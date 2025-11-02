Пришельцы в Калифорнии: океан выбросил редких существ на берег — очередной подарок природы

На побережье Калифорнии в этом году произошло редкое природное событие: на одном из пляжей Сан-Диего прибило к берегу морских улиток вида Janthina janthina. Эти миниатюрные создания, известные своей ярко-фиолетовой раковиной, обычно встречаются только в тёплых водах тропиков и субтропиков. Их появление в более северных широтах стало для учёных настоящей неожиданностью.
Janthina janthina умеют держаться на поверхности воды благодаря уникальному механизму — они создают из пузырьков воздуха настоящий "плот", к которому прикрепляются. Так улитки могут перемещаться вместе с течениями, преодолевая огромные расстояния.
В Сан-Диего их заметили после нескольких недель тёплой погоды. Исследователи из Института океанографии Скриппса пояснили, что эти морские обитатели попадают к берегам Калифорнии крайне редко — примерно раз в десятилетие. Причиной нынешнего визита стали тёплые прибрежные течения, сдвинувшие границы их привычных мест обитания.
"Это первое появление Janthina janthina на местных пляжах за последние десять лет", — отметила исследователь Аня Стайнер.
Эти морские улитки ведут необычный образ жизни. Они питаются другими обитателями поверхности океана — в первую очередь медузами и организмами вроде Velella velella, которых иногда называют "морскими парусниками". Улитки не представляют опасности для человека, но играют важную роль в экосистеме: служат индикаторами состояния океанических течений и уровня нагрева вод.
Когда температура океана повышается, такие тропические виды начинают продвигаться севернее. Для учёных это наглядное подтверждение того, как изменение климата влияет на распределение морской фауны.
По наблюдениям специалистов, появление Janthina janthina в Калифорнии совпадает с периодом так называемого Эль-Ниньо — фазы потепления в экваториальной части Тихого океана. В это время температура воды повышается, и течения начинают переносить южных обитателей к северным берегам.
Фиолетовые улитки нередко сопровождают другие тропические виды — например, ярких португальских корабликов (Physalia physalis). Однако если для них такие миграции заканчиваются массовой гибелью на берегу, то для Janthina подобные перемещения становятся шансом освоить новые зоны.
|Признак
|Janthina janthina
|Местные виды улиток
|Цвет раковины
|фиолетовый, полупрозрачный
|серый, коричневый
|Среда обитания
|поверхность открытого океана
|прибрежные камни и водоросли
|Питание
|медузы и планктон
|микроводоросли и детрит
|Устойчивость к холоду
|низкая
|высокая
|Частота встреч
|раз в 10 лет
|круглый год
Так специалисты смогут собрать статистику и определить, насколько устойчивой стала тенденция появления южных видов на севере.
Ошибка: попытка унести улитку домой как сувенир.
Последствие: гибель живого организма, нарушение экосистемного наблюдения.
Альтернатива: оставить её на месте и отправить фото учёным через онлайн-сервисы наблюдений, например iNaturalist.
Если повышение температуры океана продолжится, Калифорнийское побережье может стать временным домом для целой группы тропических видов. Это изменит привычный баланс экосистемы: местные моллюски и рыбы будут конкурировать с "гостями" за пищу и пространство. Учёные уже отмечают, что аналогичные процессы происходят у берегов Японии и Австралии.
Почему фиолетовые улитки плавают на поверхности, а не на дне?
Они выделяют слизь, создающую воздушные пузырьки, к которым прикрепляются. Это позволяет им не тонуть и передвигаться с течениями.
Можно ли держать Janthina janthina в аквариуме?
Нет. Им нужны открытые океанские условия и постоянное движение воды, поэтому в неволе они быстро погибают.
Опасны ли они для людей и животных?
Нет, их яд отсутствует. Улитки безопасны при случайном контакте, но трогать их не стоит.
Появление этих морских улиток у берегов Калифорнии — не просто редкое природное зрелище. Это напоминание о том, как тесно связаны океан, климат и жизнь самых хрупких его обитателей.
