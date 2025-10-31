В Новосибирске открыли сезон охоты: чёрных кошек ищут для мрачных ритуалов

Каждый октябрь в новосибирских пабликах и зоозащитных сообществах всплывает одно и то же тревожное предупреждение: якобы накануне Хэллоуина некие "сатанисты*" охотятся за чёрными котами и собаками, чтобы принести их в жертву. Посты с просьбами "не отдавать животных до ноября" расходятся по соцсетям, вызывая волну паники. Но есть ли у этого хоть какая-то реальная основа?
Тема чёрных кошек уходит корнями в старинные поверья. В Европе их считали спутниками ведьм и символами тьмы, а в Средневековье даже сжигали вместе с "хозяйками". Эти суеверия и стали почвой для современных мифов, особенно вокруг Хэллоуина — праздника, который сам ассоциируется с мистикой и смертью.
Однако в Новосибирске никаких подтверждений истории о ритуальных жертвоприношениях животных нет. Ни один приют, ни одна зоозащитная организация не фиксировала подобных случаев официально. Зато слухи живут своей жизнью и вспыхивают каждый год с пугающим постоянством.
"Я слышала эту информацию, да. Но я больше склоняюсь к тому, что такого в принципе нет. Потому что если человек хочет нанести вред животному, то пострадает питомец любого окраса, а не только чёрного. Поэтому животных можно и нужно отдавать, если люди хотят помочь", — считает зоозащитница Станислава Бектимисова.
По её словам, страхи вокруг конца октября — не более чем эффект тревожного фона. Люди проецируют свои опасения на праздник, а между тем жестокость к животным, к сожалению, встречается круглый год.
"Неадекватных людей хватает в любое время, Хэллоуин или не Хэллоуин. Если захотят взять животное с дурными намерениями, они найдут способ", — добавила волонтёр.
Несмотря на то, что угрозы массовых "жертвоприношений" не существует, волонтёры давно выработали систему защиты животных. Это не строгий закон, а скорее внутренняя этика сообществ.
Передача по знакомству. Большинство приютов и волонтёров работают через доверенные связи. Новых усыновителей проверяют по рекомендациям друзей, знакомых, коллег.
Проверка кандидатов. Обычно предпочтение отдают людям старше 25 лет с постоянной работой и собственным жильём.
Наблюдение после передачи. Часто волонтёры поддерживают связь с новыми хозяевами, просят фото и отчёты о жизни питомца.
Станислава объясняет, что у неё есть возможность рекомендовать ответственных людей через школу, где она работает. Если котёнка или собаку хочет взять подросток, то только с участием родителей.
Иногда случаи насилия против животных всё же происходят — и важно знать, как действовать.
"Лучше всего обращаться в полицию. У нас были прецеденты, когда с привлечением правоохранителей мы изымали животных из рук недобросовестных владельцев и передавали их в надёжные руки", — пояснила волонтёр.
Если есть фото- или видеодоказательства, их стоит сохранить. Также можно обратиться в региональное управление ветеринарного надзора или в приюты — там часто помогают правильно составить заявление, как сообщает Om1 Новосибирск.
|Миф
|Правда
|Перед Хэллоуином чёрных котов массово похищают для ритуалов.
|Никаких официальных подтверждений таких случаев в Новосибирске нет.
|Приюты временно перестают отдавать животных в конце октября.
|Большинство продолжают работу в обычном режиме, проверяя новых хозяев по стандартным критериям.
|Чёрные коты приносят несчастье.
|В разных культурах они считаются символом удачи и защиты дома.
Если вы сомневаетесь, можно придерживаться простых мер предосторожности.
• Не оставляйте животных на улице без присмотра.
• Проверяйте личность человека, желающего взять питомца.
• Доверяйте только приютам с хорошей репутацией и официальными страницами.
Некоторые приюты действительно делают короткую "передышку" на несколько дней в конце октября — не из-за веры в миф, а чтобы разгрузить волонтёров и избежать случайных решений о взятии животного.
|Плюсы
|Минусы
|Снижает риск случайных усыновлений "на эмоциях".
|Может задержать устройство животных, которые уже долго ждут хозяина.
|Даёт волонтёрам время проверить заявки.
|Создаёт атмосферу паники вокруг праздника и чёрных котов.
Большинство зоозащитников сходятся во мнении, что баланс важнее запретов: стоит усиливать контроль, но не поддаваться истерии.
Миф о "жертвенных" чёрных кошках впервые появился в США в середине XX века, когда в новостях прошла волна публикаций о якобы "сатанинских культах". Однако расследования показали: большинство историй — плод слухов или единичных случаев жестокости. Уже тогда приюты начали ограничивать выдачу чёрных котов на короткий срок перед праздником.
Со временем эта практика распространилась по миру, включая Россию. Но в большинстве городов, как и в Новосибирске, она имеет больше профилактический, чем реальный смысл.
Разместите объявление только на проверенных платформах или в зоозащитных группах.
Попросите паспортные данные или контакты работодателя потенциального хозяина.
Спросите, есть ли у него другие животные и где они живут.
Подпишите договор передачи, указав, что животное нельзя выбрасывать или передавать третьим лицам.
Первое время поддерживайте связь — фото и короткие отчёты помогут убедиться, что всё хорошо.
Ошибка: отдавать животное первому желающему из интернета.
Последствие: возможная жестокость или безответственное обращение.
Альтернатива: работать через приюты и волонтёров, где кандидатов проверяют.
Ошибка: верить страшным постам в соцсетях без источников.
Последствие: паника, отказ отдавать животных, переполненные приюты.
Альтернатива: проверять информацию и опираться на мнение зоозащитных организаций.
— Правда ли, что перед Хэллоуином лучше не отдавать животных?
Нет. Приюты продолжают работу, просто могут быть внимательнее к новым хозяевам.
— Что делать, если вижу подозрительное объявление о "покупке чёрного кота"?
Сделайте скриншот и передайте информацию волонтёрам или в полицию.
— Почему именно чёрные коты стали объектом суеверий?
Из-за древних мифов о ведьмах и ночных духах. На деле они ничем не отличаются от кошек любого окраса.
— Как защитить своего питомца в праздничные дни?
Не выпускать на улицу, особенно ночью. Лучше закрыть окна и балконы, чтобы животное не испугалось петард.
— Можно ли усыновлять чёрного котёнка накануне Хэллоуина?
Да, если вы уверены в своём решении. Главное — осознанность и ответственность, а не дата в календаре.
Миф: чёрные коты приносят несчастье.
Правда: во многих странах, например в Японии и Великобритании, они считаются символом удачи.
Миф: чёрных животных труднее пристраивать.
Правда: это стереотип. При хорошем фото и описании они находят хозяев так же быстро.
Миф: у чёрных кошек злой характер.
Правда: поведение животного зависит от воспитания, а не от окраса.
• В Древнем Египте чёрных кошек почитали как воплощение богини Бастет.
• По статистике приютов, чёрные кошки живут дольше, чем окрашенные в светлые тона.
• В 2023 году в Новосибирске именно чёрные коты чаще всего выигрывали фотоконкурсы среди приютских животных.
Миф о жертвоприношениях чёрных котов перед Хэллоуином в Новосибирске — лишь тень старинных страхов. Ни полиции, ни волонтёрам не известно ни одного подтверждённого случая. Главное, что действительно спасает животных, — это не вера в плохие приметы, а внимательность к людям, которым вы их доверяете.
* - 23 июля 2025 года Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил деятельность "Международного движения сатанизма*"
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.