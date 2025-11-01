Лысый, вонючий и безумно быстрый: монстр, покоривший воздух на скорости 100 км/ч

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Если бы у конкурса "самый неоднозначный зверь планеты" был фаворит, им, без сомнений, стала бы голокожая летучая мышь-бульдог (Cheiromeles torquatus). Одни считают её отвратительной, другие — почти трогательной в своей уродливости. Но равнодушных она не оставляет: от специфического запаха до невероятной скорости полёта — этот вид ломает все привычные представления о летучих мышах.

Голокожая летучая мышь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота с практическим смыслом

На первый взгляд голокож — кошмар аэродинамики: крупное тело длиной до 25 см, весом около 200 граммов, морщинистая кожа и лицо, похожее на миниатюрного бульдога. Но внешность обманчива.

Эта "лысая летучая мышь" — одно из самых быстрых рукокрылых на Земле.
Отказ от густой шерсти дал ей огромное преимущество: меньшее сопротивление воздуха.

"В природе даже уродство бывает продиктовано логикой выживания", — отмечает зоолог Питер Дэвис из Университета Малайи.

И действительно, эволюция словно вылепила из голокожа живой планёр.

Голая аэродинамика

У большинства летучих мышей тело покрыто густым мехом, который помогает сохранять тепло, но мешает на высоких скоростях.
Голокож лишён этой "роскоши": лишь крошечные волоски на морде и лапах. Зато — длиннейшие крылья среди тропических видов и мощные грудные мышцы.

Итог: при полёте он может разгоняться до 100 км/ч, догоняя даже стрижей — признанных чемпионов небесных скоростей.

Летучий хищник-бульдог

Несмотря на грозный облик, голокож не питается ни мясом, ни кровью. Его рацион — чистый белок, насекомые. Ориентируясь с помощью эхолокации, он охотится на жуков, мотыльков и крупных насекомых. Клыки у него крупные, мощные, заточенные под раскалывание хитиновых панцирей.

Уязвимая кожа и изобретательные решения

Отсутствие шерсти делает кожу и перепонки крыльев уязвимыми при передвижении по земле. Но у природы на всё есть ответ: голокож складывает крылья и убирает их в специальные кожные мешки на боках тела. Так он может ловко передвигаться на четвереньках, цепляясь за камни и ветви коготками — поведение, необычное для летучих мышей.

Натуральный дезодорант со смертельным эффектом

Самая "ароматная" черта голокожа — выделяемое им секреторное вещество, смазывающее кожу и перепонки, чтобы они оставались эластичными. Запах этого "крема" специалисты описывают как смесь жжёной кожи, потных носков и моторного масла. Вырабатывается вещество в особом горловом мешке, и, если его вскрыть, можно получить настоящий удар по обонянию.

"Люди, открывавшие железу, теряли сознание от вони", — рассказывает биолог Ахмад Салим, исследующий вид в Малайзии.

Где живёт и чем дышит

Голокожие летучие мыши обитают на Малайском архипелаге — в Индонезии, Малайзии, на Борнео и Филиппинах. Живут колониями, иногда до нескольких тысяч особей, предпочитая пещеры и заброшенные строения. Но из-за разрозненного ареала и разрушения мест обитания вид считается редким.

При встрече с колонией вы ощутите запах задолго до того, как увидите самих животных — смесь аммиака, пота и земли. Неудивительно, что у местных жителей существует поверье: "если в пещере пахнет адом — значит, там спит голокож".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать отсутствие шерсти дефектом.
    Последствие: недооценка аэродинамических преимуществ вида.
    Альтернатива: понимать, что гладкая кожа — результат адаптации к скорости.
  • Ошибка: полагать, что запах — случайный побочный эффект.
    Последствие: неверная оценка биологической функции секрета.
    Альтернатива: воспринимать его как естественную смазку и защиту от микробов.

Особенности голокожей летучей мыши

Параметр Показатель
Длина тела до 25 см
Размах крыльев до 70 см
Вес до 200 г
Скорость полёта до 100 км/ч
Питание насекомые
Особенность почти полное отсутствие шерсти
Запах жжёная кожа и масло
Место обитания Малайский архипелаг

Три интересных факта

  • Голокож — единственная летучая мышь, способная складывать крылья в "карманы" тела.
  • Несмотря на запах, в некоторых регионах её считают символом удачи — запах якобы отпугивает злых духов.
  • При размахе крыльев до 70 см она уступает по скорости лишь мексиканской свободнохвостой летучей мыши.

Исторический контекст

  • Впервые описана в 1831 году британским натуралистом Томасом Хорсли.
  • В 1970-х стала объектом изучения в Малайзии после сообщений о "летучих демонах".
  • Сегодня считается редким видом, занесённым в региональные Красные книги.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
