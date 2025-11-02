Звери, которых не упомянула Библия: кто мог оказаться на Ноевом ковчеге кроме голубя и ворона

История о Ное и его ковчеге — одна из самых узнаваемых в Библии. Но за тысячелетия люди так и не пришли к согласию, какие именно животные сопровождали Ноя во время великого потопа. В тексте Писания поимённо упомянуты лишь два вида — голубь и ворон, которых Ной отправил, чтобы узнать, спала ли вода. Остальных героев ковчега приходилось воображать — и художникам, и учёным, и священникам.

Фото: commons.wikimedia.org by Edward Hicks, American, 1780 - 1849 (1780 - 1849) – Artist/Maker (American) Born in Langhorne, Pennsylvania, United States. Died in Newtown, Pennsylvania, United States. Details on Google Art Project, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноев ковчег

От монет до рукописей: как Средневековье рисовало ковчег

Первые изображения ковчега появляются уже в III веке н. э.. На бронзовых монетах, найденных на территории современной Турции, виден прямоугольный корабль и две птицы — очевидная отсылка к библейской истории.

Средневековые мастера восприняли эту тему как неисчерпаемый источник символов. Они верили, что ковчег — это образ церкви, а животные внутри — аллегории человеческих качеств. Поэтому художники не просто копировали сцены из Писания, а наделяли их смыслом.

"Нас естественным образом тянет к историям о животных", — отметила старший куратор рукописей Музея Гетти Элизабет Моррисон.

В бестиариях — иллюстрированных книгах о животных с моральными наставлениями — нередко встречались главы, посвящённые Ною. Там можно было увидеть целые процессии зверей, от слонов и львов до морских чудовищ.

Домашние и экзотические обитатели

Средневековые художники изображали ковчег так, как представляли себе мир. Европейцы знали лишь привычных животных — коров, коз, свиней, лошадей. Поэтому именно они чаще всего появлялись на миниатюрах и фресках.

Но к XV веку торговля и мореплавание расширили кругозор Европы. В иллюстрированных манускриптах и резьбе по дереву начинают встречаться павлины, верблюды, обезьяны и даже жирафы. В Нориджском соборе в Англии резчики изобразили Ноя с обезьяной на плече — символ открытий и диковин заморских стран.

Самым удивительным пассажиром ковчега стал единорог. Его присутствие объясняли просто: художники слышали рассказы путешественников о неведомых животных и соединяли воображение с верой. Так фантазии о грифонах, дракоподобных существах и морских чудовищах прочно вошли в церковное искусство.

Когда сказка встретилась с наукой

В Средние века история о ковчеге воспринималась скорее как притча, чем как документ. Однако в эпоху Реформации всё изменилось: учёные попытались рассматривать её буквально. Если потоп был реальным, значит, Ной действительно спасал животных. Но каких именно и сколько их было?

Французский математик Иоганнес Бутео в XVI веке подсчитал, что на ковчеге могло разместиться всего 93 вида млекопитающих. Остальные, по его мнению, появились позже — "самопроизвольно" из земли и грязи. Испанский иезуит Бенито Перейра предлагал вовсе не сажать на корабль мух и комаров: они, мол, возродятся сами, питаясь падалью.

А британский исследователь сэр Уолтер Рэли высказал мысль, что гибридные виды, вроде мулов, не могли попасть на ковчег, ведь они появились лишь от скрещивания животных уже после потопа.

Афанасий Кирхер и Арка Ноэ

К XVII веку противоречий стало ещё больше. Немецкий учёный и иезуит Афанасий Кирхер решил систематизировать все гипотезы. В 1675 году он издал книгу Arca Noë, в которой рассуждал, как Ной мог разместить и прокормить всех животных.

Кирхер довёл идею гибридизации до крайности. Он считал, что многие виды — результат смешения других и потому не нуждались в спасении. Например, жираф, по его теории, произошёл от леопарда и верблюда, а броненосец — от черепахи и дикобраза. Ученый полагал, что достаточно было спасти около 130 видов млекопитающих, 30 змей и 150 птиц, чтобы Земля вновь наполнилась жизнью.

Хотя современная наука давно опровергла эти идеи, именно благодаря таким рассуждениям возникла необходимость систематизировать животных. Постепенно родилась концепция биологического вида — основа будущей зоологии.

Когда символ стал наукой

Рассуждения Кирхера, Бутео и других исследователей породили первые классификации живых существ. Люди впервые задумались, как различать виды и роды, кто с кем связан, и откуда всё это разнообразие взялось. По сути, поиски пассажиров Ноева ковчега подтолкнули человечество к созданию науки о жизни.

История Ноя перестала быть только религиозным образом и превратилась в катализатор научных споров. С её помощью учёные пытались объяснить происхождение мира, тогда как художники — выразить страх и восхищение перед природой.

Плюсы и минусы легенды

Плюсы Минусы Вдохновила развитие естественных наук Спровоцировала споры между религией и наукой Стала символом спасения и надежды Смешение мифов и фактов затруднило историческое понимание Дала толчок к изучению флоры и фауны Нередко использовалась для псевдонаучных теорий

FAQ

Были ли на ковчеге динозавры

Нет, это позднейшая интерпретация. Динозавры вымерли задолго до появления человека.

Сколько животных могло быть на борту

По разным подсчётам — от нескольких сотен до нескольких тысяч особей, включая птиц и пресмыкающихся.

Почему в изображениях появляются единороги и грифоны

Потому что средневековые художники соединяли библейские образы с народными легендами.

Где, по преданию, остановился ковчег

На горе Арарат, современная территория Турции — место, которое до сих пор привлекает исследователей.

Два интересных факта

В Византии монеты с изображением ковчега использовались не как религиозные артефакты, а как символ спасения и возрождения.

Средневековые бестиарии часто включали вымышленных животных — единорогов, мандрагор и фениксов — рядом с реальными существами.

Исторический контекст

Первая известная ссылка на Ноев ковчег как исторический факт встречается у иудейского историка Иосифа Флавия в I веке н. э.

В Средневековье ковчег считали символом церкви, а сам Ной — её первым пастырем.

До XIX века существовали экспедиции, утверждавшие, что нашли останки ковчега на горе Арарат, но ни одна находка не подтвердилась научно.