контролируют экосистему города Могут нападать при угрозе потомству

Интересные факты

Вороны умеют считать до пяти и запоминают последовательности действий. У каждой стаи есть свой "диалект" — набор звуков, по которым птицы узнают своих. Вороны наблюдают за смертью сородичей и, по мнению орнитологов, устраивают подобие "поминок".

Исторический контекст

Серые вороны были спутниками человека с древности. В скандинавских сагах они сопровождают Одина, в славянских поверьях — предвестники перемен, а в японской мифологии символизируют мудрость.

Сегодня эти птицы не только часть городского пейзажа, но и зеркало нашего мира — умного, шумного и немного хитрого.