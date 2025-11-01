Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про сложные рецепты: эти тыквенные блинчики из 3 ингредиентов покорят ваше сердце
Вы для неё просто персонал: три критерия, по которым кошка назначает настоящего хозяина
Эти продукты делают тело сильным и рельефным — без добавок и фанатизма
Богомол, цикада или кузнечик — кто из них ангел-хранитель, а кто вор вашего урожая
Будущим мамам на заметку: как подготовиться к родам без стресса и непредвиденных расходов
Эффект дорогой кухни за копейки: этот материал выбирают те, кто не хочет платить дважды
Защита от мошенников выросла: банки получат поощрение за возвращённые средства
Здесь горы хранят память, воздух лечит, а путешествия возвращают смысл: когда лучше ехать в Ингушетию
Новая реальность авторынка: теперь главным аргументом при покупке стала не марка, а дата выпуска

Фантастические твари и где на них заработать: как Несси и Йети изменили туризм и сознание людей

7:39
Зоосфера

Они живут в туманах, лесах и горах, о них пишут книги, снимают фильмы и создают легенды. Лох-Несское чудовище, йети, бигфут, йови — самые известные представители мифических существ, которых никто достоверно не видел, но которые вдохновили целую индустрию криптотуризма. Из древних поверий и мистических рассказов вырос настоящий бизнес: фестивали, тематические отели, экскурсии и даже авиакомпании.

Лох-несское чудовище
Фото: commons.wikimedia.org by М. А. Уэзерелл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лох-несское чудовище

Как Несси стала туристическим брендом Шотландии

История Лох-Несского чудовища уходит в VI век, когда святой Колумба якобы встретил огромного зверя в глубинах шотландского озера. С тех пор легенда обрастала подробностями, пока в 1934 году не появилась знаменитая фотография с силуэтом длинношеего существа, выглядывающего из воды.

Позднее снимок признали подделкой, но миф уже жил своей жизнью. Туристы стекались к озеру Лох-Несс, чтобы "поймать взглядом" Несси. Сегодня чудовище остаётся главным магнитом региона.

"Все хотят верить в Несси. Мы видим это каждый день на лицах посетителей", — говорит управляющий директор компании Jacobite Cruises Фреда Ньютон.

Только в 2019 году доход от туризма, связанного с легендой, превысил 47 миллионов долларов, а ежегодно более 150 тысяч человек совершают круизы по озеру.
Несси превратилась из водного чудовища в символ надежды на чудо и в лицо шотландского туризма.

Йови: хранитель австралийских лесов

Если Несси — порождение европейских туманов, то в Австралии своё место в мифологии занимает йови — волосатый гигант, живущий в джунглях и горах. Его образ восходит к преданиям аборигенов, для которых йови — дух-хранитель природы, одновременно пугающий и почитаемый.

"Аборигены уважают йови, но избегают его, потому что он может быть опасен", — отмечает исследователь криптидов Тони Хили.

Европейцы впервые услышали о нём в XIX веке, когда поселенцы описывали встречи с "огромными двуногими существами". Сегодня миф о йови обретает второе дыхание — уже в виде экологического и приключенческого туризма.

Австралийский криптозоолог Гэри Опит организует экспедиции по следам йови в районе Большого Водораздела. Участники — в основном иностранцы, ищущие дикие уголки и старинные легенды. Для местных общин это источник дохода, а для путешественников — способ заглянуть в самую суть аборигенной культуры.

Йети и Непал: когда миф превращается в бренд

Гималайский йети — пожалуй, самый узнаваемый криптид Азии. В мифологии Непала и Тибета он символизирует силу гор и дух предков. Но мировую известность существо получило после 1951 года, когда британский альпинист Эрик Шиптон сфотографировал огромный след на леднике Менлунг, близ Эвереста.

Снимок стал сенсацией: газеты писали о "снежном человеке", а альпинисты устремились в Гималаи. Власти Непала даже приняли законы, запрещающие охоту на йети — только фото и наблюдения.

Миф быстро стал коммерческим. Лапа йети красуется на логотипе Yeti Airlines, его имя носят десятки кафе, турфирм и гостиниц. В 2020 году правительство запустило национальную кампанию "Visit Nepal", украсив ключевые достопримечательности статуями снежного человека.

"Йети — часть нашей мифологии и привлекательный образ для туристов", — поясняет географ Рам Кумар Пандей.

Путешественникам советуют отправляться в регион Махалангур-Химал, где сосредоточены легенды и большинство сообщений о встречах с загадочным существом.

Когда миф становится экономикой

Сегодня криптозоология — это не просто любопытство. Исследования Международного музея криптозоологии в США показывают, что один лишь бигфут приносит американской экономике около 140 миллионов долларов в год.

Мифические существа превратились в инструменты регионального развития. Их образы используют:

  • для ребрендинга территорий после пандемии;
  • как повод для культурных фестивалей;
  • для продвижения экологического туризма.

Так, в Новой Шотландии проводят фестиваль "Дни Несси", в Колорадо — ярмарку Bigfoot Days, а в Австралии продаются "печенья йови" и тематические маршруты "по следам гиганта".

Наука против легенды

Современные исследования пытаются объяснить феномены криптидов рационально. В 2017 году генетики проанализировали образцы шерсти и костей, якобы принадлежащие йети. Все они оказались медвежьими — гималайского бурого и чёрного видов.

Учёные полагают, что древние легенды могли возникнуть из реальных наблюдений за крупными животными, которые со временем обросли мистикой. Но, несмотря на скепсис, интерес к поискам не ослабевает.

"Людей всегда привлекает то, что остаётся непонятным". Мифы дают ощущение тайны, которого нам не хватает в рациональном мире". — говорит исследователь Гэри Опит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: рассматривать криптидов только как суеверие.
    Последствие: утрата части культурного наследия.
    Альтернатива: воспринимать их как элемент фольклора и туристический ресурс.
  • Ошибка: эксплуатировать легенды без учёта местных традиций.
    Последствие: коммерциализация и потеря смысла.
    Альтернатива: развивать криптотуризм совместно с коренными народами.
  • Ошибка: полагаться на подделки и сенсации.
    Последствие: подрыв доверия к регионам.
    Альтернатива: сочетать мифологию с научно-познавательными программами.

Самые известные криптиды и их туристическая сила

Криптид Страна Экономический эффект Особенность
Несси Шотландия $47 млн в год вдохновила на создание музеев и круизов
Йети Непал десятки туристических брендов национальный символ страны
Бигфут США $140 млн в год герой фестивалей и ТВ-шоу
Йови Австралия локальный эко-туризм часть фольклора аборигенов
Добхар-чу Ирландия нишевый маршрут для любителей мистики гибрид собаки и выдры

Три интересных факта

  • Самая первая "фотография" Несси 1934 года оказалась постановкой с игрушечной подводной лодкой.
  • В Катманду до сих пор продаются "следы йети" из гипса — популярный сувенир среди альпинистов.
  • В Портленде (США) работает единственный в мире Музей криптозоологии, где собраны более 10 000 экспонатов.

Исторический контекст

  • Первые легенды о йети встречаются в тибетских свитках возрастом около 6000 лет.
  • Термин "криптозоология" появился в середине XX века и означал "науку о скрытых существах".
  • • С развитием интернета мифы обрели вторую жизнь — теперь охота на криптидов ведётся и онлайн.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Происшествия
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Богомол, цикада или кузнечик — кто из них ангел-хранитель, а кто вор вашего урожая
Будущим мамам на заметку: как подготовиться к родам без стресса и непредвиденных расходов
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Эффект дорогой кухни за копейки: этот материал выбирают те, кто не хочет платить дважды
Защита от мошенников выросла: банки получат поощрение за возвращённые средства
Здесь горы хранят память, воздух лечит, а путешествия возвращают смысл: когда лучше ехать в Ингушетию
Новая реальность авторынка: теперь главным аргументом при покупке стала не марка, а дата выпуска
Конец матрицы? Вселенная не подчиняется коду
Душ как терапия: мягкий способ снять напряжение и вернуть сияние коже
Картофельный бум: этот секретный ингредиент превратит обычный жареный картофель в хрустящий шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.