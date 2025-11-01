Лысый, вонючий и безумно быстрый: монстр, покоривший воздух на скорости 100 км/ч

Если бы у конкурса "самый неоднозначный зверь планеты" был фаворит, им, без сомнений, стала бы голокожая летучая мышь-бульдог (Cheiromeles torquatus). Одни считают её отвратительной, другие — почти трогательной в своей уродливости. Но равнодушных она не оставляет: от специфического запаха до невероятной скорости полёта — этот вид ломает все привычные представления о летучих мышах.
На первый взгляд голокож — кошмар аэродинамики: крупное тело длиной до 25 см, весом около 200 граммов, морщинистая кожа и лицо, похожее на миниатюрного бульдога. Но внешность обманчива.
Эта "лысая летучая мышь" — одно из самых быстрых рукокрылых на Земле.
Отказ от густой шерсти дал ей огромное преимущество: меньшее сопротивление воздуха.
"В природе даже уродство бывает продиктовано логикой выживания", — отмечает зоолог Питер Дэвис из Университета Малайи.
И действительно, эволюция словно вылепила из голокожа живой планёр.
У большинства летучих мышей тело покрыто густым мехом, который помогает сохранять тепло, но мешает на высоких скоростях.
Голокож лишён этой "роскоши": лишь крошечные волоски на морде и лапах. Зато — длиннейшие крылья среди тропических видов и мощные грудные мышцы.
Итог: при полёте он может разгоняться до 100 км/ч, догоняя даже стрижей — признанных чемпионов небесных скоростей.
Несмотря на грозный облик, голокож не питается ни мясом, ни кровью. Его рацион — чистый белок, насекомые. Ориентируясь с помощью эхолокации, он охотится на жуков, мотыльков и крупных насекомых. Клыки у него крупные, мощные, заточенные под раскалывание хитиновых панцирей.
Отсутствие шерсти делает кожу и перепонки крыльев уязвимыми при передвижении по земле. Но у природы на всё есть ответ: голокож складывает крылья и убирает их в специальные кожные мешки на боках тела. Так он может ловко передвигаться на четвереньках, цепляясь за камни и ветви коготками — поведение, необычное для летучих мышей.
Самая "ароматная" черта голокожа — выделяемое им секреторное вещество, смазывающее кожу и перепонки, чтобы они оставались эластичными. Запах этого "крема" специалисты описывают как смесь жжёной кожи, потных носков и моторного масла. Вырабатывается вещество в особом горловом мешке, и, если его вскрыть, можно получить настоящий удар по обонянию.
"Люди, открывавшие железу, теряли сознание от вони", — рассказывает биолог Ахмад Салим, исследующий вид в Малайзии.
Голокожие летучие мыши обитают на Малайском архипелаге — в Индонезии, Малайзии, на Борнео и Филиппинах. Живут колониями, иногда до нескольких тысяч особей, предпочитая пещеры и заброшенные строения. Но из-за разрозненного ареала и разрушения мест обитания вид считается редким.
При встрече с колонией вы ощутите запах задолго до того, как увидите самих животных — смесь аммиака, пота и земли. Неудивительно, что у местных жителей существует поверье: "если в пещере пахнет адом — значит, там спит голокож".
|Параметр
|Показатель
|Длина тела
|до 25 см
|Размах крыльев
|до 70 см
|Вес
|до 200 г
|Скорость полёта
|до 100 км/ч
|Питание
|насекомые
|Особенность
|почти полное отсутствие шерсти
|Запах
|жжёная кожа и масло
|Место обитания
|Малайский архипелаг
