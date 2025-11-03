Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:15
Зоосфера

На самом краю земного шара, где температура воды не поднимается выше нуля, учёные сделали неожиданное открытие. Во время экспедиции, направленной на поиск легендарного судна Endurance, они наткнулись на нечто, что поначалу приняли за странные геологические образования. Но под слоем холодной воды скрывалось вовсе не это — перед исследователями открылся настоящий "город" из гнёзд.

Водолазы исследуют морское дно
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Водолазы исследуют морское дно

Что нашли учёные

На морском дне в западной части моря Уэдделла исследователи заметили множество аккуратно вырытых углублений. Когда аппаратура приблизилась ближе, стало ясно: это не просто ямки, а тщательно устроенные гнёзда. По подсчётам, их было более тысячи. Каждый "домик" принадлежал ледяным рыбам — желтоперым нототениям (Lindbergichthys nudifrons).

Рыбы выстраивали гнёзда плотными группами, по особому принципу. В центре находились наиболее защищённые участки, а по краям — жилища самых крупных и сильных особей. Такое распределение создаёт своеобразный "социальный круг": сильные охраняют границы, а внутри — безопасность для остальных.

Почему это открытие важно

Учёные отмечают, что подобные колонии рыб встречаются крайне редко. Обычно обитатели холодных морей ведут уединённый образ жизни. Но в данном случае речь идёт о сложной социальной структуре — с распределением ролей и взаимной защитой. Размер и форма гнёзд говорят о том, что рыбы постоянно поддерживают их в порядке: очищают, укрепляют и даже, вероятно, возвращаются на старые места после миграции.

Как появилось это место

Считается, что уникальная экосистема моря Уэдделла стала доступна для изучения после того, как в 2017 году от ледника Ларсен C откололся гигантский айсберг A68. Он освободил значительную часть ранее закрытой акватории, где теперь учёные могут наблюдать жизнь подводных организмов без влияния человека.

В этих водах царит особый баланс. Холод и чистота создают идеальные условия для выживания ледяных рыб, а отсутствие загрязнений позволяет экосистеме оставаться стабильной. Именно поэтому исследователи настаивают на создании здесь морского заповедника — площадь которого может превысить 2 миллиона квадратных километров.

Исторический контекст

  1. В 1915 году экспедиция Эрнеста Шеклтона потеряла судно Endurance — его сжало льдами и оно затонуло в море Уэдделла.
  2. В 2019 году международная команда исследователей отправилась на поиски обломков и впервые зафиксировала необычные структуры на дне.
  3. Судно Endurance было найдено спустя более века после гибели — оно прекрасно сохранилось благодаря ледяной воде, почти без кислорода и бактерий.

Что даёт это открытие науке

Наблюдения за колонией нототений позволят лучше понять, как формируются социальные структуры у морских существ в экстремальных условиях. Кроме того, исследователи смогут изучить, как глобальное потепление и изменение льдов влияют на глубинные экосистемы. Ведь подобные колонии — индикатор здоровья океана.

"Это открытие показывает, насколько богата жизнь даже в самых суровых уголках планеты", — отметил морской биолог Кристиан Хаузер.

Три интересных факта

  1. Ледяные рыбы Антарктики не имеют гемоглобина — их кровь бесцветная, но позволяет переносить кислород в условиях экстремального холода.
  2. На глубине более 400 метров температура воды остаётся почти постоянной круглый год — от -1,8 до -2 °C.
  3. До 2019 года учёные считали, что крупные колонии рыб в море Уэдделла невозможны из-за отсутствия пищи и света.

А что если

Если гипотеза о "социальных колониях" подтвердится, биологи смогут пересмотреть представления о поведении антарктических рыб. Это может повлиять и на методы охраны морских экосистем: например, на определение мест, где рыбалка должна быть полностью запрещена.

Кроме того, технология подводных дронов, применённая во время экспедиции, уже используется для изучения других малоизвестных районов Южного океана — возможно, подобные "города" найдут и в других частях мира.

FAQ

Сколько длится жизнь желтоперой нототении?
В среднем 8-10 лет, в зависимости от температуры воды и наличия пищи.

Как они защищают гнёзда?
Самцы активно обороняют территорию, отпугивая хищников, включая антарктических звезд и других рыб.

Почему гнёзда расположены так ровно?
Учёные предполагают, что это связано с оптимизацией потока воды: так яйца лучше снабжаются кислородом.

Можно ли увидеть эти гнёзда туристам?
Нет, они находятся на глубине более 400 метров, доступ к району имеют только исследовательские суда.

Мифы и правда

  • Миф: В холодных водах Антарктики почти нет жизни.
    Правда: В действительности, подо льдами скрываются десятки видов рыб, ракообразных и даже губок, способных жить при экстремальном давлении и температуре.
  • Миф: Ледяные рыбы не нуждаются в кислороде.
    Правда: Они просто научились эффективно использовать минимальное его количество, растворённое в воде.
  • Миф: Все обитатели антарктических глубин — одиночки.
    Правда: Новое открытие доказывает обратное: некоторые виды живут большими сообществами.

Открытие подводного "города" из гнёзд стало напоминанием о том, как мало человечество знает о жизни в глубинах мирового океана. Даже в суровых водах Антарктики природа находит способ сохранять гармонию и развиваться, создавая удивительно сложные экосистемы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
