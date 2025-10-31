В Новосибирске открыли сезон охоты: чёрных кошек ищут для мрачных ритуалов

Каждый октябрь в новосибирских пабликах и зоозащитных сообществах всплывает одно и то же тревожное предупреждение: якобы накануне Хэллоуина некие "сатанисты*" охотятся за чёрными котами и собаками, чтобы принести их в жертву. Посты с просьбами "не отдавать животных до ноября" расходятся по соцсетям, вызывая волну паники. Но есть ли у этого хоть какая-то реальная основа?

Хэллоуин и страх перед чёрным котом

Тема чёрных кошек уходит корнями в старинные поверья. В Европе их считали спутниками ведьм и символами тьмы, а в Средневековье даже сжигали вместе с "хозяйками". Эти суеверия и стали почвой для современных мифов, особенно вокруг Хэллоуина — праздника, который сам ассоциируется с мистикой и смертью.

Однако в Новосибирске никаких подтверждений истории о ритуальных жертвоприношениях животных нет. Ни один приют, ни одна зоозащитная организация не фиксировала подобных случаев официально. Зато слухи живут своей жизнью и вспыхивают каждый год с пугающим постоянством.

Мнение эксперта: "Желающие навредить найдут способ и без Хэллоуина"

"Я слышала эту информацию, да. Но я больше склоняюсь к тому, что такого в принципе нет. Потому что если человек хочет нанести вред животному, то пострадает питомец любого окраса, а не только чёрного. Поэтому животных можно и нужно отдавать, если люди хотят помочь", — считает зоозащитница Станислава Бектимисова.

По её словам, страхи вокруг конца октября — не более чем эффект тревожного фона. Люди проецируют свои опасения на праздник, а между тем жестокость к животным, к сожалению, встречается круглый год.

"Неадекватных людей хватает в любое время, Хэллоуин или не Хэллоуин. Если захотят взять животное с дурными намерениями, они найдут способ", — добавила волонтёр.

Как зоозащитники страхуются от случайных людей

Несмотря на то, что угрозы массовых "жертвоприношений" не существует, волонтёры давно выработали систему защиты животных. Это не строгий закон, а скорее внутренняя этика сообществ.

Передача по знакомству. Большинство приютов и волонтёров работают через доверенные связи. Новых усыновителей проверяют по рекомендациям друзей, знакомых, коллег. Проверка кандидатов. Обычно предпочтение отдают людям старше 25 лет с постоянной работой и собственным жильём. Наблюдение после передачи. Часто волонтёры поддерживают связь с новыми хозяевами, просят фото и отчёты о жизни питомца.

Станислава объясняет, что у неё есть возможность рекомендовать ответственных людей через школу, где она работает. Если котёнка или собаку хочет взять подросток, то только с участием родителей.

Что делать, если вы стали свидетелем жестокости

Иногда случаи насилия против животных всё же происходят — и важно знать, как действовать.

"Лучше всего обращаться в полицию. У нас были прецеденты, когда с привлечением правоохранителей мы изымали животных из рук недобросовестных владельцев и передавали их в надёжные руки", — пояснила волонтёр.

Если есть фото- или видеодоказательства, их стоит сохранить. Также можно обратиться в региональное управление ветеринарного надзора или в приюты — там часто помогают правильно составить заявление, как сообщает Om1 Новосибирск.

Мифы и правда

Миф Правда Перед Хэллоуином чёрных котов массово похищают для ритуалов. Никаких официальных подтверждений таких случаев в Новосибирске нет. Приюты временно перестают отдавать животных в конце октября. Большинство продолжают работу в обычном режиме, проверяя новых хозяев по стандартным критериям. Чёрные коты приносят несчастье. В разных культурах они считаются символом удачи и защиты дома.

А что если всё-таки боитесь?

Если вы сомневаетесь, можно придерживаться простых мер предосторожности.

• Не оставляйте животных на улице без присмотра.

• Проверяйте личность человека, желающего взять питомца.

• Доверяйте только приютам с хорошей репутацией и официальными страницами.

Некоторые приюты действительно делают короткую "передышку" на несколько дней в конце октября — не из-за веры в миф, а чтобы разгрузить волонтёров и избежать случайных решений о взятии животного.

Плюсы и минусы "карантина" перед Хэллоуином

Плюсы Минусы Снижает риск случайных усыновлений "на эмоциях". Может задержать устройство животных, которые уже долго ждут хозяина. Даёт волонтёрам время проверить заявки. Создаёт атмосферу паники вокруг праздника и чёрных котов.

Большинство зоозащитников сходятся во мнении, что баланс важнее запретов: стоит усиливать контроль, но не поддаваться истерии.

Исторический контекст

Миф о "жертвенных" чёрных кошках впервые появился в США в середине XX века, когда в новостях прошла волна публикаций о якобы "сатанинских культах". Однако расследования показали: большинство историй — плод слухов или единичных случаев жестокости. Уже тогда приюты начали ограничивать выдачу чёрных котов на короткий срок перед праздником.

Со временем эта практика распространилась по миру, включая Россию. Но в большинстве городов, как и в Новосибирске, она имеет больше профилактический, чем реальный смысл.

Советы шаг за шагом: как безопасно передать животное

Разместите объявление только на проверенных платформах или в зоозащитных группах. Попросите паспортные данные или контакты работодателя потенциального хозяина. Спросите, есть ли у него другие животные и где они живут. Подпишите договор передачи, указав, что животное нельзя выбрасывать или передавать третьим лицам. Первое время поддерживайте связь — фото и короткие отчёты помогут убедиться, что всё хорошо.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отдавать животное первому желающему из интернета.

Последствие: возможная жестокость или безответственное обращение.

Альтернатива: работать через приюты и волонтёров, где кандидатов проверяют.

Ошибка: верить страшным постам в соцсетях без источников.

Последствие: паника, отказ отдавать животных, переполненные приюты.

Альтернатива: проверять информацию и опираться на мнение зоозащитных организаций.

FAQ

— Правда ли, что перед Хэллоуином лучше не отдавать животных?

Нет. Приюты продолжают работу, просто могут быть внимательнее к новым хозяевам.

— Что делать, если вижу подозрительное объявление о "покупке чёрного кота"?

Сделайте скриншот и передайте информацию волонтёрам или в полицию.

— Почему именно чёрные коты стали объектом суеверий?

Из-за древних мифов о ведьмах и ночных духах. На деле они ничем не отличаются от кошек любого окраса.

— Как защитить своего питомца в праздничные дни?

Не выпускать на улицу, особенно ночью. Лучше закрыть окна и балконы, чтобы животное не испугалось петард.

— Можно ли усыновлять чёрного котёнка накануне Хэллоуина?

Да, если вы уверены в своём решении. Главное — осознанность и ответственность, а не дата в календаре.

Мифы и правда о чёрных кошках

Миф: чёрные коты приносят несчастье.

Правда: во многих странах, например в Японии и Великобритании, они считаются символом удачи. Миф: чёрных животных труднее пристраивать.

Правда: это стереотип. При хорошем фото и описании они находят хозяев так же быстро. Миф: у чёрных кошек злой характер.

Правда: поведение животного зависит от воспитания, а не от окраса.

Интересные факты

• В Древнем Египте чёрных кошек почитали как воплощение богини Бастет.

• По статистике приютов, чёрные кошки живут дольше, чем окрашенные в светлые тона.

• В 2023 году в Новосибирске именно чёрные коты чаще всего выигрывали фотоконкурсы среди приютских животных.

Миф о жертвоприношениях чёрных котов перед Хэллоуином в Новосибирске — лишь тень старинных страхов. Ни полиции, ни волонтёрам не известно ни одного подтверждённого случая. Главное, что действительно спасает животных, — это не вера в плохие приметы, а внимательность к людям, которым вы их доверяете.

* - 23 июля 2025 года Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил деятельность "Международного движения сатанизма*"