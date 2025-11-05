Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды

В южной части американского штата Флорида, в болотистых просторах заповедника Big Cypress, был пойман бирманский питон длиной почти шесть метров. Эта змея стала новым рекордсменом по размеру среди представителей своего вида, зарегистрированных в регионе. Вес гигантской рептилии составил примерно 57 килограммов — почти столько же, сколько весит взрослый лабрадор.
Бирманский питон (Python bivittatus) — не местный обитатель Северной Америки. Он появился во Флориде из-за человеческой неосторожности: змеи, завезённые как экзотические питомцы, десятилетиями сбегали в дикую природу. Постепенно они создали устойчивую популяцию и заняли обширные территории в болотах и мангровых зарослях.
Сегодня этот вид официально признан инвазивным — он вытесняет местных животных, включая енотов, кроликов и редких птиц.
Исследования показали, что в некоторых районах популяции мелких млекопитающих снизились на 90 %, и основная причина — именно бирманские питоны. Благодаря огромной длине и мощным мышцам они способны проглатывать добычу размером с оленёнка.
Операцией руководил биолог Иэн Истерлинг, который возглавляет полевые работы по мониторингу численности питонов во Флориде. Его команда использует GPS-трекеры, тепловизоры и анализ ДНК, чтобы отслеживать распространение змей и понимать, как они размножаются.
"Полученные данные помогут усовершенствовать методы поиска и контроля численности этих змей", — отметил биолог Иэн Истерлинг.
По словам учёного, самка-рекордсменка находилась в фазе размножения, что делает находку особенно ценной: отлов таких особей помогает сократить популяцию и предотвратить дальнейшее распространение вида.
|Вид питона
|Средняя длина
|Максимальная длина
|Средний вес
|Особенности
|Бирманский питон
|3-4 м
|5,8 м
|40-60 кг
|Инвазивный во Флориде
|Индийский питон
|3-5 м
|6,4 м
|50 кг
|Родственный вид, распространён в Азии
|Сетчатый питон
|4-6 м
|10,5 м
|100 кг
|Самая длинная змея на планете
|Африканский скальный питон
|3-5 м
|6 м
|60 кг
|Агрессивный хищник, обитает в саваннах
Во Флориде действует государственная программа по контролю за бирманскими питонами. Она включает несколько направлений:
Такие меры помогают ограничить численность змей, но полностью искоренить их уже невозможно — климат и обилие болот создают идеальные условия для размножения.
Учёные предупреждают: потепление климата может расширить ареал бирманских питонов. Теоретически они смогут поселиться на побережьях Техаса, Луизианы и даже Южной Каролины.
Если этого не удастся избежать, придётся адаптировать новые меры контроля — от внедрения биочипов до использования дронов с тепловизорами.
Как определить, что перед вами бирманский питон?
У него светло-коричневый окрас с крупными пятнами, напоминающими лабиринт, и треугольная голова. В отличие от водяных ужей, питон значительно массивнее.
Можно ли держать питона дома?
Формально — да, но только при наличии разрешения и надёжных условий содержания. Однако специалисты настоятельно советуют воздержаться, особенно если змея достигает более двух метров.
Сколько стоит участие в программе по отлову питонов?
Официальные охотники получают около 10 долларов за каждого змея и дополнительные бонусы за крупные экземпляры.
Что делать, если встретил питона в природе?
Не приближаться, не пытаться снимать на телефон и сразу сообщить в FWC. Эти змеи не нападают первыми, но способны стремительно броситься в защиту.
Миф: питоны опасны для человека.
Правда: случаи нападения на людей крайне редки, большинство змей избегают контакта.
Миф: они появляются только в болотах.
Правда: их находят и в пригородных районах, особенно у каналов и парков.
Миф: чем больше змея, тем старше.
Правда: рост зависит не только от возраста, но и от питания и температуры среды.
Бирманские питоны способны жить без пищи до полутора лет, используя запасы энергии.
Самки высиживают кладку из 60-100 яиц и согревают её собственным телом.
Считается, что эти змеи способны пережить заморозки — на деле даже кратковременное понижение температуры ниже +10 °C для них смертельно.
Пойманный во Флориде питон стал не просто рекордом — он символизировал последствия человеческого вмешательства в природу. История этой змеи показывает, как легко экзотический питомец может превратиться в угрозу для целой экосистемы.
Главный урок этой истории прост: даже одно неосторожное действие — выпуск животного в дикую природу — может изменить ландшафт целого региона на десятилетия вперёд.
Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".