Сезон простуд официально открыт: частая ошибка, которую в морозы многие совершают

2:43
Зоосфера

Холодное время года традиционно ассоциируется с насморком, шарфами и гриппом. Но пережить зиму можно без больничных и аптечных очередей — если правильно поддерживать иммунитет и не впадать в крайности. Простые привычки, проверенные временем и врачами, помогают встретить морозы бодро и без простуд.

Женщина на улице
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Женщина на улице

Почему зимой мы болеем чаще

Падение температуры снижает активность защитных клеток организма. Люди больше времени проводят в помещениях с сухим воздухом, где вирусы сохраняются дольше. Добавьте сюда стресс, недосып и перекусы на бегу — и вот уже первая простуда на пороге. Чтобы не стать её жертвой, нужно не "укутываться до глаз", а разумно укреплять иммунитет.

Природная закалка

Самый доступный способ профилактики — регулярные прогулки. Дышать холодным воздухом полезно: сосуды и дыхательные пути тренируются, а тело получает заряд бодрости. Главное — не переусердствовать. Одежда должна быть многослойной и лёгкой, чтобы не потеть, а обувь — с теплоизолирующей подошвой. Лучше гулять в парке или сквере, где воздух чище, и делать это ежедневно хотя бы по 30 минут.

Режим дня: невидимая защита

Иммунитет напрямую зависит от сна. Недосып снижает выработку антител и делает организм уязвимым к любым вирусам. Оптимальное время отдыха — 7-8 часов в сутки. Полезно ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные. Чтобы сон был качественным, проветривайте спальню и уберите из неё гаджеты.

Питание, которое лечит

Рацион в холода должен быть насыщен витаминами и белком. Основу меню составляют:
• овощи и фрукты — источник антиоксидантов;
• каши и орехи — дают энергию и микроэлементы;
• рыба и яйца — поддерживают обмен веществ;
• кисломолочные продукты — восстанавливают микрофлору кишечника, которая отвечает за иммунитет.

Не забывайте о воде. Зимой мы пьем меньше, но организму по-прежнему нужно не менее 1,5-2 литров жидкости в день. Хороши травяные чаи с лимоном и мёдом, морсы, компоты из сухофруктов. А вот сладкие газированные напитки только дезорганизуют обмен веществ.

Витамины и добавки

При нехватке солнечного света организму особенно нужен витамин D. Его можно получать из морской рыбы, печени трески и яичных желтков, но зимой стоит обсудить с врачом приём аптечных комплексов. Также полезны витамины С и группы В, цинк и селен. Они поддерживают иммунные реакции и ускоряют восстановление после переохлаждения.

"Обязательно, посоветовавшись с врачом, купите витамины и употребляйте их в соответствии с рекомендациями специалистов", — напоминают эксперты Роспотребнадзора.

Народные помощники

Природные антисептики нередко работают эффективнее синтетических препаратов. Чеснок, лук, малина, калина, шиповник — всё это естественные стимуляторы иммунитета. Достаточно съедать пару зубчиков чеснока в день или добавлять его в блюда. Настои шиповника и лимонные напитки укрепляют сосуды и насыщают витамином С. Но людям с пониженным давлением калину стоит употреблять осторожно.

Как избежать заражения

Плотные помещения и транспорт — идеальная среда для вирусов. В сезон простуд старайтесь реже посещать массовые мероприятия. Если нужно ехать в переполненном автобусе, можно использовать оксолиновую мазь — нанести немного на слизистую носа перед выходом и тщательно смыть по возвращении. Маска тоже не лишняя, особенно в закрытых помещениях, как сообщает kursdela.biz.

Мытьё рук — простейший, но недооценённый способ защиты. Делайте это после улицы, поездок и контакта с гаджетами. А при отсутствии воды выручат спиртовые антисептики.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте утро с зарядки — лёгкие упражнения активизируют кровообращение.

  2. Контрастный душ поможет повысить тонус и закалить сосуды.

  3. Добавляйте в рацион сезонные продукты: квашеную капусту, цитрусовые, мёд.

  4. Поддерживайте влажность в квартире на уровне 40-60% с помощью увлажнителя.

  5. Делайте перерывы в работе, чтобы избежать переутомления.

Ошибки, которых стоит избегать

Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Перегрев под одеждой → Пот, переохлаждение → Одевайтесь слоями, регулируйте тепло.
• Избыточный приём витаминов → Аллергия, нагрузка на печень → Консультация врача перед покупкой.
• Самолечение антибиотиками → Ослабление иммунитета → Используйте только по назначению врача.
• Пренебрежение прогулками → Кислородное голодание → 30 минут на свежем воздухе каждый день.

А что если уже появились первые симптомы?

При первых признаках недомогания — заложенности носа, ознобе, усталости — не стоит геройствовать. Дайте организму отдых: сон, тёплое питьё, щадящая диета. Из аптечных средств подойдут порошки с витамином С, промывания солевыми растворами, тёплые ингаляции с эфирными маслами эвкалипта. Если температура держится дольше трёх дней, обращайтесь к врачу.

Плюсы и минусы профилактических мер

Метод Плюсы Минусы
Прогулки Улучшают дыхание и обмен веществ Риск переохлаждения при неправильной одежде
Витамины Повышают сопротивляемость Возможна передозировка
Народные средства Безопасны и доступны Действуют мягко, не всегда быстро
Медикаменты Быстрый эффект Возможны побочные реакции
Закаливание Укрепляет сосуды Требует системности и времени

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать витаминный комплекс зимой?
Предпочтительно выбирать препараты с витамином D и цинком, но обязательно обсудите дозировку с терапевтом.

Сколько стоит курс профилактики?
Домашние меры почти бесплатны: чеснок, лимон, шиповник и прогулки. Витаминный курс обойдётся в 500-1000 рублей в месяц.

Что лучше — народные рецепты или аптечные препараты?
Лучше комбинировать. Народные средства подходят для ежедневного укрепления, а лекарства — при первых симптомах болезни.

Мифы и правда

Миф: если носить маску, можно полностью избежать заражения.
Правда: маска снижает риск передачи вируса, но не исключает его — важно мыть руки и не трогать лицо.

Миф: мороз убивает вирусы.
Правда: большинство вирусов хорошо сохраняются при низких температурах, особенно в сухом воздухе.

Миф: витамины можно пить без контроля.
Правда: избыток некоторых элементов вреден — особенно жирорастворимых (A, D, E).

Сон и психология

Эмоциональное состояние зимой играет огромную роль. Дефицит солнечного света снижает выработку серотонина, вызывая апатию. Помогают прогулки днём, ароматерапия и соблюдение режима сна. Здоровая психика напрямую связана с иммунной системой — спокойный человек болеет реже.

Три интересных факта

  1. Смех повышает уровень иммуноглобулинов в крови, поэтому смехотерапия — реальный способ профилактики.

  2. У людей, гуляющих ежедневно не менее 40 минут, риск простуды ниже на 40%.

  3. Ароматы хвои и цитрусовых снижают уровень стресса и укрепляют дыхательные пути.

Исторический контекст

Первые массовые кампании по профилактике гриппа начались в СССР в 1960-е годы. Тогда впервые появились вакцины отечественного производства, а по радио ежедневно напоминали о пользе витамина С. С тех пор многие принципы остались прежними — сбалансированное питание, движение, свежий воздух и умеренность.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
