Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников

Рыжие крысы снова удивили учёных. Эти умные и настойчивые грызуны не только приспособились выживать рядом с человеком, но и освоили редкий для своего вида приём — охоту на летучих мышей. Исследователи из Германии впервые зафиксировали, как Rattus norvegicus атакуют рукокрылых в полёте у входов в пещеры. Наблюдения провели зимой недалеко от Гамбурга, в районах Segeberger Kalkberg и Lüneburger Kalkberg, где зимуют многотысячные колонии летучих мышей рода Myotis.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крыса

Воздушные охотники

Эксперимент проводился с использованием инфракрасных камер, чтобы не беспокоить животных и получить достоверные данные о поведении крыс в ночное время. За несколько недель было зафиксировано 30 попыток нападений, из которых 13 завершились успешно.

Крысы применяли два способа охоты: одни подкрадывались к спящим летучим мышам, другие выжидали момент, когда те вылетали из пещеры, и ловили их прямо в воздухе.

Во время атаки грызуны вставали на задние лапы, опирались на хвост для равновесия и стремительно перехватывали добычу передними. Этот способ требует молниеносной реакции и точной координации — для крыс необычно, ведь ранее считалось, что они способны охотиться лишь на земле.

Навигация без зрения

Особенно поражает то, что крысы действовали практически вслепую. Исследователи отмечают: грызуны ориентировались в пространстве не с помощью зрения, а благодаря ощущению воздушных потоков и вибрации, воспринимаемой через чувствительные усы — вибриссы. Такой "радар" позволял им точно определять траекторию полёта мышей даже в полной темноте.

На втором объекте наблюдений — Lüneburger Kalkberg — грызунов также видели у входа в пещеры. Рядом находили останки рукокрылых, что подтверждает охотничье поведение.

Это открытие важно

Рыжие крысы — один из самых успешных инвазивных видов на планете. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды, и способны выживать в самых разных условиях. Известно, что на островах они часто становятся причиной исчезновения местных птиц и мелких млекопитающих. Теперь выяснилось, что даже виды, которые казались для них недостижимыми — вроде летучих мышей, — не могут чувствовать себя в безопасности.

"Крысы демонстрируют невероятную пластичность поведения. Они быстро учатся использовать новые источники пищи", — отметил биолог Мартин Хеллер из Гамбургского университета.

Такое поведение представляет угрозу для экосистем: если крысы начнут активно охотиться на рукокрылых в местах зимовки, популяции летучих мышей могут стремительно сокращаться.

Сравнение: крысы против других хищников рукокрылых

Вид хищника Среда охоты Тактика Особенность Рыжая крыса (Rattus norvegicus) Наземно-воздушная Засада и прыжок Использует вибриссы вместо зрения Совы Воздушная Тихое подлетание Развитый слух Змеи Наземная / пещерная Поджидание на стенах Атака при вылете Кошки Наземная Быстрая реакция Полагание на зрение

Из таблицы видно, что крысы теперь заняли уникальную нишу между наземными и воздушными хищниками.

Ели крысы начнут массовую охоту

Если подобное поведение распространится среди крыс в других регионах, это может привести к нарушению баланса между видами. Летучие мыши играют важную роль в экосистемах — они уничтожают насекомых-вредителей и опыляют растения.

При снижении их численности возможен рост популяции насекомых, что скажется на урожайности сельскохозяйственных культур. Учёные считают необходимым усилить контроль над численностью крыс в природных зонах, особенно там, где есть известные зимовки рукокрылых.

FAQ

Почему крысы стали охотиться на летучих мышей?

Скорее всего, это связано с нехваткой привычных источников пищи зимой. Летучие мыши становятся лёгкой добычей во время зимовки и вылетов из пещер. Могут ли крысы угрожать человеку?

Да, но косвенно. Они переносят опасные инфекции и наносят ущерб фауне. Однако случаи прямых нападений на людей крайне редки. Как защитить пещеры с колониями летучих мышей?

Учёные рекомендуют устанавливать защитные сетки, контролировать доступ грызунов и сохранять естественные барьеры, не нарушая микроклимат убежищ. Могут ли крысы использовать эхолокацию?

Нет, у них нет органов для излучения и приёма ультразвука, как у летучих мышей. Они компенсируют это усами и острым слухом.

Мифы и правда

Миф 1. Крысы питаются только отходами.

Правда: они всеядны и способны охотиться на живую добычу — птиц, мышей и теперь даже летучих мышей.

Миф 2. Летучие мыши не имеют врагов.

Правда: их атакуют совы, кошки, змеи и теперь крысы.

Миф 3. Крысы не видят в темноте.

Правда: зрение у них слабое, но компенсируется чувствительными вибриссами и обонянием.

Открытие немецких биологов стало первым официальным доказательством того, что крысы способны действовать как настоящие воздушные хищники.