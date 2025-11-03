Лес гибнет от символа Шотландии: почему олени превратились в экологическую угрозу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Шотландские горные долины, которые некогда представляли собой бескрайние зеленые просторы, сегодня сталкиваются с неожиданной экологической проблемой. Численность благородных оленей здесь настолько велика, что она угрожает восстановлению лесов, задуманному как часть борьбы Великобритании с изменением климата. Власти и природоохранные организации вынуждены принимать радикальные меры — массово отстреливать животных, чтобы сохранить баланс в экосистеме.

олени
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
олени

Символ Шотландии, с короной из ветвистых рогов и рыжей шерстью, стал не только объектом восхищения туристов, но и причиной экологического кризиса. Эти величественные животные, численность которых достигла почти миллиона, уничтожают молодые побеги и мешают деревьям расти. В результате восстановление природных ландшафтов, особенно в Хайленде, замедляется.

Контроль численности — вынужденная мера

На северо-востоке страны, в природном заповеднике Мар Лодж площадью 30 тысяч гектаров, сотрудники Национального фонда Шотландии ежедневно выходят на охоту. Ассоциация, которая традиционно занимается охраной природы, теперь вынуждена управлять популяцией оленей силой.

"Если у вас слишком много оленей, это останавливает рост деревьев, и ландшафт становится засушливым", — пояснил руководитель поместья Дэвид Фрю.

Он добавил, что в условиях климатического кризиса сокращение численности животных — одна из немногих реальных мер помощи природе. Его поддерживает охотник Райан Грант, по словам которого, "приятно делать то, что мы делаем — это необходимо для зверя и для природы".

Почему не стерилизация?

Многие задаются вопросом, почему нельзя ограничить рождаемость животных гуманными методами. Но стерилизация оленей обходится чрезвычайно дорого: для этого требуется оборудование, ветеринары и постоянный контроль. Кроме того, после истребления волков, рысей и других хищников, некогда населявших Шотландию, у оленей не осталось естественных врагов.

Использование заборов для защиты молодых деревьев частично решает проблему, но не устраняет её — животные продолжают вытаптывать траву и кустарники, нарушая естественное восстановление флоры. Поэтому охота остаётся единственным эффективным способом регулирования численности.

Восстановление без ограждений

Дэвид Фрю, работающий в поместье уже пятнадцать лет, с гордостью показывает результаты. Он отмечает, что здесь удалось добиться естественного восстановления без ограждений и искусственных посадок.

"Когда я приехал в Мар Лодж пятнадцать лет назад, там не было ни одного из этих саженцев. Мы достигли этого благодаря естественному воспроизводству и управлению численностью оленей", — отметил Дэвид Фрю.

На месте пустошей теперь растут молодые берёзы и сосны, а экосистема постепенно восстанавливается.

Что происходит с тушами животных

После охоты туши не пропадают зря. Мясо продаётся в местных супермаркетах и ресторанах, где считается деликатесом. Рога используют как украшения или трофеи. В трофейном зале поместья Мар Лодж, который арендуют под свадьбы и праздники, стены и потолок украшены более чем двумя с половиной тысячами оленьих голов — своеобразное напоминание о масштабах проводимой работы.

Ошибки и последствия альтернативы

  • Ошибка: отказаться от контроля численности.
    Последствие: деградация почвы, вымирание редких растений и остановка лесовосстановления.
    Альтернатива: ограниченный отстрел под контролем природоохранных служб.

  • Ошибка: полагаться на стерилизацию.
    Последствие: огромные затраты и низкая эффективность.
    Альтернатива: естественный контроль через охоту и восстановление баланса хищников.

  • Ошибка: установка заборов вокруг лесов.
    Последствие: ограничение миграции животных и нарушение экосистем.
    Альтернатива: естественное возобновление леса при умеренном регулировании численности.

А что если не вмешиваться?

Если полностью отказаться от регулирования, экосистема быстро потеряет устойчивость. Олени будут и дальше уничтожать молодую растительность, превращая территории в бесплодные пустоши. Через несколько десятилетий леса, восстановление которых обошлось миллионам фунтов, могут исчезнуть вновь.

Плюсы и минусы регулирования

Плюсы:

  • восстановление лесов естественным путём;

  • сохранение биоразнообразия;

  • устойчивое развитие туризма и сельского хозяйства.

Минусы:

  • необходимость охоты, вызывающей общественные споры;

  • временное нарушение популяционного равновесия;

  • моральное неприятие части населения.

FAQ

Как выбирают территории для регулирования численности?
Основной критерий — уровень деградации растительности. Там, где молодые деревья не успевают вырасти, вводят лимитированный отстрел.

Сколько стоит программа по управлению популяцией?
Точная сумма зависит от региона, но эксперты оценивают ежегодные расходы в миллионы фунтов стерлингов.

Можно ли восстановить баланс без охоты?
Теоретически — да, если вернуть в экосистему естественных хищников, но этот процесс может занять десятилетия и требует широкой поддержки общества.

Мифы и правда

  • Миф: охота ради трофеев не имеет отношения к экологии.
    Правда: в данном случае охота — инструмент восстановления природного равновесия.

  • Миф: можно просто поставить заборы и ждать, пока лес вырастет.
    Правда: без контроля численности животных никакие заборы не помогут.

  • Миф: убой оленей вреден для туризма.
    Правда: наоборот, контролируемое управление популяцией сохраняет ландшафт, который привлекает туристов.

Интересные факты

  • Шотландский олень — крупнейшее млекопитающее страны.

  • Средний вес взрослого самца достигает 190 кг.

  • Оленина из диких животных считается экологически чистым мясом с низким содержанием жира.

Сохранение природы в Шотландии требует не только любви к её символам, но и разумного управления ими. Контроль численности оленей — не жестокость, а способ сохранить баланс, без которого невозможно возрождение лесов и всей экосистемы.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
