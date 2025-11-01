Сезон простуд официально открыт: частая ошибка, которую в морозы многие совершают

Холодное время года традиционно ассоциируется с насморком, шарфами и гриппом. Но пережить зиму можно без больничных и аптечных очередей — если правильно поддерживать иммунитет и не впадать в крайности. Простые привычки, проверенные временем и врачами, помогают встретить морозы бодро и без простуд.
Падение температуры снижает активность защитных клеток организма. Люди больше времени проводят в помещениях с сухим воздухом, где вирусы сохраняются дольше. Добавьте сюда стресс, недосып и перекусы на бегу — и вот уже первая простуда на пороге. Чтобы не стать её жертвой, нужно не "укутываться до глаз", а разумно укреплять иммунитет.
Самый доступный способ профилактики — регулярные прогулки. Дышать холодным воздухом полезно: сосуды и дыхательные пути тренируются, а тело получает заряд бодрости. Главное — не переусердствовать. Одежда должна быть многослойной и лёгкой, чтобы не потеть, а обувь — с теплоизолирующей подошвой. Лучше гулять в парке или сквере, где воздух чище, и делать это ежедневно хотя бы по 30 минут.
Иммунитет напрямую зависит от сна. Недосып снижает выработку антител и делает организм уязвимым к любым вирусам. Оптимальное время отдыха — 7-8 часов в сутки. Полезно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Чтобы сон был качественным, проветривайте спальню и уберите из неё гаджеты.
Рацион в холода должен быть насыщен витаминами и белком. Основу меню составляют:
• овощи и фрукты — источник антиоксидантов;
• каши и орехи — дают энергию и микроэлементы;
• рыба и яйца — поддерживают обмен веществ;
• кисломолочные продукты — восстанавливают микрофлору кишечника, которая отвечает за иммунитет.
Не забывайте о воде. Зимой мы пьем меньше, но организму по-прежнему нужно не менее 1,5-2 литров жидкости в день. Хороши травяные чаи с лимоном и мёдом, морсы, компоты из сухофруктов. А вот сладкие газированные напитки только дезорганизуют обмен веществ.
При нехватке солнечного света организму особенно нужен витамин D. Его можно получать из морской рыбы, печени трески и яичных желтков, но зимой стоит обсудить с врачом приём аптечных комплексов. Также полезны витамины С и группы В, цинк и селен. Они поддерживают иммунные реакции и ускоряют восстановление после переохлаждения.
"Обязательно, посоветовавшись с врачом, купите витамины и употребляйте их в соответствии с рекомендациями специалистов", — напоминают эксперты Роспотребнадзора.
Природные антисептики нередко работают эффективнее синтетических препаратов. Чеснок, лук, малина, калина, шиповник — всё это естественные стимуляторы иммунитета. Достаточно съедать пару зубчиков чеснока в день или добавлять его в блюда. Настои шиповника и лимонные напитки укрепляют сосуды и насыщают витамином С. Но людям с пониженным давлением калину стоит употреблять осторожно.
Плотные помещения и транспорт — идеальная среда для вирусов. В сезон простуд старайтесь реже посещать массовые мероприятия. Если нужно ехать в переполненном автобусе, можно использовать оксолиновую мазь — нанести немного на слизистую носа перед выходом и тщательно смыть по возвращении. Маска тоже не лишняя, особенно в закрытых помещениях, как сообщает kursdela.biz.
Мытьё рук — простейший, но недооценённый способ защиты. Делайте это после улицы, поездок и контакта с гаджетами. А при отсутствии воды выручат спиртовые антисептики.
Начинайте утро с зарядки — лёгкие упражнения активизируют кровообращение.
Контрастный душ поможет повысить тонус и закалить сосуды.
Добавляйте в рацион сезонные продукты: квашеную капусту, цитрусовые, мёд.
Поддерживайте влажность в квартире на уровне 40-60% с помощью увлажнителя.
Делайте перерывы в работе, чтобы избежать переутомления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Перегрев под одеждой → Пот, переохлаждение → Одевайтесь слоями, регулируйте тепло.
• Избыточный приём витаминов → Аллергия, нагрузка на печень → Консультация врача перед покупкой.
• Самолечение антибиотиками → Ослабление иммунитета → Используйте только по назначению врача.
• Пренебрежение прогулками → Кислородное голодание → 30 минут на свежем воздухе каждый день.
При первых признаках недомогания — заложенности носа, ознобе, усталости — не стоит геройствовать. Дайте организму отдых: сон, тёплое питьё, щадящая диета. Из аптечных средств подойдут порошки с витамином С, промывания солевыми растворами, тёплые ингаляции с эфирными маслами эвкалипта. Если температура держится дольше трёх дней, обращайтесь к врачу.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Прогулки
|Улучшают дыхание и обмен веществ
|Риск переохлаждения при неправильной одежде
|Витамины
|Повышают сопротивляемость
|Возможна передозировка
|Народные средства
|Безопасны и доступны
|Действуют мягко, не всегда быстро
|Медикаменты
|Быстрый эффект
|Возможны побочные реакции
|Закаливание
|Укрепляет сосуды
|Требует системности и времени
Как выбрать витаминный комплекс зимой?
Предпочтительно выбирать препараты с витамином D и цинком, но обязательно обсудите дозировку с терапевтом.
Сколько стоит курс профилактики?
Домашние меры почти бесплатны: чеснок, лимон, шиповник и прогулки. Витаминный курс обойдётся в 500-1000 рублей в месяц.
Что лучше — народные рецепты или аптечные препараты?
Лучше комбинировать. Народные средства подходят для ежедневного укрепления, а лекарства — при первых симптомах болезни.
Миф: если носить маску, можно полностью избежать заражения.
Правда: маска снижает риск передачи вируса, но не исключает его — важно мыть руки и не трогать лицо.
Миф: мороз убивает вирусы.
Правда: большинство вирусов хорошо сохраняются при низких температурах, особенно в сухом воздухе.
Миф: витамины можно пить без контроля.
Правда: избыток некоторых элементов вреден — особенно жирорастворимых (A, D, E).
Эмоциональное состояние зимой играет огромную роль. Дефицит солнечного света снижает выработку серотонина, вызывая апатию. Помогают прогулки днём, ароматерапия и соблюдение режима сна. Здоровая психика напрямую связана с иммунной системой — спокойный человек болеет реже.
Смех повышает уровень иммуноглобулинов в крови, поэтому смехотерапия — реальный способ профилактики.
У людей, гуляющих ежедневно не менее 40 минут, риск простуды ниже на 40%.
Ароматы хвои и цитрусовых снижают уровень стресса и укрепляют дыхательные пути.
Первые массовые кампании по профилактике гриппа начались в СССР в 1960-е годы. Тогда впервые появились вакцины отечественного производства, а по радио ежедневно напоминали о пользе витамина С. С тех пор многие принципы остались прежними — сбалансированное питание, движение, свежий воздух и умеренность.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.