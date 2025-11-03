Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил

На самом краю земного шара, где температура воды не поднимается выше нуля, учёные сделали неожиданное открытие. Во время экспедиции, направленной на поиск легендарного судна Endurance, они наткнулись на нечто, что поначалу приняли за странные геологические образования. Но под слоем холодной воды скрывалось вовсе не это — перед исследователями открылся настоящий "город" из гнёзд.
На морском дне в западной части моря Уэдделла исследователи заметили множество аккуратно вырытых углублений. Когда аппаратура приблизилась ближе, стало ясно: это не просто ямки, а тщательно устроенные гнёзда. По подсчётам, их было более тысячи. Каждый "домик" принадлежал ледяным рыбам — желтоперым нототениям (Lindbergichthys nudifrons).
Рыбы выстраивали гнёзда плотными группами, по особому принципу. В центре находились наиболее защищённые участки, а по краям — жилища самых крупных и сильных особей. Такое распределение создаёт своеобразный "социальный круг": сильные охраняют границы, а внутри — безопасность для остальных.
Учёные отмечают, что подобные колонии рыб встречаются крайне редко. Обычно обитатели холодных морей ведут уединённый образ жизни. Но в данном случае речь идёт о сложной социальной структуре — с распределением ролей и взаимной защитой. Размер и форма гнёзд говорят о том, что рыбы постоянно поддерживают их в порядке: очищают, укрепляют и даже, вероятно, возвращаются на старые места после миграции.
Считается, что уникальная экосистема моря Уэдделла стала доступна для изучения после того, как в 2017 году от ледника Ларсен C откололся гигантский айсберг A68. Он освободил значительную часть ранее закрытой акватории, где теперь учёные могут наблюдать жизнь подводных организмов без влияния человека.
В этих водах царит особый баланс. Холод и чистота создают идеальные условия для выживания ледяных рыб, а отсутствие загрязнений позволяет экосистеме оставаться стабильной. Именно поэтому исследователи настаивают на создании здесь морского заповедника — площадь которого может превысить 2 миллиона квадратных километров.
Наблюдения за колонией нототений позволят лучше понять, как формируются социальные структуры у морских существ в экстремальных условиях. Кроме того, исследователи смогут изучить, как глобальное потепление и изменение льдов влияют на глубинные экосистемы. Ведь подобные колонии — индикатор здоровья океана.
"Это открытие показывает, насколько богата жизнь даже в самых суровых уголках планеты", — отметил морской биолог Кристиан Хаузер.
Если гипотеза о "социальных колониях" подтвердится, биологи смогут пересмотреть представления о поведении антарктических рыб. Это может повлиять и на методы охраны морских экосистем: например, на определение мест, где рыбалка должна быть полностью запрещена.
Кроме того, технология подводных дронов, применённая во время экспедиции, уже используется для изучения других малоизвестных районов Южного океана — возможно, подобные "города" найдут и в других частях мира.
Сколько длится жизнь желтоперой нототении?
В среднем 8-10 лет, в зависимости от температуры воды и наличия пищи.
Как они защищают гнёзда?
Самцы активно обороняют территорию, отпугивая хищников, включая антарктических звезд и других рыб.
Почему гнёзда расположены так ровно?
Учёные предполагают, что это связано с оптимизацией потока воды: так яйца лучше снабжаются кислородом.
Можно ли увидеть эти гнёзда туристам?
Нет, они находятся на глубине более 400 метров, доступ к району имеют только исследовательские суда.
Открытие подводного "города" из гнёзд стало напоминанием о том, как мало человечество знает о жизни в глубинах мирового океана. Даже в суровых водах Антарктики природа находит способ сохранять гармонию и развиваться, создавая удивительно сложные экосистемы.
