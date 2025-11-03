Лес гибнет от символа Шотландии: почему олени превратились в экологическую угрозу

Шотландские горные долины, которые некогда представляли собой бескрайние зеленые просторы, сегодня сталкиваются с неожиданной экологической проблемой. Численность благородных оленей здесь настолько велика, что она угрожает восстановлению лесов, задуманному как часть борьбы Великобритании с изменением климата. Власти и природоохранные организации вынуждены принимать радикальные меры — массово отстреливать животных, чтобы сохранить баланс в экосистеме.
Символ Шотландии, с короной из ветвистых рогов и рыжей шерстью, стал не только объектом восхищения туристов, но и причиной экологического кризиса. Эти величественные животные, численность которых достигла почти миллиона, уничтожают молодые побеги и мешают деревьям расти. В результате восстановление природных ландшафтов, особенно в Хайленде, замедляется.
На северо-востоке страны, в природном заповеднике Мар Лодж площадью 30 тысяч гектаров, сотрудники Национального фонда Шотландии ежедневно выходят на охоту. Ассоциация, которая традиционно занимается охраной природы, теперь вынуждена управлять популяцией оленей силой.
"Если у вас слишком много оленей, это останавливает рост деревьев, и ландшафт становится засушливым", — пояснил руководитель поместья Дэвид Фрю.
Он добавил, что в условиях климатического кризиса сокращение численности животных — одна из немногих реальных мер помощи природе. Его поддерживает охотник Райан Грант, по словам которого, "приятно делать то, что мы делаем — это необходимо для зверя и для природы".
Многие задаются вопросом, почему нельзя ограничить рождаемость животных гуманными методами. Но стерилизация оленей обходится чрезвычайно дорого: для этого требуется оборудование, ветеринары и постоянный контроль. Кроме того, после истребления волков, рысей и других хищников, некогда населявших Шотландию, у оленей не осталось естественных врагов.
Использование заборов для защиты молодых деревьев частично решает проблему, но не устраняет её — животные продолжают вытаптывать траву и кустарники, нарушая естественное восстановление флоры. Поэтому охота остаётся единственным эффективным способом регулирования численности.
Дэвид Фрю, работающий в поместье уже пятнадцать лет, с гордостью показывает результаты. Он отмечает, что здесь удалось добиться естественного восстановления без ограждений и искусственных посадок.
"Когда я приехал в Мар Лодж пятнадцать лет назад, там не было ни одного из этих саженцев. Мы достигли этого благодаря естественному воспроизводству и управлению численностью оленей", — отметил Дэвид Фрю.
На месте пустошей теперь растут молодые берёзы и сосны, а экосистема постепенно восстанавливается.
После охоты туши не пропадают зря. Мясо продаётся в местных супермаркетах и ресторанах, где считается деликатесом. Рога используют как украшения или трофеи. В трофейном зале поместья Мар Лодж, который арендуют под свадьбы и праздники, стены и потолок украшены более чем двумя с половиной тысячами оленьих голов — своеобразное напоминание о масштабах проводимой работы.
Ошибка: отказаться от контроля численности.
Последствие: деградация почвы, вымирание редких растений и остановка лесовосстановления.
Альтернатива: ограниченный отстрел под контролем природоохранных служб.
Ошибка: полагаться на стерилизацию.
Последствие: огромные затраты и низкая эффективность.
Альтернатива: естественный контроль через охоту и восстановление баланса хищников.
Ошибка: установка заборов вокруг лесов.
Последствие: ограничение миграции животных и нарушение экосистем.
Альтернатива: естественное возобновление леса при умеренном регулировании численности.
Если полностью отказаться от регулирования, экосистема быстро потеряет устойчивость. Олени будут и дальше уничтожать молодую растительность, превращая территории в бесплодные пустоши. Через несколько десятилетий леса, восстановление которых обошлось миллионам фунтов, могут исчезнуть вновь.
Плюсы:
восстановление лесов естественным путём;
сохранение биоразнообразия;
устойчивое развитие туризма и сельского хозяйства.
Минусы:
необходимость охоты, вызывающей общественные споры;
временное нарушение популяционного равновесия;
моральное неприятие части населения.
Как выбирают территории для регулирования численности?
Основной критерий — уровень деградации растительности. Там, где молодые деревья не успевают вырасти, вводят лимитированный отстрел.
Сколько стоит программа по управлению популяцией?
Точная сумма зависит от региона, но эксперты оценивают ежегодные расходы в миллионы фунтов стерлингов.
Можно ли восстановить баланс без охоты?
Теоретически — да, если вернуть в экосистему естественных хищников, но этот процесс может занять десятилетия и требует широкой поддержки общества.
Миф: охота ради трофеев не имеет отношения к экологии.
Правда: в данном случае охота — инструмент восстановления природного равновесия.
Миф: можно просто поставить заборы и ждать, пока лес вырастет.
Правда: без контроля численности животных никакие заборы не помогут.
Миф: убой оленей вреден для туризма.
Правда: наоборот, контролируемое управление популяцией сохраняет ландшафт, который привлекает туристов.
Шотландский олень — крупнейшее млекопитающее страны.
Средний вес взрослого самца достигает 190 кг.
Оленина из диких животных считается экологически чистым мясом с низким содержанием жира.
Сохранение природы в Шотландии требует не только любви к её символам, но и разумного управления ими. Контроль численности оленей — не жестокость, а способ сохранить баланс, без которого невозможно возрождение лесов и всей экосистемы.
