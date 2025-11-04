Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотечный рай или ад: 10 регионов, где легче всего платить за жильё — рейтинг по доступности кредитов
Космический титаник: МКС завершает миссию — куда уйдёт легендарная станция
Марсель: кулинарная утопия или реальность? Рестораны за 1 евро для всех и каждого открывают двери
Кушанашвили не удержался: свежая порция сарказма о скандале Дмитрия и Полины Дибровых
Растут как на дрожжах: 5 натуральных средств, которые творят чудеса с волосами
Мозг, который не умеет останавливаться: как иллюзии становятся симптомом болезни
Эта добавка стала хитом в спортзалах — но вот чем оборачивается приём на практике
Нежные и воздушные овсяные блины для ЗОЖ: рецепт, который изменит ваши завтраки навсегда
Китайская глубинка: семья из Шибин бросает вызов современности и выбирает автономию

Живой символ исчезновения: сайгак стоит на грани, где миф встречается с реальностью

Зоосфера

Сайгак — одно из самых древних и удивительных животных планеты. Он пережил ледниковые периоды, изменение климата, охоту человека и природные катаклизмы. Если мамонты и саблезубые тигры остались лишь в музеях, то этот степной житель по-прежнему украшает просторы Казахстана, оставаясь живым символом дикой природы.

Сайгак
Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Chekanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сайгак

Древний обитатель Евразии

Когда-то сайгак населял огромную территорию — от западной Европы до Аляски и северо-запада Канады. Но деятельность человека и климатические изменения вытеснили его с привычных земель. Сегодня животное встречается лишь в трёх странах Центральной Азии, и основная популяция живёт в Казахстане.

В 2002 году Международный союз охраны природы включил сайгака в категорию "CR" — критическое состояние. Это значит, что вид оказался на грани исчезновения.

Внешний облик и особенности

Перепутать сайгака с другим животным невозможно. У него небольшое тело, тонкие и быстрые ноги, округлые уши и необычный нос-хоботок, который согревает воздух в мороз и фильтрует степную пыль. Самцы отличаются прозрачными лирообразными рогами, которые и стали причиной трагедии вида.

Как человек едва не уничтожил сайгака

На Востоке рогам сайгака приписывали чудодейственные свойства — от лечения инсульта до улучшения работы печени. В начале 1990-х годов, спасая носорогов, людям предложили заменить их рога сайгачьими, якобы не менее целебными. Последствия оказались катастрофическими: с 1991 по 2006 год численность сайги сократилась на 94-97%.

Сравнение: сайгак вчера и сегодня

Период Численность Основные причины снижения
1980-е годы около 1 млн особей браконьерство, распашка степей
2006 год около 20 тыс. массовый отстрел, торговля рогами
2020-е годы более 300 тыс. постепенное восстановление

Возрождение и испытания

После катастрофического спада Казахстан начал активную программу восстановления. В стране выделено три популяции — бетпакдалинская, уральская и устюртская, а ареал охватывает десять областей.

К 2010 году численность увеличилась до 85 тысяч особей, а к 2015 году — почти до 300 тысяч. Но затем случилась новая беда — эпидемия пастереллёза, уничтожившая 187 тысяч животных за несколько недель. Только к 2019 году популяция снова начала восстанавливаться и достигла 334 тысяч.

Однако главная угроза остаётся прежней — браконьерство. Цена рогов сайгака на чёрном рынке достигает десятков тысяч долларов. Несмотря на ужесточение наказаний — до 10 лет лишения свободы, — случаи незаконной охоты происходят ежегодно.

Как защищают степных антилоп

Чтобы сохранить сайгака, создаются и расширяются особо охраняемые территории. Сейчас работают резервации "Иргиз-Тургай" и "Алтын Дала", а также планируется новый заповедник "Бокейординский" для защиты уральской популяции.

Важнейший период, когда животное особенно уязвимо, — время окота. По традиции казахи называли его құралай - по имени детёныша сайгака с большими тёмными глазами. Это время наступает в начале мая, когда в степи ещё прохладно.

Самки рожают во время смены погоды, когда весеннее тепло уступает место дождям и ветрам. Так малыши получают шанс выжить — жара и мухи мешают заживлению пуповины.

Рождение новой жизни

Перед окотом стадо двигается против ветра, пока самки не находят безопасное место. Новорождённые сайгачата первые дни лежат неподвижно, прячась от хищников, и только спустя неделю начинают уверенно ходить. Через две недели они уже бегают вместе со взрослыми.

Самцы оберегают рожениц от врагов, а люди — от браконьеров. В этот период степь наполняется звуками, похожими на морской прибой — так общаются матери и детёныши через свои необычные носы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ослабление контроля за охраной заповедников.
    Последствие: рост браконьерства и массовое истребление.
    Альтернатива: расширение штата инспекторов и техническое оснащение.

  • Ошибка: игнорирование эпидемий среди диких животных.
    Последствие: падение популяции до критических значений.
    Альтернатива: постоянный ветеринарный мониторинг.

  • Ошибка: вмешательство человека в места окота.
    Последствие: гибель молодняка.
    Альтернатива: ограничение доступа в заповедники весной.

А что если сайгак исчезнет снова

Исчезновение сайгака станет трагедией не только для экосистемы, но и для культурного наследия Казахстана. Это животное — часть степного фольклора, поэзии и мифов, живой символ устойчивости природы. Каждый восстановленный табун — шаг к сохранению равновесия всей степной жизни.

Плюсы и минусы программ восстановления

Плюсы Минусы
Рост численности популяции Высокие затраты и риски браконьерства
Международное внимание к сохранению вида Ограниченные ресурсы охраны
Укрепление имиджа страны как защитницы природы Необходимость долгосрочного финансирования

Сайгак — живое доказательство того, что природа может восстанавливаться, если ей помочь. От равнодушия человека зависит, останется ли в степях этот удивительный бегун с прозрачными рогами и мягким хоботком, переживший мамонтов.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Домашние животные
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Наука и техника
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова 832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
Этот многолетник затмит любую розу: фиолетовые облака цветут до морозов и пахнут мёдом
Последние материалы
Кушанашвили не удержался: свежая порция сарказма о скандале Дмитрия и Полины Дибровых
Растут как на дрожжах: 5 натуральных средств, которые творят чудеса с волосами
Мозг, который не умеет останавливаться: как иллюзии становятся симптомом болезни
Эта добавка стала хитом в спортзалах — но вот чем оборачивается приём на практике
Нежные и воздушные овсяные блины для ЗОЖ: рецепт, который изменит ваши завтраки навсегда
Живой символ исчезновения: сайгак стоит на грани, где миф встречается с реальностью
Китайская глубинка: семья из Шибин бросает вызов современности и выбирает автономию
Кошка мурлыкает не для вас: раскрыт эгоистичный секрет самого ласкового звука
Авто, которые умирают молодыми: почему даже новые машины не выдерживают российских дорог
Ядовитый полумесяц вторгся в воды Японии: что стоит за этим климатическим кошмаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.