Блестящее ей не нужно: что действительно интересует сороку и почему это пугает

1:17
Зоосфера

Сорока — птица с репутацией мелкой хулиганки. Стоит пропасть ложке, кольцу или пуговице — виновница "очевидна": это она, блестящая, черно-белая, нахальная. Но правда в том, что сорока вовсе не клептоманка. Её интересует не золото, а совсем другие "сокровища".

Сорока с кольцом в клюве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сорока с кольцом в клюве

Интеллект, который сбивает с толку

Сорока — одна из самых умных птиц на планете. Её способности сравнивают с интеллектом дельфинов, ворон и человекообразных обезьян. В экспериментах она узнаёт себя в зеркале — а это признак самосознания. У большинства животных такой тест вызывает агрессию или растерянность: они думают, что видят соперника. Сорока же понимает — отражение принадлежит ей и пытается стереть метку, приклеенную на грудь.

Ученые из Университета Франкфурта, которые проводили этот тест, отметили: для птиц это революционное открытие. До сороки "тест зеркала" успешно проходили только человекообразные приматы, дельфины и слоны.

А её память заслуживает отдельной главы. Сороки делают десятки тайников с запасами пищи и помнят, где какой спрятан. Более того, если кто-то наблюдает, птица делает ложную "закладку" — будто прячет еду, но на самом деле маскирует место, а настоящий запас переносит позже. Это высший уровень когнитивного мышления, когда животное осознаёт, что другие тоже могут иметь намерения и наблюдать за ним.

Архитектор с перьями

Гнездо сороки — настоящий инженерный шедевр. Это не простая куча веток, а укреплённая конструкция с крышей, лазом и даже "черновыми версиями" для отвлечения хищников. Перед тем как заселиться, птица может построить несколько фальшивых гнёзд, запутывая потенциальных врагов.

Настоящее жилище сорока всегда ориентирует вход на юг, чтобы внутри было теплее. Внутреннюю часть она выстилает мягкими материалами, а верх укрепляет колючими ветками — природная сигнализация против непрошеных гостей.

Кроме того, сороки служат "системой тревоги" всего леса. Их резкое стрекотание предупреждает других птиц и даже животных об опасности. Зоологи называют это коллективной системой оповещения — сороки первыми замечают хищников и сообщают об этом всем вокруг.

Научный детектив: ворует ли сорока блестящее

Долгое время люди считали, что сороки без ума от всего, что сверкает. Но исследования британских орнитологов из Университета Эксетера разрушили этот миф. В эксперименте птицам предлагали два типа предметов: яркие (фольга, кольца, кусочки алюминия) и матовые. Возле них клали корм.

Результат удивил всех: сороки почти полностью игнорировали блестящие вещи. Из 64 попыток только дважды птицы тронули сверкающий предмет — и то без интереса. Учёные пришли к выводу: сороки не только не тянутся к блестящему, но и избегают новизны. У них наблюдается неофобия — осторожность к неизвестным объектам.

То есть блестяшка для сороки — не "сокровище", а подозрительная штука, к которой лучше не подходить.

Откуда взялся миф

Корни легенды — в фольклоре и литературе. Ещё в XIX веке Россини написал оперу "Сорока-воровка", где птица крадёт серебряную ложку, — и миф стал культурным кодом. С тех пор сорока навсегда закрепилась в народной памяти как воровка.

Психологи объясняют популярность этого образа просто: человеческий мозг запоминает редкие и яркие события сильнее обычных. Один случай кражи кольца сорокой — и всё, легенда готова. Десятки случаев, когда птица вела себя мирно, просто не замечаются.

Что на самом деле "воруют" сороки

На деле сороки крадут вовсе не драгоценности, а еду — или то, что пригодится для гнезда. Кости из миски собаки, кусочки хлеба, орехи, яйца других птиц, ягоды. Они действуют продуманно: наблюдают, выжидают момент, отвлекают, делают налёт — и исчезают. Всё рационально и с расчётом, как у настоящего разведчика.

Весной, в период гнездования, сороки особенно активны: ищут строительный материал, проверяют возможные места для кладки, "инспектируют" участки, где можно найти питательную добычу. Их поведение может показаться наглым, но это часть стратегии выживания.

Почему люди считают их злодейками

Сорока живёт рядом с человеком — на дачах, в парках, на окраинах городов. Мы видим её чаще других диких птиц и нередко принимаем любопытство за воровство. Она действительно может схватить блестящую пуговицу или кусочек фольги, но не из любви к драгоценностям, а просто чтобы рассмотреть или использовать в гнезде.

По сути, сорока — природный инженер с развитым интеллектом и живым любопытством.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: верить, что сорока крадёт всё блестящее.
    Последствие: уничтожение гнёзд и агрессия людей к птицам.
    Альтернатива: помнить, что сороки боятся новизны и собирают только нужные предметы.
  • Ошибка: подкармливать сорок возле гнезда.
    Последствие: привыкание и потеря инстинкта осторожности.
    Альтернатива: оставлять корм вдали от места высиживания.
  • Ошибка: разрушать гнёзда, считая их "громоздкими".
    Последствие: снижение численности вида.
    Альтернатива: сохранять естественную среду — сороки полезны в экосистеме, истребляя насекомых и грызунов.

Таблица "Плюсы и минусы" соседства с сорокой

Аспект Плюсы Минусы
Контроль вредителей Ест насекомых и грызунов Может разорять гнёзда мелких птиц
Интеллектуальное поведение Интересно наблюдать Любопытство иногда мешает
Экологическая роль Предупреждает о хищниках Шумная и территориальная

А что если…

А если сорока действительно утащила кольцо? Вероятно, оно просто блеснуло на солнце — птица схватила из интереса и тут же бросила. Проверьте ближайшие кусты или края гнезда: находки иногда лежат совсем рядом.

Мифы и правда

  • Миф: сорока ворует всё, что блестит.
    Правда: блестящие предметы вызывают у неё настороженность, а не интерес.
  • Миф: сороки вредят саду.
    Правда: они истребляют множество вредителей и приносят пользу.
  • Миф: сороки не боятся людей.
    Правда: они очень наблюдательны и держат безопасную дистанцию.

3 интересных факта

  1. Сорока — единственная птица, которая узнаёт себя в зеркале.

  2. Её гнездо может весить до 6 кг и служить несколько лет подряд.

  3. В китайской культуре сорока — символ радости и добрых вестей, а не воровства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
