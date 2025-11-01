Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников

Рыжие крысы снова удивили учёных. Эти умные и настойчивые грызуны не только приспособились выживать рядом с человеком, но и освоили редкий для своего вида приём — охоту на летучих мышей. Исследователи из Германии впервые зафиксировали, как Rattus norvegicus атакуют рукокрылых в полёте у входов в пещеры. Наблюдения провели зимой недалеко от Гамбурга, в районах Segeberger Kalkberg и Lüneburger Kalkberg, где зимуют многотысячные колонии летучих мышей рода Myotis.
Эксперимент проводился с использованием инфракрасных камер, чтобы не беспокоить животных и получить достоверные данные о поведении крыс в ночное время. За несколько недель было зафиксировано 30 попыток нападений, из которых 13 завершились успешно.
Крысы применяли два способа охоты: одни подкрадывались к спящим летучим мышам, другие выжидали момент, когда те вылетали из пещеры, и ловили их прямо в воздухе.
Во время атаки грызуны вставали на задние лапы, опирались на хвост для равновесия и стремительно перехватывали добычу передними. Этот способ требует молниеносной реакции и точной координации — для крыс необычно, ведь ранее считалось, что они способны охотиться лишь на земле.
Особенно поражает то, что крысы действовали практически вслепую. Исследователи отмечают: грызуны ориентировались в пространстве не с помощью зрения, а благодаря ощущению воздушных потоков и вибрации, воспринимаемой через чувствительные усы — вибриссы. Такой "радар" позволял им точно определять траекторию полёта мышей даже в полной темноте.
На втором объекте наблюдений — Lüneburger Kalkberg — грызунов также видели у входа в пещеры. Рядом находили останки рукокрылых, что подтверждает охотничье поведение.
Рыжие крысы — один из самых успешных инвазивных видов на планете. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды, и способны выживать в самых разных условиях. Известно, что на островах они часто становятся причиной исчезновения местных птиц и мелких млекопитающих. Теперь выяснилось, что даже виды, которые казались для них недостижимыми — вроде летучих мышей, — не могут чувствовать себя в безопасности.
"Крысы демонстрируют невероятную пластичность поведения. Они быстро учатся использовать новые источники пищи", — отметил биолог Мартин Хеллер из Гамбургского университета.
Такое поведение представляет угрозу для экосистем: если крысы начнут активно охотиться на рукокрылых в местах зимовки, популяции летучих мышей могут стремительно сокращаться.
|Вид хищника
|Среда охоты
|Тактика
|Особенность
|Рыжая крыса (Rattus norvegicus)
|Наземно-воздушная
|Засада и прыжок
|Использует вибриссы вместо зрения
|Совы
|Воздушная
|Тихое подлетание
|Развитый слух
|Змеи
|Наземная / пещерная
|Поджидание на стенах
|Атака при вылете
|Кошки
|Наземная
|Быстрая реакция
|Полагание на зрение
Из таблицы видно, что крысы теперь заняли уникальную нишу между наземными и воздушными хищниками.
Если подобное поведение распространится среди крыс в других регионах, это может привести к нарушению баланса между видами. Летучие мыши играют важную роль в экосистемах — они уничтожают насекомых-вредителей и опыляют растения.
При снижении их численности возможен рост популяции насекомых, что скажется на урожайности сельскохозяйственных культур. Учёные считают необходимым усилить контроль над численностью крыс в природных зонах, особенно там, где есть известные зимовки рукокрылых.
Открытие немецких биологов стало первым официальным доказательством того, что крысы способны действовать как настоящие воздушные хищники.
