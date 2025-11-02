Звери, которых не упомянула Библия: кто мог оказаться на Ноевом ковчеге кроме голубя и ворона

История о Ное и его ковчеге — одна из самых узнаваемых в Библии. Но за тысячелетия люди так и не пришли к согласию, какие именно животные сопровождали Ноя во время великого потопа. В тексте Писания поимённо упомянуты лишь два вида — голубь и ворон, которых Ной отправил, чтобы узнать, спала ли вода. Остальных героев ковчега приходилось воображать — и художникам, и учёным, и священникам.
Первые изображения ковчега появляются уже в III веке н. э.. На бронзовых монетах, найденных на территории современной Турции, виден прямоугольный корабль и две птицы — очевидная отсылка к библейской истории.
Средневековые мастера восприняли эту тему как неисчерпаемый источник символов. Они верили, что ковчег — это образ церкви, а животные внутри — аллегории человеческих качеств. Поэтому художники не просто копировали сцены из Писания, а наделяли их смыслом.
"Нас естественным образом тянет к историям о животных", — отметила старший куратор рукописей Музея Гетти Элизабет Моррисон.
В бестиариях — иллюстрированных книгах о животных с моральными наставлениями — нередко встречались главы, посвящённые Ною. Там можно было увидеть целые процессии зверей, от слонов и львов до морских чудовищ.
Средневековые художники изображали ковчег так, как представляли себе мир. Европейцы знали лишь привычных животных — коров, коз, свиней, лошадей. Поэтому именно они чаще всего появлялись на миниатюрах и фресках.
Но к XV веку торговля и мореплавание расширили кругозор Европы. В иллюстрированных манускриптах и резьбе по дереву начинают встречаться павлины, верблюды, обезьяны и даже жирафы. В Нориджском соборе в Англии резчики изобразили Ноя с обезьяной на плече — символ открытий и диковин заморских стран.
Самым удивительным пассажиром ковчега стал единорог. Его присутствие объясняли просто: художники слышали рассказы путешественников о неведомых животных и соединяли воображение с верой. Так фантазии о грифонах, дракоподобных существах и морских чудовищах прочно вошли в церковное искусство.
В Средние века история о ковчеге воспринималась скорее как притча, чем как документ. Однако в эпоху Реформации всё изменилось: учёные попытались рассматривать её буквально. Если потоп был реальным, значит, Ной действительно спасал животных. Но каких именно и сколько их было?
Французский математик Иоганнес Бутео в XVI веке подсчитал, что на ковчеге могло разместиться всего 93 вида млекопитающих. Остальные, по его мнению, появились позже — "самопроизвольно" из земли и грязи. Испанский иезуит Бенито Перейра предлагал вовсе не сажать на корабль мух и комаров: они, мол, возродятся сами, питаясь падалью.
А британский исследователь сэр Уолтер Рэли высказал мысль, что гибридные виды, вроде мулов, не могли попасть на ковчег, ведь они появились лишь от скрещивания животных уже после потопа.
К XVII веку противоречий стало ещё больше. Немецкий учёный и иезуит Афанасий Кирхер решил систематизировать все гипотезы. В 1675 году он издал книгу Arca Noë, в которой рассуждал, как Ной мог разместить и прокормить всех животных.
Кирхер довёл идею гибридизации до крайности. Он считал, что многие виды — результат смешения других и потому не нуждались в спасении. Например, жираф, по его теории, произошёл от леопарда и верблюда, а броненосец — от черепахи и дикобраза. Ученый полагал, что достаточно было спасти около 130 видов млекопитающих, 30 змей и 150 птиц, чтобы Земля вновь наполнилась жизнью.
Хотя современная наука давно опровергла эти идеи, именно благодаря таким рассуждениям возникла необходимость систематизировать животных. Постепенно родилась концепция биологического вида — основа будущей зоологии.
Рассуждения Кирхера, Бутео и других исследователей породили первые классификации живых существ. Люди впервые задумались, как различать виды и роды, кто с кем связан, и откуда всё это разнообразие взялось. По сути, поиски пассажиров Ноева ковчега подтолкнули человечество к созданию науки о жизни.
История Ноя перестала быть только религиозным образом и превратилась в катализатор научных споров. С её помощью учёные пытались объяснить происхождение мира, тогда как художники — выразить страх и восхищение перед природой.
|Плюсы
|Минусы
|Вдохновила развитие естественных наук
|Спровоцировала споры между религией и наукой
|Стала символом спасения и надежды
|Смешение мифов и фактов затруднило историческое понимание
|Дала толчок к изучению флоры и фауны
|Нередко использовалась для псевдонаучных теорий
Были ли на ковчеге динозавры
Нет, это позднейшая интерпретация. Динозавры вымерли задолго до появления человека.
По разным подсчётам — от нескольких сотен до нескольких тысяч особей, включая птиц и пресмыкающихся.
Потому что средневековые художники соединяли библейские образы с народными легендами.
На горе Арарат, современная территория Турции — место, которое до сих пор привлекает исследователей.
