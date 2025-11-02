Существо из глубин, которое ломает эволюцию: акула с зубами на лбу — океан снова подкинул загадку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:25
Зоосфера

Пятнистая химера, известная как "акула-призрак", — одно из самых загадочных существ океана. Эти древние рыбы живут у побережья штата Вашингтон и привлекают внимание не только необычной внешностью, но и редким анатомическим феноменом — зубами, растущими не во рту, а изо лба.

Белая акула
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белая акула

Необычная находка у берегов Вашингтона

Учёные Вашингтонского университета обнаружили, что у самцов пятнистого гидролагуса (Hydrolagus colliei) на голове формируются крючковатые выросты — тенакулы. Долгое время считалось, что это просто костные отростки, помогающие рыбе удерживать самку во время спаривания. Однако новые исследования показали: эти выросты состоят из настоящих зубов. Таким образом, найден первый достоверный пример зубчатой структуры, расположенной за пределами рта.

"Эта безумная, совершенно потрясающая особенность опровергает давнее предположение эволюционной биологии о том, что зубы — это исключительно структуры полости рта", — сказала исследовательница лаборатории Friday Harbor Карли Коэн.

Зубы на голове

Тенакулум — белый отросток между глазами у самцов — начинает формироваться ещё у молодых особей, но окончательно развивается только у взрослых. При помощи микрокомпьютерной томографии учёные смогли отследить путь его формирования. Выяснилось, что структура растёт из тех же тканей, что и обычные зубы, что указывает на общую природу этих органов. Это открытие подтверждает идею о том, что зубообразующие клетки могли мигрировать за пределы ротовой полости ещё на ранних этапах эволюции позвоночных.

"Когда мы впервые увидели зубную пластинку, у нас глаза на лоб полезли", — отметила Коэн.

Акулы-призраки

Крылатки, или химеры, — родственники акул и скатов, отделившиеся от них миллионы лет назад. Эти рыбы достигают длины до 60 см, а половину тела составляет длинный тонкий хвост. Несмотря на устрашающее прозвище, они не опасны для человека. Пятнистая химера — один из самых распространённых видов в заливе Пьюджет-Саунд, где и проводились исследования.

Только у самцов развиваются тенакулы — своеобразные "зубастые" крючки. Во время брачных игр они становятся колючими и помогают удерживать партнёршу под водой. Поскольку у акул и их родственников нет конечностей, подобные приспособления играют важную роль в размножении.

"У акул нет рук, но им нужно спариваться под водой, поэтому у многих из них развились хватательные структуры", — пояснила Коэн.

Процесс исследования

Чтобы разобраться в природе тенаклюма, команда собрала сотни образцов этих рыб у островов Сан-Хуан в акватории Пьюджет-Саунд. Используя томографию и микроскопию, исследователи сравнили строение тенаклюма у самцов и самок, а также сопоставили результаты с окаменелостями древних видов.

Оказалось, что зубная пластинка в основании выроста полностью идентична тканям, из которых формируются обычные зубы. Это позволило окончательно подтвердить — структура действительно зубная, а не кожная, как предполагалось ранее.

"У нас есть сочетание экспериментальных данных с палеонтологическими свидетельствами, которые показывают, как эти рыбы использовали уже существующую программу для формирования зубов", — сказал профессор Чикагского университета Майкл Коутс.

Сравнение: обычные зубы и тенакулы

Характеристика Обычные зубы Тенакулы (у пятнистой химеры)
Расположение внутри рта между глазами на лбу
Функция захват и пережёвывание пищи удержание партнёра во время спаривания
Материал дентин и эмаль тот же дентин, без эмали
Формирование из зубной пластинки из той же ткани
Половое различие одинаковы у обоих полов есть только у самцов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что зубы формируются исключительно в ротовой полости.
Последствие: неполное понимание механизмов эволюции.
Альтернатива: рассматривать зубные структуры как результат адаптации клеток, способных перемещаться и формировать органы в новых областях тела.

А что если

Если подобные структуры встречаются у древних рыб, возможно, у ранних позвоночных зубы тоже могли располагаться на других частях тела. Это предположение открывает новые горизонты в изучении происхождения зубов и костных тканей у животных.

FAQ

Как выглядят акулы-призраки?
Это светло-серые рыбы длиной около 60 см с длинным хвостом и крупными глазами. Их тело покрыто мелкими точками, из-за чего вид получил название "пятнистая химера".

Почему их называют акулами-призраками?
Из-за полупрозрачной кожи и загадочного поведения на глубине. Несмотря на название, к настоящим акулам они лишь родственники.

Можно ли увидеть их в аквариуме?
Да, в некоторых океанариумах США, например в Аквариуме Сиэтла, содержатся живые экземпляры этого вида.

Мифы и правда

  • Миф: у всех рыб зубы растут только во рту.
    Правда: у пятнистой химеры зубы есть и на лбу, что доказано научно.
  • Миф: тенакулы — ороговевшие шипы.
    Правда: они состоят из настоящего дентина, как и зубы.
  • Миф: это случайная мутация.
    Правда: структура сформировалась эволюционно для размножения.

Три интересных факта

  1. Химеры — древнейшие хрящевые рыбы, их родословная насчитывает более 400 миллионов лет.
  2. Зубы этих рыб не выпадают — они растут и обновляются на протяжении всей жизни.
  3. Название Hydrolagus colliei происходит от греческого "водяной заяц", из-за формы головы и плавных движений.

Химеры, пережившие миллионы лет эволюции, вновь доказали: даже самые странные существа океана способны пролить свет на то, как формировалась жизнь на Земле.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей
Существо из глубин, которое ломает эволюцию: акула с зубами на лбу — океан снова подкинул загадку
Дом под осадой паразитов: одно промедление — и клопы захватят всю квартиру
Вся семья в восторге: раскрыт секрет идеальной пиццы Пепперони — 12 минут и готово
Лёва* из Би-2 поставил на кон жизнь хомяка: что скрывает его страшная угроза
Вечер без экрана — новое средство для сияющей кожи
Фары снова как новые за 10 минут: этот трюк возвращает блеск даже старым машинам
Миллиард человек рискует потерять слух: как музыка в ушах стала опасной привычкой
Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе
Старый способ снова работает: малина зреет как безумная, если осенью не забыть про одну мелочь
