11 лет — ещё не приговор: как понять, что кошка стареет, и продлить ей комфортную жизнь

Возраст кошки меняет её не сразу, но со временем даже самый активный питомец начинает больше спать, меньше прыгать и требовать чуть больше заботы. Как понять, что ваш пушистый друг вступил в возраст мудрости, и что ему теперь нужно — рассказываем подробно.
По данным ветеринаров, "пожилым" принято считать кота или кошку в возрасте от 11-12 лет. Именно в этом периоде организм постепенно замедляет обмен веществ, а поведение становится более спокойным. Кошки старше 15-16 лет считаются "старожилами", и в этом возрасте им требуется особый уход.
Важно помнить: старение индивидуально. Одни животные до преклонных лет остаются подвижными и игривыми, другие становятся вялыми уже к 10 годам. На это влияют порода, образ жизни, питание и генетика.
Первые признаки заметны не сразу, но внимательный хозяин легко их подметит.
Если изменения выражены сильно — стоит посетить ветеринара. Многие болезни легче вылечить на ранней стадии.
Артрит — частая проблема у кошек старше 10 лет. Животное избегает прыжков, с трудом поднимается на подоконник или кровать. В таких случаях нужно облегчить ей жизнь:
Также стоит ограничить доступ к скользким поверхностям — суставы пожилых кошек уязвимы.
С возрастом обмен веществ замедляется, и калорийность рациона должна снижаться. При этом важно сохранять баланс белков, витаминов и минералов.
Для стареющих кошек существуют специальные корма — senior-класса. Они:
Если у кошки проблемы с зубами, стоит перейти на мягкий или влажный корм. Иногда ветеринар советует комбинированное питание: сухой корм утром, влажный вечером.
Если молодую кошку достаточно показывать врачу раз в год, то после 10 лет оптимально проходить осмотр дважды-трижды в год.
Особое внимание уделяется:
Ранняя диагностика помогает вовремя заметить диабет, хроническую почечную недостаточность или гипертиреоз — самые частые "возрастные" болезни кошек.
Пожилые кошки становятся более чувствительными к холоду и сквознякам. Если раньше они спокойно спали на полу, то теперь будут искать тепло — у батареи, на солнце, в одеяле.
Создайте уютный уголок с мягкой подстилкой, подальше от шума и проходных зон. Кошки с ослабленным слухом или зрением нуждаются в спокойствии и безопасности. Не переставляйте мебель без необходимости, чтобы животное не терялось в привычной обстановке.
Если питомец перестал реагировать на зов — проверьте слух. А при ухудшении зрения уберите острые предметы и не оставляйте препятствий на пути к миске и лотку.
Пожилые кошки уже не такие гибкие, и ухаживать за собой им сложнее. Вычёсывание помогает:
Используйте мягкие щётки или перчатки-груммеры. Если кошка плохо переносит процедуру, проводите её короткими сеансами, но регулярно.
Также можно протирать шерсть влажным полотенцем — это заменит часть умывания.
С возрастом кошки становятся более привязанными к хозяину. Они меньше играют, но чаще ищут компанию, стараются лежать рядом, спокойно слушают голос.
Проводите с питомцем больше времени:
Регулярные ритуалы (кормление, игры, ласка в одно и то же время) снижают тревожность и делают жизнь животного предсказуемой и комфортной.
Ошибка: игнорировать возрастные изменения.
Последствие: хронические болезни остаются незамеченными.
Альтернатива: регулярные проверки у ветеринара.
Ошибка: кормить как раньше.
Последствие: лишний вес и перегрузка сердца.
Альтернатива: переход на корма для пожилых кошек.
Ошибка: оставлять кошку в холодных местах.
Последствие: переохлаждение и боли в суставах.
Альтернатива: мягкая лежанка в тёплом углу.
|Плюсы
|Минусы
|Спокойный характер, меньше разрушений в доме
|Повышенная чувствительность к холоду
|Глубокая привязанность к хозяину
|Проблемы со здоровьем
|Предсказуемое поведение
|Необходимость особого ухода
|Меньше активных игр
|Снижение подвижности
С 11 лет. После 15 лет — старейшая фаза жизни.
Да, предпочтительно переходить на корм для пожилых кошек с пониженным содержанием калорий.
Минимум два раза в год, даже при отсутствии жалоб.
Да, но короткими и спокойными сессиями, чтобы не утомлять.
Она меньше двигается, прячется, теряет аппетит — это повод для осмотра у врача.
Миф: пожилые кошки не нуждаются в играх.
Правда: им полезна мягкая активность для поддержания суставов.
Миф: старые кошки не страдают от холода.
Правда: им становится холодно, особенно при снижении массы тела.
Миф: возраст — приговор.
Правда: с правильным уходом кошки живут до 18-20 лет и дольше.
