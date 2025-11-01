Подмосковье на страже: медведи подошли к городам, охотники предупреждают о риске

Бурые медведи снова близко к столице. Только за последние месяцы хищников не раз замечали у Звенигорода, Одинцова и Талдома — слишком близко к дачным посёлкам и садовым участкам. Что происходит, почему косолапые всё чаще выбираются к людям и как вести себя при встрече с диким зверем, рассказал почётный член Московского общества охотников и рыболовов Семён Татарников.

Почему в Подмосковье стало больше медведей

Рост популяции — результат сразу нескольких факторов. Во-первых, улучшилось здоровье животных: меньше инфекций, выше выживаемость потомства.

"Они сейчас меньше болеют, и, соответственно, меньше смертей. Малыши подрастают и берут под себя новые территории", — пояснил Татарников.

Во-вторых, бурые медведи активно осваивают новые лесные зоны в поисках корма, мигрируя из соседних регионов.

И, наконец, охотиться на них в Московской области запрещено: бурый медведь занесён в Красную книгу региона. Без естественного контроля численность постепенно растёт.

По оценкам экспертов, сегодня в подмосковных лесах может жить до 80 особей. Ещё несколько лет назад речь шла лишь о 15-40 медведях.

Почему хищники стали чаще выходить к людям

Главная причина — нехватка пищи. Урожай ягод и грибов в этом сезоне был слабым, и звери вынуждены искать еду ближе к населённым пунктам.

"Раз на раз не приходится. В этом году еды для медведей меньше, поэтому они и выходят в места, где поблизости есть люди", — отметил Татарников.

Когда выпадет снег, ситуация может обостриться: не успевшие нагулять жир перед спячкой особи будут искать любую возможность подкормиться — вплоть до мусорных контейнеров и свалок у деревень, сообщает aif.ru.

Где уже видели медведей

Следы и наблюдения хищников фиксировались в районах:

Звенигород, Одинцово, Талдом — ближе всех к крупным жилым зонам;

Шаховской округ — именно там этой осенью медведь напал на мужчину неподалёку от деревни Соколово. Жертва получила серьёзные травмы, но выжила благодаря быстрой эвакуации спасателями.

Как распознать присутствие медведя

Обычно животные избегают встреч, но иногда выдают себя:

свежие царапины на деревьях, ломаные ветки, вывороченные пни;

громкий хруст, шорох, "ворчание" в глубине леса;

следы и помёт у лесных дорог, особенно на опушках.

Если вы заметили такие признаки — лучше развернуться и уйти спокойным шагом, не проверяя, кто там шумит.

Что делать при встрече с медведем

Не паниковать. Резкие движения и крик могут спровоцировать атаку. Медленно отступать - не отворачиваясь, не бегая, смотреть боковым зрением. Создавать шум - говорить громко, стучать палкой, если зверь далеко. Большинство особей уйдут сами. Не смотреть прямо в глаза - животное воспринимает это как вызов. Не трогать медвежат.

"Опасность представляют медведи с медвежатами. Защищая потомство, животное может налететь с агрессией", — предупредил Татарников.

Если зверь всё же приближается — стойте на месте, старайтесь казаться крупнее: поднять руки, расправить куртку, говорить твёрдо. Перцовый баллончик или фальшфейер (если под рукой) помогут отпугнуть запахом и звуком.

Оставить мусор/корм. → Привычка к людям, повторные визиты. → Контейнеры должны быть плотно закрыты, еду не выбрасывать на открытом месте.

Покормить "из жалости". → Потеря страха у животного → риск для всех. → Никогда не подкармливайте диких зверей.

Как защитить участок от незваных гостей

Не храните отходы на улице, особенно мясные и сладкие.

Убирайте упавшие фрукты и компостируйте под крышкой.

Вешайте мощный фонарь-датчик движения — яркий свет и звук отпугивают зверей.

Сообщайте о встречах в лесничество или охотнадзор, чтобы специалисты зафиксировали активность.

Мифы и правда о "московских медведях"

Миф: медведи идут к людям, потому что голодные и злые.

Правда: чаще это молодые особи, которые ищут новую территорию и не успели адаптироваться.

Миф: если сделать вид, что умер, медведь уйдёт.

Правда: в Подмосковье такие советы не работают — зверь скорее проверит, "жива ли добыча".

Миф: они всегда нападают.

Правда: в большинстве случаев медведь сам уходит первым; нападения — редкость.

3 интересных факта

Медведи обладают сильнейшим обонянием — чувствуют запах пищи за несколько километров. Зимой впадают в спячку, но если не набрали жир, могут бродить и при снеге — такие особи особенно опасны. Несмотря на массу до 300 кг, медведь бежит со скоростью до 50 км/ч, поэтому убежать от него невозможно.

Медведей в Подмосковье действительно стало больше — отчасти потому, что их перестали отстреливать, а леса богатеют кормами. Но вместе с ростом численности вырос и риск неожиданных встреч. Паниковать не стоит: нападения остаются редкостью. Главное — вести себя спокойно, не провоцировать зверя и помнить простые правила безопасности. Тогда встреча с бурым соседом закончится мирно для обеих сторон.