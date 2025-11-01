Фото, изменившее судьбу рыбы: правда о создании, которое никто не должен был видеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:52
Зоосфера

Когда в 2013 году Общество сохранения уродливых животных объявило рыбу-каплю самым уродливым животным в мире, она в одночасье стала интернет-сенсацией. Миллионы людей увидели фотографию розовой бесформенной массы с унылым лицом — и не сдержали насмешек. Но всё оказалось куда сложнее: рыба-капля вовсе не монстр, каким её представили. В естественной среде это вполне обычная глубоководная рыба, а её "уродство" — результат давления и человеческого непонимания.

Рыба-капля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рыба-капля

Почему рыбу-каплю обидели

Рыба-капля (Psychrolutes marcidus) живёт на глубине около 1000 метров у берегов Австралии, Тасмании и Новой Зеландии. Там давление воды в 120 раз выше, чем на поверхности, и именно оно формирует тело этого существа.

Когда рыбу вытаскивают из глубины, разница в давлении разрушает её естественную структуру: ткани распухают, кожа теряет упругость, внутренности сжимаются, и из изящной рыбы остаётся безформенный комок. Именно такой — сплюснутый и обиженный на весь мир — экземпляр попал на знаменитый снимок экспедиции NORFANZ в 2003 году. Экипаж прозвал его Мистером Блобби, и фотография разошлась по миру.

"Под водой рыбы-капли выглядят вполне обычно. Они превращаются в комок только на поверхности. Так что титул самого уродливого животного им присвоили несправедливо". — объясняет профессор биологии Флоридского университета Гарет Фрейзер.

Как давление формирует каплю

На глубине, где живёт рыба-капля, традиционные костные структуры не выдержали бы давления. Поэтому у неё:

  • мало костей и почти нет твёрдых тканей;
  • жирная, водянистая плоть, плотность которой чуть меньше воды;
  • нет плавательного пузыря, который у других рыб регулирует плавучесть — он бы просто лопнул от давления.

Вместо этого плоть рыбы-капли выполняет ту же функцию: мягкое, студенистое тело помогает ей спокойно парить над морским дном, не расходуя энергию на плавание.

Когда же рыбу поднимают на поверхность, давление падает, и тело "раздувается" — словно воздушный шарик, потерявший форму.

Умная адаптация, а не уродство

Такая структура тела — вовсе не дефект, а высокоэффективная адаптация к жизни под высоким давлением. Рыба-капля не тратит энергию на борьбу с гравитацией и накачку плавательного пузыря. В её мире экономия энергии — залог выживания, ведь пищи на глубине немного.

Учёные считают, что рыбы-капли ведут оседлый образ жизни, проводя большую часть времени неподвижно, ожидая, пока мимо проплывёт добыча. Это стратегия выживания в среде, где движение — роскошь.

Размножение и забота о потомстве

Рыбы-капли откладывают до 100 тысяч икринок, выбирая каменистые впадины на морском дне. Самки нередко образуют "гнездовые колонии": несколько рыб откладывают икру рядом, что помогает им совместно охранять кладки. Такая коллективная стратегия повышает выживаемость потомства, ведь в тёмных глубинах потенциальных хищников хватает.

Чем питается рыба-капля

Эта рыба не охотник и не преследует добычу. Она буквально ждёт, когда еда сама подплывёт к ней. В её рацион входят:

  • мелкие ракообразные — креветки, крабы, раки-отшельники;
  • морские звёзды, офиуры, актинии;
  • •иногда мусор, в том числе полиэтилен — трагическая иллюстрация загрязнения океанов.

Иногда в желудках находят клювы осьминогов, что говорит о способности рыбы-капли проглатывать крупную добычу благодаря мощным челюстям и широкому рту.

Одиночка с глубин

Исследователи почти не наблюдали рыбу-каплю в группах — она, по-видимому, ведёт одиночный образ жизни. Каждая особь обитает на своём участке морского дна.

Количество встреч с этим видом невелико, и учёные не уверены, насколько распространённы эти рыбы. Из-за малоподвижности и глубинного образа жизни они редко попадают в тралы, но климатические изменения могут представлять реальную угрозу: повышение температуры и кислотности воды способно вытеснить их из привычной среды.

Почему уродливость — это ошибка восприятия

С точки зрения человека, рыба-капля действительно выглядит странно. Но в природе "красота" не имеет значения — важна эффективность. И в этом смысле Psychrolutes marcidus - пример идеальной приспособленности:

Критерий Типичная рыба Рыба-капля
Структура тела костная, плотная желеобразная, лёгкая
Место обитания мелководье глубины до 1000 м
Способ плавания активный пассивное парение
Источник плавучести плавательный пузырь плотность тела < воды
Энергозатраты высокие минимальные

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: судить о внешности рыбы-капли по фото на поверхности.
    Последствие: формирование ложного образа "самого уродливого животного".
    Альтернатива: оценивать организм в контексте его среды — под водой рыба выглядит совершенно иначе.
  • Ошибка: считать студенистое тело дефектом.
    Последствие: недооценка адаптационных механизмов.
    Альтернатива: признать, что "уродство" — это результат гениальной биоинженерии природы.

Мифы и правда

  • Миф: рыба-капля всегда выглядит как комок.
    Правда: в естественных условиях у неё нормальная форма и плавники.
  • Миф: она редчайшая и почти вымерла.
    Правда: её популяция неизвестна, но угрозы вымирания официально не зафиксировано.
  • Миф: рыба-капля бесполезна для экосистемы.
    Правда: она часть пищевой цепи и важна для баланса глубоководных сообществ.

Три интересных факта

  • Под водой рыба-капля выглядит как обычная рыба-собачка — фото с глубины доказывают это.
  • "Мистер Блобби", та самая знаменитая особь, до сих пор хранится в Австралийском музее.
  • Её тело на 90% состоит из воды — рекордный показатель среди позвоночных.

Исторический контекст

  • В 2003 году экспедиция NORFANZ впервые сфотографировала рыбу-каплю вне воды.
  • В 2013 году она получила титул "самого уродливого животного" от Общества сохранения уродливых видов.
  • Сегодня биологи добиваются пересмотра этого звания, считая его несправедливым.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
