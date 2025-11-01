Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пыль и аллергены в вашем ковре — простой способ вернуть чистоту без усилий
Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей
Европа скрывает место, где воздух чище, чем на Эвересте
Говядина тает во рту: секрет итальянской сочности раскрыт в винном маринаде
Не томат, а загадка с ароматом дыни: садоводы охотятся за семенами редкого гибрида, ставшего легендой
Красота в тишине: как уход превращается в терапию
Самый недооценённый овощ в мире: что за продукт превращает обычный обед в эликсир здоровья
Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск
Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось

Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников

5:38
Зоосфера

Рыжие крысы снова удивили учёных. Эти умные и настойчивые грызуны не только приспособились выживать рядом с человеком, но и освоили редкий для своего вида приём — охоту на летучих мышей. Исследователи из Германии впервые зафиксировали, как Rattus norvegicus атакуют рукокрылых в полёте у входов в пещеры. Наблюдения провели зимой недалеко от Гамбурга, в районах Segeberger Kalkberg и Lüneburger Kalkberg, где зимуют многотысячные колонии летучих мышей рода Myotis.

Крыса
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крыса

Воздушные охотники

Эксперимент проводился с использованием инфракрасных камер, чтобы не беспокоить животных и получить достоверные данные о поведении крыс в ночное время. За несколько недель было зафиксировано 30 попыток нападений, из которых 13 завершились успешно.
Крысы применяли два способа охоты: одни подкрадывались к спящим летучим мышам, другие выжидали момент, когда те вылетали из пещеры, и ловили их прямо в воздухе.

Во время атаки грызуны вставали на задние лапы, опирались на хвост для равновесия и стремительно перехватывали добычу передними. Этот способ требует молниеносной реакции и точной координации — для крыс необычно, ведь ранее считалось, что они способны охотиться лишь на земле.

Навигация без зрения

Особенно поражает то, что крысы действовали практически вслепую. Исследователи отмечают: грызуны ориентировались в пространстве не с помощью зрения, а благодаря ощущению воздушных потоков и вибрации, воспринимаемой через чувствительные усы — вибриссы. Такой "радар" позволял им точно определять траекторию полёта мышей даже в полной темноте.

На втором объекте наблюдений — Lüneburger Kalkberg — грызунов также видели у входа в пещеры. Рядом находили останки рукокрылых, что подтверждает охотничье поведение.

Это открытие важно

Рыжие крысы — один из самых успешных инвазивных видов на планете. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды, и способны выживать в самых разных условиях. Известно, что на островах они часто становятся причиной исчезновения местных птиц и мелких млекопитающих. Теперь выяснилось, что даже виды, которые казались для них недостижимыми — вроде летучих мышей, — не могут чувствовать себя в безопасности.

"Крысы демонстрируют невероятную пластичность поведения. Они быстро учатся использовать новые источники пищи", — отметил биолог Мартин Хеллер из Гамбургского университета.

Такое поведение представляет угрозу для экосистем: если крысы начнут активно охотиться на рукокрылых в местах зимовки, популяции летучих мышей могут стремительно сокращаться.

Сравнение: крысы против других хищников рукокрылых

Вид хищника Среда охоты Тактика Особенность
Рыжая крыса (Rattus norvegicus) Наземно-воздушная Засада и прыжок Использует вибриссы вместо зрения
Совы Воздушная Тихое подлетание Развитый слух
Змеи Наземная / пещерная Поджидание на стенах Атака при вылете
Кошки Наземная Быстрая реакция Полагание на зрение

Из таблицы видно, что крысы теперь заняли уникальную нишу между наземными и воздушными хищниками.

Ели крысы начнут массовую охоту

Если подобное поведение распространится среди крыс в других регионах, это может привести к нарушению баланса между видами. Летучие мыши играют важную роль в экосистемах — они уничтожают насекомых-вредителей и опыляют растения.

При снижении их численности возможен рост популяции насекомых, что скажется на урожайности сельскохозяйственных культур. Учёные считают необходимым усилить контроль над численностью крыс в природных зонах, особенно там, где есть известные зимовки рукокрылых.

FAQ

  1. Почему крысы стали охотиться на летучих мышей?
    Скорее всего, это связано с нехваткой привычных источников пищи зимой. Летучие мыши становятся лёгкой добычей во время зимовки и вылетов из пещер.
  2. Могут ли крысы угрожать человеку?
    Да, но косвенно. Они переносят опасные инфекции и наносят ущерб фауне. Однако случаи прямых нападений на людей крайне редки.
  3. Как защитить пещеры с колониями летучих мышей?
    Учёные рекомендуют устанавливать защитные сетки, контролировать доступ грызунов и сохранять естественные барьеры, не нарушая микроклимат убежищ.
  4. Могут ли крысы использовать эхолокацию?
    Нет, у них нет органов для излучения и приёма ультразвука, как у летучих мышей. Они компенсируют это усами и острым слухом.

Мифы и правда

  • Миф 1. Крысы питаются только отходами.
    Правда: они всеядны и способны охотиться на живую добычу — птиц, мышей и теперь даже летучих мышей.
  • Миф 2. Летучие мыши не имеют врагов.
    Правда: их атакуют совы, кошки, змеи и теперь крысы.
  • Миф 3. Крысы не видят в темноте.
    Правда: зрение у них слабое, но компенсируется чувствительными вибриссами и обонянием.

Открытие немецких биологов стало первым официальным доказательством того, что крысы способны действовать как настоящие воздушные хищники.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Экономика и бизнес
Хурма поспела — рынок не дозрел: Россия охладела к азербайджанскому урожаю
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Пыль и аллергены в вашем ковре — простой способ вернуть чистоту без усилий
Теневой рынок рухнет: красивые номера легализуют — что ждёт водителей
Европа скрывает место, где воздух чище, чем на Эвересте
Воздушные охотники из подворотен: крысы осваивают небо — природа создаёт новых хищников
Говядина тает во рту: секрет итальянской сочности раскрыт в винном маринаде
Не томат, а загадка с ароматом дыни: садоводы охотятся за семенами редкого гибрида, ставшего легендой
Красота в тишине: как уход превращается в терапию
Самый недооценённый овощ в мире: что за продукт превращает обычный обед в эликсир здоровья
Успела сбежать: за что блогера Лизу Миллер объявят в международный розыск
Конвейер замер: машины ещё собирают, но сердце производства уже остановилось
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.