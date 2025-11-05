Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:48
Зоосфера

В южной части американского штата Флорида, в болотистых просторах заповедника Big Cypress, был пойман бирманский питон длиной почти шесть метров. Эта змея стала новым рекордсменом по размеру среди представителей своего вида, зарегистрированных в регионе. Вес гигантской рептилии составил примерно 57 килограммов — почти столько же, сколько весит взрослый лабрадор.

Доисторическая змея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Доисторическая змея

Почему эта находка так важна

Бирманский питон (Python bivittatus) — не местный обитатель Северной Америки. Он появился во Флориде из-за человеческой неосторожности: змеи, завезённые как экзотические питомцы, десятилетиями сбегали в дикую природу. Постепенно они создали устойчивую популяцию и заняли обширные территории в болотах и мангровых зарослях.
Сегодня этот вид официально признан инвазивным — он вытесняет местных животных, включая енотов, кроликов и редких птиц.

Исследования показали, что в некоторых районах популяции мелких млекопитающих снизились на 90 %, и основная причина — именно бирманские питоны. Благодаря огромной длине и мощным мышцам они способны проглатывать добычу размером с оленёнка.

Кто поймал гиганта

Операцией руководил биолог Иэн Истерлинг, который возглавляет полевые работы по мониторингу численности питонов во Флориде. Его команда использует GPS-трекеры, тепловизоры и анализ ДНК, чтобы отслеживать распространение змей и понимать, как они размножаются.

"Полученные данные помогут усовершенствовать методы поиска и контроля численности этих змей", — отметил биолог Иэн Истерлинг.

По словам учёного, самка-рекордсменка находилась в фазе размножения, что делает находку особенно ценной: отлов таких особей помогает сократить популяцию и предотвратить дальнейшее распространение вида.

Таблица сравнения: размеры и рекорды питонов

Вид питона Средняя длина Максимальная длина Средний вес Особенности
Бирманский питон 3-4 м 5,8 м 40-60 кг Инвазивный во Флориде
Индийский питон 3-5 м 6,4 м 50 кг Родственный вид, распространён в Азии
Сетчатый питон 4-6 м 10,5 м 100 кг Самая длинная змея на планете
Африканский скальный питон 3-5 м 6 м 60 кг Агрессивный хищник, обитает в саваннах

Как ведётся борьба с инвазивными змеями

Во Флориде действует государственная программа по контролю за бирманскими питонами. Она включает несколько направлений:

  1. Отлов вручную. Этим занимаются обученные охотники и волонтёры, проходящие специальную подготовку.
  2. Использование ловушек и камер. Технологии позволяют засекать движение змей в труднодоступных местах.
  3. Просветительские программы. Жителям объясняют, как безопасно обращаться с рептилиями и кому сообщать о встречах с ними.
  4. Вознаграждение. За каждого отловленного питона предусмотрено денежное поощрение.

Такие меры помогают ограничить численность змей, но полностью искоренить их уже невозможно — климат и обилие болот создают идеальные условия для размножения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отпускать домашних экзотических питомцев в дикую природу.
    Последствие: распространение инвазивных видов и разрушение экосистемы.
    Альтернатива: передача животных в приюты для рептилий или центры спасения, например, Everglades Outpost.
  • Ошибка: попытка поймать питона самостоятельно.
    Последствие: серьёзные травмы, укусы и риск задушения.
    Альтернатива: вызвать службу Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

Если питоны распространятся дальше

Учёные предупреждают: потепление климата может расширить ареал бирманских питонов. Теоретически они смогут поселиться на побережьях Техаса, Луизианы и даже Южной Каролины.
Если этого не удастся избежать, придётся адаптировать новые меры контроля — от внедрения биочипов до использования дронов с тепловизорами.

FAQ

Как определить, что перед вами бирманский питон?
У него светло-коричневый окрас с крупными пятнами, напоминающими лабиринт, и треугольная голова. В отличие от водяных ужей, питон значительно массивнее.

Можно ли держать питона дома?
Формально — да, но только при наличии разрешения и надёжных условий содержания. Однако специалисты настоятельно советуют воздержаться, особенно если змея достигает более двух метров.

Сколько стоит участие в программе по отлову питонов?
Официальные охотники получают около 10 долларов за каждого змея и дополнительные бонусы за крупные экземпляры.

Что делать, если встретил питона в природе?
Не приближаться, не пытаться снимать на телефон и сразу сообщить в FWC. Эти змеи не нападают первыми, но способны стремительно броситься в защиту.

Мифы и правда о питонах

  • Миф: питоны опасны для человека.
    Правда: случаи нападения на людей крайне редки, большинство змей избегают контакта.

  • Миф: они появляются только в болотах.
    Правда: их находят и в пригородных районах, особенно у каналов и парков.

  • Миф: чем больше змея, тем старше.
    Правда: рост зависит не только от возраста, но и от питания и температуры среды.

Три интересных факта

  1. Бирманские питоны способны жить без пищи до полутора лет, используя запасы энергии.

  2. Самки высиживают кладку из 60-100 яиц и согревают её собственным телом.

  3. Считается, что эти змеи способны пережить заморозки — на деле даже кратковременное понижение температуры ниже +10 °C для них смертельно.

Пойманный во Флориде питон стал не просто рекордом — он символизировал последствия человеческого вмешательства в природу. История этой змеи показывает, как легко экзотический питомец может превратиться в угрозу для целой экосистемы.

Главный урок этой истории прост: даже одно неосторожное действие — выпуск животного в дикую природу — может изменить ландшафт целого региона на десятилетия вперёд.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
