Хвост трубой, глаза безумные: почему кошки устраивают ночные забеги по квартире

Каждый хозяин кошки хотя бы раз наблюдал эту картину: питомец спокойно лежит, нежится на солнце — и вдруг словно кто-то нажимает кнопку "турбо". Мгновенно включается режим гонок: кот мчится по комнатам, подпрыгивает, шерсть дыбом, хвост трубой. Кажется, будто в него вселился маленький демон. На самом деле у такого поведения есть вполне естественные причины, и большинство из них не имеют ничего общего с "кошачьим безумием".
Кошки — потомственные охотники, и даже самые домашние из них не теряют древних рефлексов. В природе охота — это резкие выбросы энергии между долгими периодами отдыха. Поэтому, если кошка весь день спит на подоконнике, вечером ей нужно выплеснуть накопившуюся силу. Вот и начинается фирменный "тыг-дык": резкие рывки, прыжки, развороты. Так животное разминает мышцы, тренирует реакцию и просто развлекается.
Чтобы коту не приходилось устраивать ночные марафоны, стоит регулярно играть с ним днём. Подойдут удочки с перьями, мышки на резинке, интерактивные игрушки, лазерные указки. Всего 10-15 минут активных игр в день помогут питомцу потратить энергию и сделают его поведение более спокойным.
Многие владельцы замечают: перед тем как сходить в лоток, кошка вдруг начинает бегать, а потом громко "комментирует" своё состояние. Это объясняется физиологией. Активное движение стимулирует кишечник, помогая естественным процессам. Иногда же такая бурная реакция связана с дискомфортом — скачки помогают питомцу избавиться от неприятных ощущений в животе.
Если при этом кошка громко кричит или проявляет признаки боли, стоит обратиться к ветеринару — возможны проблемы с пищеварением или воспаление мочеполовой системы.
Иногда "спринт" начинается после похода в туалет. Это не каприз, а реакция на стимуляцию блуждающего нерва — он связан с множеством систем организма, включая пищеварительную и нервную. После его активации кошка чувствует резкое облегчение, а вместе с ним — прилив энергии и эйфорию. Поэтому короткий забег после "дела" — нормальная реакция, не требующая вмешательства.
Кошки по своей природе сумеречные животные — пик их активности приходится на вечер и ночь. Если питомец весь день скучает, а хозяин приходит домой лишь вечером, не стоит удивляться ночным гонкам по квартире. Выход прост: больше внимания, общения и подвижных игр днём. Тогда ночью у кота не останется энергии для "концертов".
Если у вас несколько питомцев, они могут носиться вдвоём, устраивая настоящие кошачьи догонялки. Это естественная форма взаимодействия и тренировки. Но если животное живёт одно, его "партнёром" должен стать человек — хотя бы на несколько минут в день.
Не всегда бурное поведение безобидно. Если питомец часто чешется, кусает себя, теряет шерсть или вес — возможно, дело в паразитах. Блохи, клещи и другие "гости" вызывают сильный зуд, отчего кошка мечется по дому, пытаясь избавиться от раздражения. В таком случае необходимо обработать животное специальными средствами и посетить ветеринара для диагностики.
Иногда резкие скачки активности бывают у пожилых кошек или питомцев с внутренними нарушениями. Например, при нехватке витаминов, нарушениях обмена веществ или болях кошка может вести себя странно — то апатично, то гиперактивно. Это сигнал, что организму не хватает баланса. Следует проверить питание, добавить витаминные комплексы или обратиться к специалисту.
Играйте с кошкой ежедневно не менее 10 минут, особенно вечером.
Контролируйте питание — рацион должен быть полноценным, с балансом белков, жиров и витаминов.
Регулярно проводите профилактику от блох и глистов.
Уделяйте питомцу внимание — одиночество провоцирует стресс и беспокойство.
При необычном поведении наблюдайте за общим состоянием и при необходимости консультируйтесь с врачом.
Если питомец устраивает марафоны по несколько раз в день, внезапно кусает себя или кричит без причины — стоит проверить здоровье. Иногда это сигнал боли, аллергии или проблем с пищеварением. Диагностика у ветеринара поможет исключить серьёзные заболевания. Но если физическое состояние в норме, значит, кошке просто нужно больше активности и общения.
|Активная кошка
|Плюсы
|Минусы
|Здорова, с крепкими мышцами
|Весёлое поведение, бодрость
|Может мешать спать
|Энергична и любопытна
|Быстро адаптируется, легко учится
|Требует много внимания
Почему кошка бегает после лотка?
Потому что срабатывает блуждающий нерв, вызывающий кратковременный прилив радости и энергии.
Что делать, если кот будит ночью?
Играть с ним вечером и не подкармливать ночью — тогда режим сна нормализуется.
Может ли "тыг-дык" быть признаком болезни?
Да, если к нему добавляются зуд, потеря аппетита, агрессия или апатия — это повод обратиться к ветеринару.
Кошки способны разгоняться до 48 км/ч на коротких дистанциях.
У домашних питомцев всплески активности чаще случаются между 21:00 и 3:00 ночи.
При каждом забеге кошка тратит столько же энергии, сколько человек за 15 минут бега трусцой.
