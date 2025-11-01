Подмосковье на страже: медведи подошли к городам, охотники предупреждают о риске

Бурые медведи снова близко к столице. Только за последние месяцы хищников не раз замечали у Звенигорода, Одинцова и Талдома — слишком близко к дачным посёлкам и садовым участкам. Что происходит, почему косолапые всё чаще выбираются к людям и как вести себя при встрече с диким зверем, рассказал почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.
Рост популяции — результат сразу нескольких факторов. Во-первых, улучшилось здоровье животных: меньше инфекций, выше выживаемость потомства.
"Они сейчас меньше болеют, и, соответственно, меньше смертей. Малыши подрастают и берут под себя новые территории", — пояснил Татарников.
Во-вторых, бурые медведи активно осваивают новые лесные зоны в поисках корма, мигрируя из соседних регионов.
И, наконец, охотиться на них в Московской области запрещено: бурый медведь занесён в Красную книгу региона. Без естественного контроля численность постепенно растёт.
По оценкам экспертов, сегодня в подмосковных лесах может жить до 80 особей. Ещё несколько лет назад речь шла лишь о 15-40 медведях.
Главная причина — нехватка пищи. Урожай ягод и грибов в этом сезоне был слабым, и звери вынуждены искать еду ближе к населённым пунктам.
"Раз на раз не приходится. В этом году еды для медведей меньше, поэтому они и выходят в места, где поблизости есть люди", — отметил Татарников.
Когда выпадет снег, ситуация может обостриться: не успевшие нагулять жир перед спячкой особи будут искать любую возможность подкормиться — вплоть до мусорных контейнеров и свалок у деревень, сообщает aif.ru.
Следы и наблюдения хищников фиксировались в районах:
Обычно животные избегают встреч, но иногда выдают себя:
Если вы заметили такие признаки — лучше развернуться и уйти спокойным шагом, не проверяя, кто там шумит.
"Опасность представляют медведи с медвежатами. Защищая потомство, животное может налететь с агрессией", — предупредил Татарников.
Если зверь всё же приближается — стойте на месте, старайтесь казаться крупнее: поднять руки, расправить куртку, говорить твёрдо. Перцовый баллончик или фальшфейер (если под рукой) помогут отпугнуть запахом и звуком.
Медведей в Подмосковье действительно стало больше — отчасти потому, что их перестали отстреливать, а леса богатеют кормами. Но вместе с ростом численности вырос и риск неожиданных встреч. Паниковать не стоит: нападения остаются редкостью. Главное — вести себя спокойно, не провоцировать зверя и помнить простые правила безопасности. Тогда встреча с бурым соседом закончится мирно для обеих сторон.
