Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли

Собаки известны своей чистоплотностью: они тщательно вылизывают шерсть и лапы, ухаживая за собой не хуже кошек. Но когда это действие становится навязчивым — появляется повод насторожиться. Чрезмерное внимание к лапам может быть как следствием привычки, так и признаком проблемы со здоровьем или эмоционального состояния питомца. Разберёмся, что именно заставляет собаку постоянно лизать лапы и как на это реагировать владельцу.

Основные причины чрезмерного вылизывания лап

После прогулки: грязь, реагенты, мелкие травмы

Чаще всего собака вылизывает лапы просто для того, чтобы очистить их после улицы. На шерсти и коже скапливается пыль, песок, остатки реагентов. Особенно опасны химические смеси, которыми зимой посыпают дороги. Они раздражают подушечки и могут вызвать ожог слизистой, если пес начнет их слизывать.

Чтобы избежать неприятностей, после каждой прогулки лапы нужно промывать тёплой водой или использовать специальные салфетки для животных. Если заметны покраснения, ранки или трещины, стоит обработать их антисептическим раствором для животных — например, хлоргексидином или спреем на основе пантенола. Ветеринары также рекомендуют применять защитные бальзамы для подушечек лап перед выходом на улицу.

Аллергическая реакция

Аллергия — частая причина, по которой собаки начинают активно лизать лапы. Реакция может быть вызвана чем угодно: кормом, бытовой химией, пыльцой растений, наполнителем в подстилке или даже стиральным порошком. При этом животное часто чешет уши, живот, морду, появляются покраснения и шелушение кожи.

Наиболее подвержены аллергиям породистые собаки — особенно бульдоги, лабрадоры, шпицы, мопсы. Поставить точный диагноз можно только после визита к ветеринарному дерматологу. Обычно врач назначает диету, анализы и подбирает гипоаллергенные шампуни, витамины и пробиотики для восстановления микрофлоры кожи.

Насекомые и паразиты

Если собака беспокойно лижет лапы, покусывает между пальцами, может быть, её атаковали блохи или клещи. Паразиты вызывают зуд, раздражение и воспаление. Даже если вы не видите самих насекомых, укусы легко перепутать с аллергией. Регулярная обработка от паразитов — залог спокойствия питомца. Для этого используют капли на холку, спреи или специальные ошейники. Важно подбирать средство по весу и возрасту животного.

Поведенческие причины: стресс и скука

Когда физические причины исключены, стоит обратить внимание на поведение собаки. Иногда вылизывание лап — способ снять стресс или справиться с одиночеством. Так же, как человек может грызть ногти или теребить волосы, собака успокаивает себя, выполняя монотонное действие.

Причиной стресса может быть переезд, новая обстановка, громкие звуки, разлука с хозяином или нехватка внимания. В этом случае поможет корректировка режима: больше прогулок, интерактивные игрушки, стабильное расписание кормлений и общения.

Как действовать владельцу: пошаговая инструкция

Осмотреть лапы. Проверьте наличие трещин, порезов, покраснений, инородных предметов. Промыть водой. После прогулки обязательно очищайте лапы от грязи и реагентов. Обработать антисептиком. Используйте безопасные ветеринарные средства без спирта. Проверить на паразитов. Осмотрите шерсть и кожу, при необходимости обработайте препаратом. Посетить ветеринара. Если поведение не проходит, нужен осмотр специалиста. Следить за питанием. Исключите продукты с аллергенами, введите гипоаллергенный корм. Обеспечить досуг. Добавьте больше активности, игр, прогулок и внимания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать вылизывание лап.

Последствие: Развивается дерматит, инфекция, воспаление подушечек.

Альтернатива: Регулярно осматривать лапы и вовремя обрабатывать повреждения.

Ошибка: Использовать человеческие кремы или антисептики.

Последствие: Аллергия или химический ожог кожи.

Альтернатива: Применять ветеринарные средства: "Доктор Zoo", "Веда", "Агроветзащита".

Ошибка: Мыть лапы горячей водой или мылом.

Последствие: Сухость и раздражение кожи.

Альтернатива: Использовать тёплую воду и мягкие шампуни для животных.

Таблица "Плюсы и минусы" популярных средств ухода

Средство Плюсы Минусы Спрей с пантенолом Ускоряет заживление, подходит для всех пород Требует регулярного нанесения Бальзам с воском Создаёт защитную плёнку, предотвращает трещины Может оставлять следы на полу Влажные салфетки для лап Удобно в дороге, очищает грязь и реагенты Не дезинфицирует при глубоких ранах Гипоаллергенный шампунь Подходит для собак с чувствительной кожей Требует смывания, нельзя часто применять

А что если собака всё равно лижет лапы?

Если ни травм, ни аллергии, ни паразитов нет, а поведение сохраняется, возможно, проблема в эмоциях. Попробуйте обогатить жизнь питомца: прогулки в новых местах, дрессировка, игрушки с лакомствами, общение с другими собаками. Иногда помогает ароматерапия с успокаивающими спреями на основе лаванды или валерианы (но только ветеринарные).

FAQ

Почему собака лижет лапы именно ночью?

Вечером у питомца меньше стимулов, он скучает и вылизывает лапы для самоуспокоения. Это сигнал, что днём нужно добавить активности.

Можно ли мазать лапы вазелином?

Да, если нужно защитить от соли и мороза, но в малом количестве и только косметическим вазелином без запаха.

Как отличить аллергию от раздражения реагентами?

Если симптомы появляются только после прогулок — виноваты реагенты. При аллергии зуд и покраснения сохраняются постоянно, даже дома.

Мифы и правда

Миф: "Собака лижет лапы, потому что ей просто нравится".

Правда: В норме животное вылизывает лапы кратковременно. Если процесс повторяется часто, это сигнал о проблеме.

Миф: "Домашним собакам не нужны обработки от паразитов".

Правда: Блохи и клещи легко попадают в дом с обувью или одеждой человека.

Миф: "Можно мыть лапы обычным мылом".

Правда: Щёлочь сушит кожу и разрушает защитный слой. Лучше использовать специальные шампуни.

3 интересных факта

На лапах собак расположены потовые железы — именно через них животное частично регулирует температуру тела. Запах лап у здоровой собаки может напоминать кукурузные чипсы — это нормальная микрофлора кожи. Некоторые собаки вылизывают лапы синхронно с тем, как человек грызёт ногти — это форма навязчивого поведения, схожая с человеческим стресс-рефлексом.