Забудьте о питбулях: настоящая угроза весит 2 килограмма и живёт в сумке

8:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Подобрать собаку с улицы — благородный поступок, но вместе с благодарными глазами животного хозяин может получить целый набор поведенческих проблем. Как отмечают специалисты, уличные псы нередко оказываются самыми психически неустойчивыми питомцами, и причины кроются не только в их прошлом, но и в генетике.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чихуахуа на веранде

"С ними могут быть проблемы. Эти животные порой поколениями рождаются на улице, и они генетически не доверяют людям. Тут нельзя быть уверенным, как они поведут себя", — сказал ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Почему уличные собаки чаще испытывают стресс

Жизнь на улице накладывает отпечаток на характер животных. Дефицит внимания, постоянная борьба за еду, нападения сородичей и людей формируют хроническое чувство опасности. У таких собак преобладает защитное поведение — они склонны к панике, рывкам, агрессии или, наоборот, полному ступору. Даже после долгой адаптации такие животные могут внезапно реагировать на определённые запахи, звуки или жесты.

При этом важно помнить, что не каждая подобранная собака обречена на сложный характер. Многое зависит от возраста, когда она оказалась без хозяина, и от того, насколько последовательно и бережно проходит её социализация в новом доме.

Какие породы считаются "сложными" по психике

По словам Уражевского, не только бездомные псы нуждаются в особом подходе. Среди породистых собак также встречаются проблемные с точки зрения психики представители. Например, миниатюрная чихуахуа, несмотря на милую внешность, при отсутствии воспитания нередко становится раздражительной и пугливой.

"Многое зависит именно от того, как собаку выращивают. И владельцам важно понимать, что, как только появился питомец, его необходимо начинать социализировать", — отметил специалист.

Лучший период для этого — возраст от двух до трёх месяцев. В это время щенок активно познаёт мир, формирует характер и модель поведения. Пропустив этот этап, хозяин рискует получить животное с неустойчивой психикой, как сообщает Москва 24.

Таблица сравнения: факторы, влияющие на поведение собаки

Фактор Влияние Возможное последствие Происхождение (уличное/домашнее) Уличные собаки недоверчивы, склонны к стрессу Агрессия или пугливость Воспитание с детства Формирует устойчивость к стрессу Спокойное поведение Общение с другими животными Помогает адаптации Снижение тревожности Игры и тренировки Развивают интеллект и послушание Лучшая управляемость Отсутствие социализации Нарушает контакт с человеком Трусость, агрессия

Проблемные крупные породы

Наибольшие трудности с психикой, по наблюдениям эксперта, встречаются у крупных собак. В их числе — английские мастифы, кане-корсо, мастино наполетано и риджбеки. Если щенки этих пород не видели с раннего возраста городскую жизнь, других собак и людей, они вырастают замкнутыми и непредсказуемыми.

В больших породах проявляется так называемая "трусливая агрессия" — животное боится, но защищается с силой, опасной для окружающих. Поэтому для таких собак особенно важны курсы дрессировки и опытный хозяин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Завести крупную или уличную собаку без подготовки.

Последствие: Страх, агрессия, трудности в управлении.

Альтернатива: Пройти консультацию кинолога и заняться ранней социализацией. Ошибка: Жалеть собаку и не устанавливать границы.

Последствие: Питомец не чувствует авторитета, становится непослушным.

Альтернатива: Использовать положительное подкрепление — лакомства, похвалу, игры. Ошибка: Игнорировать необходимость прогулок и общения.

Последствие: Деструктивное поведение дома.

Альтернатива: Активные прогулки, тренировки и контакт с другими собаками.

А что если взять собаку из приюта?

Большинство приютов проводят первичную адаптацию животных — проверяют здоровье, обучают базовым командам и привыкают к людям. Это повышает шансы на успешное встраивание собаки в домашнюю жизнь. Тем не менее и здесь важен индивидуальный подход: одной собаке достаточно недели, другой — месяцев.

Если у нового питомца наблюдаются страх или агрессия, стоит обратиться к зоопсихологу. Специалисты помогают мягко скорректировать поведение без насилия.

Английский кокер-спаниель: пример доброжелательного характера

Уражевский не согласился с мнением, что английские кокер-спаниели — психически нестабильная порода.

"Абсолютная глупость, английские кокер-спаниели — это прекрасные компаньоны и няньки для детей. Они неконфликтные и хорошо уживаются с другими собаками", — сказал Уражевский.

Тем не менее ветеринар отметил их слабое место — склонность подбирать с земли всё, что пахнет вкусно. А ещё у кокеров закрытые тяжёлые уши, из-за чего они нередко страдают от отитов. Заболевание требует регулярного ухода и профилактики, но в целом порода отличается крепким здоровьем и мягким характером.

Таблица "Плюсы и минусы" английского кокера

Плюсы Минусы Добродушный характер Склонность подбирать еду на улице Хорошее здоровье Частые отиты Лёгкая обучаемость Медленный темп дрессировки Подходит для семьи с детьми Требует регулярного груминга

Сегодня в России английские кокеры стали редкостью. Их место заняли русские охотничьи спаниели — помесь английских и американских линий. Эти собаки ещё более мягкие, выносливые и лучше адаптированы к климату.

Как правильно социализировать собаку: советы пошагово

С 2 месяцев - знакомьте щенка с улицей, людьми, машинами, другими животными. С 3 месяцев - вводите лёгкие команды, используйте игрушки и лакомства. С 4 месяцев - посещайте новые места, поощряйте спокойное поведение. С 6 месяцев - начинайте короткие тренировки на послушание. Регулярно - поддерживайте интерес к обучению, не допускайте наказаний.

Мифы и правда

Миф 1. Уличные собаки всегда неблагодарные и опасные.

Правда. При терпении и любви большинство из них становятся преданными и ласковыми питомцами.

Миф 2. Агрессия — черта определённых пород.

Правда. Поведение формируется воспитанием, а не только генетикой.

Миф 3. Маленькие собаки безопаснее больших.

Правда. У мелких пород часто проявляется синдром "маленькой собаки" — повышенная нервозность и лайливость.

Часто задаваемые вопросы

Как выбрать собаку, если нет опыта?

Выбирайте спокойные, дружелюбные породы — например, лабрадоров или метисов с мягким характером. Лучше брать щенка, чем взрослого пса с улицы.

Сколько стоит обучение собаки у кинолога?

Курс базовой дрессировки обойдётся в среднем от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от региона и длительности.

Что делать, если собака проявляет агрессию?

Не применять физические наказания. Записаться к кинологу или зоопсихологу, чтобы скорректировать поведение.

Интересные факты

У собак, выросших в городской среде, меньше уровень страха перед людьми, чем у сельских. Исследования показали: 70% проблемного поведения связано с отсутствием социализации в щенячьем возрасте. В Японии существуют школы адаптации для собак, переживших стресс — их готовят к жизни в семьях.

Исторический контекст

Ещё в советское время дворняжек называли "верными спутниками двора". Они служили сторожами, помогали охранять склады и жили рядом с человеком. С переходом к городскому образу жизни эти собаки потеряли привычную роль и оказались на улицах. Сегодня к ним вновь возвращается внимание — волонтёры создают приюты и программы адаптации, а кинологи разрабатывают методы коррекции поведения для таких животных.