Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как Алсу изменила себя: новый образ жизни без кофе, сахара и усталости
Город, стоящий на костях: кто и зачем превратил подземный Париж в гигантскую могилу
Без запахов и майонеза: блюда, которые не испортят отношения с коллегами — идеальные обеды для офиса
Виноград не любит заботу с фанатизмом: когда укрыть, чтобы не сгнил и не замёрз
Не сидите в терминале: маршрут, который превращает пересадку в Стамбуле в мини-путешествие
Море съело историю: древнее поселение на Аляске исчезло, забрав с собой тайны Севера
Клеопатра бы позавидовала: секрет сияющей кожи растёт прямо у вас дома
Цвет из 60-х — характер вне времени: Durango возвращает культовую энергию маслкаров
Хруст снаружи, нежность внутри: обычная картошка заставит забыть про шаурму — фастфуд по-домашнему

Посланник другой стороны природы: чёрный аист появляется там, где мир ещё дышит древностью

0:12
Зоосфера

Чёрный аист — загадочная и скрытная птица, о которой знают далеко не все. В отличие от белого аиста, привыкшего жить рядом с человеком, его чёрный собрат предпочитает тишину и уединение — глухие леса, болота и старые долины рек. Его редко видят даже опытные орнитологи, поэтому каждый случай наблюдения в природе становится настоящим событием.

Черный аист
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черный аист

Хозяин диких лесов

Чёрный аист занесён в Красную книгу России, Белоруссии и Казахстана. Эти птицы крайне чувствительны к любым изменениям в природе и не переносят соседства с людьми. В природе они встречаются всё реже, а в неволе почти не размножаются — даже в заповедниках нередко строят гнёзда, но не откладывают яйца.

В рамках проекта "ПроЗаповедник" в Даурском заповеднике орнитологи установили для аистов искусственные платформы, на которых те охотно строят гнёзда. Все кладки находятся под наблюдением специалистов: птенцов кольцуют и снабжают мини-трекерами, чтобы отслеживать их маршруты миграции.

Внешний облик

Чёрный аист почти не уступает белому по размерам: его рост около 1 метра, вес — до 3 кг, а размах крыльев достигает 2 метров. Перья переливаются металлическими оттенками — от зелёного и фиолетового до бронзового, нижняя часть тела белая.

Клюв и ноги окрашены в красный цвет, кожа вокруг глаз — тоже красноватая. Молодые аисты выглядят тусклее: их оперение бурое, без блеска, а ноги и клюв серо-зелёные.

Признак Взрослая птица Молодая птица
Оперение Чёрное с металлическим блеском Буровато-серое
Клюв и ноги Красные Серо-зелёные
Масса тела до 3 кг до 2,5 кг

Где живёт чёрный аист

В России эта редкая птица встречается от Балтики до Дальнего Востока, включая Сахалин. Не обитает только на Курилах и Камчатке. На юге страны отдельные популяции живут в лесах Чечни, Дагестана и Ставрополья. Самое большое количество чёрных аистов гнездится в Приморье и Белоруссии — именно там находится крупнейшая популяция в мире.

Зимуют аисты на юге — в Африке, где проводят холодное время в Эфиопии, Судане, Замбии, Мозамбике и Свазиленде. Прилёт на родину происходит в марте-апреле, а осенью, в сентябре, птицы снова отправляются в путь.

Как живёт и охотится

Чёрные аисты предпочитают старые смешанные или лиственные леса рядом с водоёмами — озёрами, болотами или медленными реками. Иногда селятся в предгорьях, поднимаясь до высоты 2000 метров.

Питаются в основном рыбой, но не отказываются от мелких земноводных, насекомых, грызунов и даже змей. Охотятся молча, выжидая добычу в воде, словно цапли.

Сравнение: белый и чёрный аисты

Признак Белый аист Чёрный аист
Среда обитания Рядом с человеком, на крышах, в деревнях Глухие леса, удалённые болота
Характер Доверчивый Осторожный и скрытный
Распространение Широко по Европе В основном в Восточной Европе и Азии
Оперение Белое с чёрными крыльями Чёрное с металлическим блеском

Браконьерство и утрата среды

Главные враги чёрного аиста — браконьеры и человек, разрушающий природные места обитания.

  • Птиц отстреливают во время миграций и на зимовках.

  • Массовая вырубка лесов и осушение болот лишают аистов гнездовых участков.

Даже незначительное нарушение экосистемы может привести к тому, что пара покинет место и не вернётся.

Размножение и забота о потомстве

Чёрные аисты — моногамные птицы. Пара образуется однажды и живёт вместе всю жизнь. Гнёзда они строят высоко — на уровне 10-25 метров, в кронах деревьев или на скалах.

Гнездо большое, до 1,5 метра в диаметре, и может использоваться десятилетиями. Кладка состоит из 2-5 яиц, которые оба родителя высиживают около 30 дней.

Птенцы первые десять дней жизни лежат неподвижно, затем учатся садиться, а к 40 дню встают на ноги. В гнезде они проводят примерно два месяца, пока не окрепнут и не начнут летать.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подходить близко к гнёздам ради фото.
    Последствие: птицы бросают кладку.
    Альтернатива: наблюдать через телескоп или онлайн-трансляции из заповедников.

  • Ошибка: разрушение старых деревьев в местах гнездования.
    Последствие: потеря гнёзд и снижение численности.
    Альтернатива: сохранять природные территории и создавать искусственные платформы.

  • Ошибка: отлов или содержание птиц в неволе.
    Последствие: стресс и гибель аистов.
    Альтернатива: поддерживать программы по охране дикой природы.

А что если чёрные аисты исчезнут

Эти птицы — не просто редкий вид, а индикатор экологического здоровья лесов. Их исчезновение станет сигналом о деградации экосистем. Сохранение чёрных аистов означает сохранение целых лесных биотопов, где они играют роль природных санитаров водоёмов.

Плюсы и минусы жизни в заповедниках

Плюсы Минусы
Безопасность и защита гнёзд Ограниченная территория для расселения
Мониторинг и наблюдения Зависимость от финансирования
Возможность научных исследований Сложность размножения в неволе

Интересные факты

  1. Чёрный аист может прожить в природе до 18 лет.

  2. Эти птицы почти не издают звуков — в отличие от белых аистов, общаются жестами и движениями клюва.

  3. На перелётах аисты пролетают тысячи километров, но возвращаются в одно и то же гнездо каждый год.

Чёрный аист — воплощение тайны и силы дикой природы. Он напоминает, что в мире ещё есть уголки, где человек — лишь гость, а не хозяин. Сохранение этих птиц — долг не только учёных, но и каждого, кто ценит живую природу.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Три красных флага, которые говорят о проблемах с вашей управляющей компанией — как не допустить ошибок Валерия Жемчугова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Клеопатра бы позавидовала: секрет сияющей кожи растёт прямо у вас дома
33 квадрата и прогулки по кругу: почему городская собака тихо сходит с ума
Цвет из 60-х — характер вне времени: Durango возвращает культовую энергию маслкаров
Хруст снаружи, нежность внутри: обычная картошка заставит забыть про шаурму — фастфуд по-домашнему
Крылья длиной в два метра и взгляд сквозь бурю: кто правит горами и степями Сибири
Время переобуваться: когда за летнюю резину начнут выписывать штрафы
На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам
Космос превращается в поле боя: США начинает охоту на спутники России и Китая
Мелкие частицы — большие проблемы: как загрязнённый воздух провоцирует агрессивный рак груди
Рубль победил природу: россияне готовы к экологии только на словах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.