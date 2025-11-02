Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва за сов: план уничтожения 500 000 птиц вызвал бурю негодования в США
Этот свет может довести до инсульта: учёные назвали новую угрозу современного мира
Тонкие, но сильные: как вернуть плотность и упругость волосам
5 шагов к дому, как в пятизвездочном отеле: преображение начинается с малого
Маленький флакон, который делает рассаду мускулистой — будто она ходит в фитнес-зал
Салат Огненная грива: этот секретный ингредиент сделает его хитом новогоднего стола 2026
Мог быть лучшим мужем: почему Елизавета винила Чарльза в гибели принцессы Дианы
Сердце бьётся дольше: российские учёные создали покрытие, продлевающее жизнь искусственным сердцам
Красный, как пожар, и голодный, как саранча: один клоп способен испортить весь урожай

Монстр с крыльями и пёсьей мордой: кто такой африканский Франкенштейн с голосом гуся

1:25
Зоосфера

В мире животных есть немало существ, которые выглядят так, будто их придумали ради шутки. Одно из таких созданий — молотоголовый крылан. Его внешность вызывает вопросы даже у опытных биологов: огромная морда, вытянутый нос и громогласный крик, который способен разбудить спящего бегемота. Несмотря на пугающий облик, этот зверь не хищник, а самый настоящий любитель фруктов.

Молотоголовый крылан
Фото: commons.wikimedia.org by Sarah H. Olson , Gerard Bounga, Alain Ondzie, Trent Bushmaker, Stephanie N. Seifert, Eeva Kuisma, Dylan W. Taylor, Vincent J. Munster, Chris Walzer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Молотоголовый крылан

Африканский обитатель с необычным профилем

Молотоголовые крыланы живут в тропических лесах Западной и Центральной Африки. Это крупные летучие млекопитающие, относящиеся к семейству крыланов, которых часто называют летучими собаками. И не зря — их морды действительно напоминают собачьи, особенно у самцов. При этом с домашними питомцами у них нет ничего общего, кроме выразительного взгляда.

Средняя длина тела взрослого крылана достигает около 25-28 сантиметров, а размах крыльев — почти метр. Днём они отдыхают в тени деревьев, плотно прижавшись друг к другу, а ночью выходят на поиски фруктов. Летят тихо, хотя и выглядят массивно.

Питание и ночной образ жизни

Эти животные — убеждённые вегетарианцы. В их рацион входят бананы, манго, фиги, папайя и другие сладкие плоды. Ради вкусного ужина крыланы могут пролететь за ночь до десяти километров. Живут группами по 30-120 особей, выбирая высокие деревья, где можно безопасно повисеть вверх ногами и пообщаться.

Иногда можно услышать, как вся колония устраивает вечерний концерт. Гул стоит такой, будто где-то неподалёку проходит стая гусей. Именно этот звук и стал ключом к разгадке необычной формы головы молотоголового крылана.

Почему у крылана молот вместо головы

Если взглянуть на самца, становится ясно, что его череп устроен необычно: нос вытянут, а морда расширена по бокам, словно настоящая звуковая труба. Такая форма нужна не для нападения и не для защиты — она помогает усиливать голос. Гортань у самцов достигает почти половины длины позвоночника, и с её помощью они издают громкие гортанные крики.

Зачем им это нужно? Всё просто — ради любви. У этих животных брачные песни заменяют любую форму ухаживания. Самцы собираются в особых местах, так называемых "площадках призывов", и начинают перекрикивать друг друга. Чем мощнее голос, тем выше шанс, что самка обратит внимание на певца.

Звуки, которые они издают, мало похожи на мелодии — скорее напоминают низкое гудение или квакающий хор. Но в мире крыланов именно такой "гогот" считается символом силы и здоровья.

Рождение и забота о потомстве

После спаривания самка приносит всего одного детёныша. Малыш рождается уже покрытым мехом и почти сразу цепляется коготками за мать. Первые недели он проводит, прочно держась за её тело, пока та летает или отдыхает. Кормление происходит молоком, а позже в рацион добавляются размятые фрукты.

Так продолжается до тех пор, пока молодая особь не научится летать. Тогда мать отпускает его в свободное плавание, и он присоединяется к ночным вылазкам за тропическими плодами.

Люди и молотоголовые крыланы

Местные народы в некоторых регионах Африки не боятся этих существ и даже употребляют их мясо в пищу. Оно считается деликатесом и используется в национальных блюдах. Однако охота и вырубка лесов приводят к сокращению популяции молотоголовых крыланов, и сегодня их численность в дикой природе снижается.

Некоторые учёные предупреждают, что чрезмерный контакт человека с летучими млекопитающими может быть опасен, ведь именно рукокрылые нередко становятся переносчиками вирусов. Тем не менее, сами крыланы не проявляют агрессии и избегают встреч с людьми.

Молотоголовый крылан и другие виды

Признак Молотоголовый крылан Обычный плодоядный крылан
Размер тела до 28 см до 20 см
Размах крыльев до 1 м 60-80 см
Питание фрукты фрукты, нектар
Голос громкий, низкий тихий, писклявый
Форма головы вытянутая, "молот" округлая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: охотиться на летучих лис ради еды.
    Последствие: нарушение экосистемы, сокращение опылителей.
    Альтернатива: использовать устойчивые источники белка — бобовые, рыбу, птицу.

  • Ошибка: держать крыланов как экзотических питомцев.
    Последствие: высокий стресс у животного и риск заражения зоонозами.
    Альтернатива: наблюдать за ними в зоопарках или экопарках.

  • Ошибка: считать крыланов опасными существами.
    Последствие: необоснованные страхи и вред природе.
    Альтернатива: информирование и образовательные программы.

А что если молотоголовый крылан жил бы рядом с людьми

Представьте ночной город, где по крышам проносятся огромные тени, издающие низкий гул. Вряд ли кто-то смог бы спокойно спать. Но именно так звучат тропические ночи Африки. Если бы эти животные обосновались рядом с людьми, горожанам пришлось бы привыкать к "ночным серенадам".

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Важная роль в опылении растений Громкие крики самцов
Контроль за численностью насекомых Снижение популяции из-за охоты
Мирное поведение по отношению к человеку Возможность передачи вирусов при контакте

Мифы и правда

  • Миф: молотоголовые крыланы пьют кровь.
    Правда: они питаются исключительно фруктами.

  • Миф: эти животные нападают на людей.
    Правда: они избегают человека и не проявляют агрессии.

  • Миф: их "молот" служит для драки.
    Правда: форма головы усиливает звуки, а не удары.

FAQ

Как отличить молотоголового крылана от других летучих лис

По вытянутой голове и громкому голосу. Самцы заметно крупнее самок.

Где можно увидеть этого зверя

В национальных парках Центральной Африки, например в Камеруне и Габоне.

Опасен ли он для человека

Нет, если не контактировать напрямую. Крыланы не нападают и не переносят вирусы при обычных наблюдениях.

Три интересных факта

  • У самцов молотоголового крылана настолько развита гортань, что она частично заполняет грудную клетку.
  • Эти животные могут лететь со скоростью до 35 км/ч, хотя выглядят громоздко.
  • Считается, что их крик слышен за несколько километров — на деле это преувеличение, он различим примерно на расстоянии 500-800 м.

Исторический контекст

  • Первые научные описания молотоголового крылана появились в XIX веке, когда европейские исследователи изучали фауну Африки.
  • Ранее его считали мифическим существом из-за необычной внешности.
  • В некоторых колониальных дневниках упоминалось, что крыланы похищают детей — этот миф давно опровергнут.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подмосковье на страже: медведи подошли к городам, охотники предупреждают о риске
Домашние животные
Подмосковье на страже: медведи подошли к городам, охотники предупреждают о риске
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Военные новости
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Последние материалы
Битва за сов: план уничтожения 500 000 птиц вызвал бурю негодования в США
Этот свет может довести до инсульта: учёные назвали новую угрозу современного мира
Тонкие, но сильные: как вернуть плотность и упругость волосам
5 шагов к дому, как в пятизвездочном отеле: преображение начинается с малого
Маленький флакон, который делает рассаду мускулистой — будто она ходит в фитнес-зал
Салат Огненная грива: этот секретный ингредиент сделает его хитом новогоднего стола 2026
Мог быть лучшим мужем: почему Елизавета винила Чарльза в гибели принцессы Дианы
Сердце бьётся дольше: российские учёные создали покрытие, продлевающее жизнь искусственным сердцам
Красный, как пожар, и голодный, как саранча: один клоп способен испортить весь урожай
НПЗ получат бонусы: что изменится на топливном рынке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.