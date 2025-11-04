Город под контролем ворон: как птицы построили собственную цивилизацию над головами людей

Когда-то Иван Крылов упрекал ворону в глупости, но сегодня учёные уверены: всё наоборот. Если бы в лапы серой вороне попал кусочек сыра, лиса осталась бы без обеда — птица уж точно не дала бы себя провести.
Вороны — одни из самых сообразительных обитателей городов. Их интеллект сравним с детским: они умеют планировать, использовать инструменты и даже обучаться на ошибках.
Ещё полвека назад вороны жили преимущественно в полях и лесах, прилетая в населённые пункты только зимой. Постепенно они поняли, что жизнь рядом с человеком — настоящий подарок: еда круглый год, укрытия и отсутствие голода. Так пернатые переселились в города и стали их полноправными жителями.
Сегодня сложно представить улицы без этих серых стратегов. Они освоили городское пространство, наладили "пищевые маршруты" и прекрасно ориентируются среди домов и машин.
Главное в выживании — еда, и вороны это усвоили. Они научились открывать мусорные баки, разворачивать фантики и даже размачивать хлеб в лужах, чтобы сделать его мягче. Для птицы, которая всего несколько десятков лет назад не знала, что такое асфальт и полиэтилен, это настоящий эволюционный прорыв.
В лабораториях вороны демонстрируют способности, достойные инженеров. Они не только запоминают цепочку действий, но и создают простейшие инструменты. В опытах с бумагой птицы понимали, что за клочок определённого цвета дают награду, и сами делили листы на нужные куски.
Современные экологи даже используют ум воронов в благих целях. Так, школьник из Подмосковья обучил птиц собирать мусор. Система простая: ворона получает орешек, если бросает окурок в специальный контейнер. Когда связь между действием и наградой закрепилась, птицы начали искать отходы по всей округе.
Похожие инициативы появились в Швеции и Нидерландах. Там вороны помогают очищать улицы, получая корм за каждый выброшенный окурок. Это реальный пример "умного города" с участием дикой природы.
Вороны — не только индивидуалисты, но и социальные существа. Их стаи насчитывают сотни особей, и в коллективе царит строгий порядок. Если кто-то из врагов потревожит птенцов, об этом узнает вся округа.
Учёные проводили эксперимент: когда орнитологи в масках кольцевали птенцов, взрослые вороны запоминали лица "обидчиков" и при последующих встречах поднимали тревогу. Более того, они передавали эту память потомству — новые поколения также нападали на людей в тех же масках.
Чтобы проверить абстрактное мышление, исследователи давали воронам карточки с изображениями фигур. Нужно было выбрать ту, что похожа по форме или количеству элементов на образец. Птицы справились с задачей и даже решали более сложные головоломки, когда сходство определялось не формой, а соотношением цветов.
Такой уровень анализа доказывает: вороны способны к обобщению и аналогиям — умениям, характерным для млекопитающих и человека.
Когда вороны сыты и в безопасности, они начинают играть. Зимой скользят по крышам, катаются на льду, а летом устраивают "воздушный волейбол" крышками или палочками. Иногда забавы превращаются в хулиганство: известны случаи, когда птицы бросали камешки на машины или тротуары.
Но даже такие шалости — не просто развлечения. Игры развивают координацию и учат молодняк оценивать расстояние и скорость.
|Навык
|Ворона
|Человек
|Использование инструментов
|Делает из веток и бумаги
|Создаёт и хранит инструменты
|Обучение через опыт
|Да, методом проб и ошибок
|Да, через обучение и логику
|Память на лица
|Узнаёт врагов
|Различает по эмоциям
|Социальная структура
|Есть иерархия
|Есть роли и законы
|Игра
|Средство обучения
|Средство развития и отдыха
Не пытайтесь кормить ворону руками — она запомнит вас, но не факт, что с благодарностью.
Если хотите наблюдать за их поведением, установите кормушку с орешками и безопасным зеркалом: птицы обожают видеть своё отражение.
Никогда не разрушайте гнёзда — вороны мстительны и способны нападать.
Ошибка: подкармливать ворон хлебом.
Последствие: заболевания у птиц, засорение территории.
Альтернатива: использовать несолёные орешки, семена подсолнечника или сухие ягоды.
Ошибка: кричать на ворону или бросать предметы.
Последствие: стая запомнит агрессора и может нападать.
Альтернатива: просто уйти с их территории — они быстро теряют интерес.
Некоторые исследователи считают, что интеллект этих птиц можно сравнить с приматами. Если бы у ворон были руки, они, вероятно, давно бы освоили не только мусорные баки, но и дверные ручки.
|Плюсы
|Минусы
|Уничтожают грызунов и насекомых
|Шумят и оставляют мусор
|Приспосабливаются к любым условиям
|Иногда воруют блестящие предметы
|Контролируют экосистему города
|Могут нападать при угрозе потомству
Вороны умеют считать до пяти и запоминают последовательности действий.
У каждой стаи есть свой "диалект" — набор звуков, по которым птицы узнают своих.
Вороны наблюдают за смертью сородичей и, по мнению орнитологов, устраивают подобие "поминок".
Серые вороны были спутниками человека с древности. В скандинавских сагах они сопровождают Одина, в славянских поверьях — предвестники перемен, а в японской мифологии символизируют мудрость.
Сегодня эти птицы не только часть городского пейзажа, но и зеркало нашего мира — умного, шумного и немного хитрого.
