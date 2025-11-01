Опасная болезнь опустошает фермы: под нож идут даже здоровые животные

Очаги опасного заболевания среди свиней обнаружены сразу в нескольких районах Новосибирской области. Конец октября принес тревожные новости для местных фермеров: в Барабинском и Куйбышевском районах зафиксированы случаи изъятия свиней из-за подозрений на вирусную инфекцию. Люди сообщают, что животных забирают даже с благополучных хозяйств, попавших в санитарный радиус.

Массовое изъятие скота и недовольство фермеров

Семья фермеров из села под Куйбышевым рассказала, что за октябрь потеряла всё поголовье. По их словам, сотрудники районного управления ветеринарии прибыли с постановлением и забрали двух здоровых боровов, не разрешив даже сфотографировать документы.

"Даже если скот здоров, но ферма попадает в определённый радиус, их изымают, наша ферма в него попала", — сказали фермеры.

По их словам, ранее вспышка болезни была зафиксирована в соседнем селе. Тогда им дали два дня, чтобы самостоятельно вырезать весь скот. В результате под нож пошли десять супоросных свиноматок. Фермеры отмечают, что компенсация в 149 рублей за килограмм не покрывает реальных убытков. Особенно с учётом потери животных, находившихся в периоде беременности.

Предупреждения ветеринарной службы

Редакция Сиб. фм располагает письмом начальника управления ветеринарии Барабинского района Михаила Дубовикова, направленным главам поселений. В нём сообщается об изменении статуса некоторых районов по одной из опасных болезней свиней и необходимости строгого соблюдения правил содержания.

"Просим устранить строгий контроль по соблюдении всех условий содержания (ТОЛЬКО БЕЗВЫГУЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ), запретов и ограничений на перемещение восприимчивых животных", — отметил начальник управления ветеринарии Михаил Дубовиков.

Он также подчеркнул необходимость немедленного информирования ведомства при любых подозрениях на заболевание или падёж животных. Это письмо, по словам журналистов, было разослано во все населённые пункты Барабинского района. Однако подтвердить подлинность документа на момент публикации не удалось — самого Дубовикова не оказалось на рабочем месте.

Что говорят в областном управлении ветеринарии

В областном управлении заверили, что поводов для паники нет. По словам представителей ведомства, речь идёт о штатной проверке, проводимой районными подразделениями в соответствии с установленными инструкциями.

"Идёт штатная работа, осуществляемая районным управлениями Ветеринарии в рамках своих инструкций и полномочий. Никаких карантинных мер регионального уровня не вводилось", — сообщили в Управлении ветеринарии.

В ведомстве подчеркнули, что все фермеры получат компенсации за изъятое поголовье, а все собранные материалы направлены на лабораторные исследования. Главная цель действий — предотвращение распространения инфекций среди свиней. Причины гибели животных уточняются, как сообщает Сиб.фм.

Сравнение: как действуют в других регионах

Регион Меры при выявлении болезни Размер компенсации Срок снятия ограничений Новосибирская область Изъятие поголовья в радиусе очага 149 руб./кг После лабораторного подтверждения отсутствия вируса Алтайский край Карантин, запрет выгула, дезинфекция 160-180 руб./кг 21 день после последнего случая Омская область Введение санитарной зоны, вакцинация 140-150 руб./кг 30 дней при отсутствии новых случаев

Как действовать фермеру: пошаговый алгоритм

Не перемещать животных между хозяйствами без разрешения ветеринарной службы. При малейших признаках болезни — обратиться в районное управление ветеринарии. Содержать животных в закрытых помещениях, исключив выгул. Обрабатывать инвентарь и помещения дезинфицирующими средствами. Хранить мясную продукцию строго по предписаниям санитарных служб.

Такие меры помогают не только избежать потерь, но и сохранить статус хозяйства как благополучного по эпизоотической ситуации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: фермер скрывает падёж или симптомы болезни, опасаясь убытков.

Последствие: вспышка инфекции и принудительное уничтожение всего поголовья.

Альтернатива: своевременно сообщить в ветслужбу и получить компенсацию.

Ошибка: самовольная продажа или забой животных из зоны риска.

Последствие: административное наказание и возможное заражение соседних хозяйств.

Альтернатива: выдержать предписанный срок карантина и запросить анализы.

Ошибка: отсутствие дезинфекции помещений после изъятия свиней.

Последствие: сохранение возбудителя и повторная вспышка.

Альтернатива: использовать ветеринарные дезсредства — например, "Вироцид" или "Экоцид-С".

А что если болезнь подтвердится?

Если лабораторные анализы выявят вирус, район признают неблагополучным. В таких случаях действуют временные ограничения на ввоз и вывоз животных, мяса и кормов. После дезинфекции и повторных проверок статус территории пересматривается. Обычно это занимает 3-6 недель. Все данные о заражённых очагах заносятся в федеральную систему "Меркурий".

Плюсы и минусы строгих мер

Плюсы Минусы Снижается риск распространения болезни Ущерб для фермеров и мелких хозяйств Государство компенсирует убытки Компенсация ниже рыночной стоимости Контроль за качеством мяса Сложности с документами и проверками Повышение уровня биобезопасности Временная остановка работы ферм

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как узнать, попадает ли хозяйство в радиус изъятия?

Районные ветслужбы публикуют списки сёл и ферм, попавших под ограничения. Также можно уточнить информацию по горячей линии областного управления.

Как рассчитывается компенсация?

Цена определяется по нормативам Минсельхоза, в среднем 140-160 рублей за килограмм живого веса.

Можно ли оспорить изъятие здоровых животных?

Да, если лабораторные исследования подтвердят отсутствие заболевания, фермер может подать заявление на пересмотр решения и перерасчёт компенсации.

Мифы и правда

Миф 1. Болезнь передаётся человеку.

Правда: большинство вирусов свиней опасны только для животных и не угрожают людям.

Миф 2. Если свинья выглядит здоровой, она не заразна.

Правда: инкубационный период может длиться до недели, и внешне животное выглядит нормально.

Миф 3. Дезинфекция после падежа — формальность.

Правда: без обработки помещения возбудитель может сохраняться месяцами.

Интересные факты

В России действует система ветконтроля "Меркурий", через которую отслеживаются все перемещения животноводческой продукции. При изъятии скота компенсация выплачивается только при наличии полного пакета документов. Для профилактики заболеваний свиней применяют корма с добавлением пробиотиков и витаминных комплексов.

Исторический контекст

Первые крупные вспышки африканской чумы свиней в России зафиксировали в 2007 году. С тех пор вирус регулярно всплывает в разных регионах страны, особенно в частных подворьях. Введение строгих санитарных мер позволило сократить масштаб заражений, но полностью искоренить болезнь пока не удалось.