Любовь, которая чихает: почему аллергия бывает даже на лысых кошек и короткошерстных собак

Домашние животные приносят в дом радость, уют и ощущение тепла. Кошки и собаки становятся членами семьи, помогают детям развивать ответственность и эмпатию. Но, к сожалению, не всем удаётся наслаждаться этой дружбой без последствий: у некоторых людей контакт с питомцами вызывает аллергическую реакцию.
Аллергию вызывает не сама шерсть, как часто думают, а белки-антигены, содержащиеся в частичках кожи, слюне и выделениях животных. Эти микроскопические частицы оседают на мебели, одежде, в воздухе и легко попадают в дыхательные пути.
Когда иммунная система воспринимает эти вещества как угрозу, она вырабатывает гистамин — медиатор воспаления. Именно он вызывает зуд, насморк, покраснение и другие симптомы аллергии.
"Даже короткошерстные и бесшерстные породы не гарантируют защиты от аллергии. Аллерген находится не в шерсти, а в секрете кожи и слюны", — отмечает аллерголог Марина Герасимова.
По данным Всемирной организации здравоохранения, около 15% населения Земли страдает аллергией на домашних животных, чаще всего — дети и подростки.
Реакции могут быть лёгкими и кратковременными, но при постоянном контакте с аллергеном симптомы усиливаются.
Аллергический ринит — заложенность носа, зуд, чихание, водянистые выделения.
Аллергический конъюнктивит — покраснение глаз, зуд, ощущение "песка", слезотечение.
Аллергический дерматит — сухость, зуд, сыпь и раздражение на коже, особенно в местах контакта с животным.
Иногда аллергия проявляется кашлем, одышкой или даже приступами бронхиальной астмы.
Первая реакция у многих — расстаться с питомцем. Но в большинстве случаев проблему можно контролировать без крайних мер.
Основное лечение — антигистаминные препараты, которые блокируют действие гистамина и уменьшают воспаление.
Современные лекарства (цетиризин, лоратадин, фексофенадин и др.):
действуют до 24 часов;
не вызывают сонливости и привыкания;
начинают работать уже через 30 минут.
В тяжёлых случаях врач может назначить спрей для носа с противовоспалительным эффектом или специфическую иммунотерапию (СИТ) — курс, при котором организм постепенно привыкает к аллергену.
Проветривайте помещение 2-3 раза в день.
Проводите влажную уборку каждый день. Пылесос с HEPA-фильтром поможет задерживать аллергены.
Используйте очиститель воздуха с угольным фильтром.
Регулярно мойте питомца (1-2 раза в неделю) и вычёсывайте его на улице или в ванной.
Не допускайте животное в спальню, особенно на кровать.
Мойте руки после каждого контакта с питомцем.
Если у вас или ребёнка уже есть аллергия, лучше избегать животных с густой шерстью и выраженной линькой.
Для людей, склонных к аллергии, врачи рекомендуют рыбок, черепах, ящериц или хамелеонов. Они не выделяют аллергенов в воздух и не требуют контакта с шерстью.
Ошибка: лечить аллергию народными средствами.
Последствие: риск усугубления реакции и перехода в хроническую форму.
Альтернатива: обратиться к аллергологу и подобрать безопасное лечение.
Ошибка: ограничиться таблетками без изменений в быту.
Последствие: симптомы возвращаются после прекращения приёма.
Альтернатива: сочетать медикаменты с регулярной уборкой и контролем контакта.
Ошибка: держать питомца в спальне.
Последствие: постоянное воздействие аллергенов во сне.
Альтернатива: выделить животному отдельное место в другой комнате.
У детей иммунная система более чувствительна, и аллергия может проявляться ярче — частым кашлем, насморком и даже ночными приступами удушья. Если симптомы повторяются, необходимо обследование у детского аллерголога.
Ранняя диагностика помогает отличить аллергию от простуды и подобрать безопасную терапию, предотвращающую осложнения вроде бронхиальной астмы.
|Плюсы
|Минусы
|Эмоциональная поддержка и радость общения
|Риск хронического воспаления дыхательных путей
|Возможность контролировать симптомы при правильном уходе
|Постоянная необходимость уборки и гигиены
|Современные лекарства облегчают состояние
|Возможны обострения в сезон пыления или при стрессах
Можно ли "привыкнуть" к животному и перестать реагировать?
Иногда иммунная система адаптируется, но чаще аллергия сохраняется или даже усиливается.
Помогает ли стерилизация питомца?
Да, у кастрированных животных уровень аллергенов в слюне и коже снижается.
Как проверить, есть ли аллергия?
Сдаются кожные тесты или анализ крови на специфические IgE-антитела.
Можно ли завести гипоаллергенную кошку или собаку?
Таких пород не существует, но у некоторых (сфинкс, пудель, балийская кошка) уровень аллергенов ниже.
Миф: аллергию вызывает только шерсть.
Правда: аллерген содержится в частичках кожи, слюне и моче животного.
Миф: если у ребёнка аллергия, питомца нужно сразу отдать.
Правда: при лёгких формах достаточно лечения и гигиенических мер.
Миф: антигистаминные препараты вызывают сонливость.
Правда: современные средства не влияют на внимание и работоспособность.
У кошек аллергенных белков больше, чем у собак.
Чистка ковров и штор снижает концентрацию аллергенов почти на 60%.
Симптомы аллергии усиливаются зимой из-за сухого воздуха в помещениях.
Первые упоминания об аллергии на животных появились ещё в XIX веке, но лишь в 1950-х учёные выделили основной аллерген кошек — Fel d 1. Сегодня разработаны десятки антигистаминных препаратов, позволяющих людям с аллергией безопасно жить с питомцами, не жертвуя своим здоровьем.
