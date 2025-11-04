Кошачий медведь с ароматом попкорна: зверь, которого природа собрала из противоречий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:22
Зоосфера

Бинтуронг — редкий и необычный зверёк, сочетающий в себе черты енота, кошки, медведя и даже обезьяны. Его густая тёмная шерсть, длинный цепкий хвост и характерный запах попкорна делают "кошачьего медведя" одним из самых загадочных обитателей тропических лесов Азии. Несмотря на дружелюбный вид, бинтуронг остаётся диким животным с хищными инстинктами и независимым нравом.

Кто такой бинтуронг

Бинтуронг (Arctictis binturong) — представитель семейства виверровых и единственный вид своего рода. В отличие от других виверровых, он гораздо крупнее: длина тела может достигать 96 см, а вес — до 20 кг. Тело у него массивное, коротконогое, шерсть — густая и жёсткая, окрашена в тёмно-серые или почти чёрные оттенки.

Главная особенность — длинный цепкий хвост, с помощью которого животное способно удерживать равновесие и даже спускаться по дереву вниз головой. Этот хвост — настоящий инструмент, помогающий хватать ветви, собирать плоды и передвигаться по кронам. Именно за это бинтуронга называют единственным хищником Старого Света, умеющим использовать хвост как пятую лапу.

Отличия от других виверровых

Признак Бинтуронг Другие виверровые
Размер До 20 кг, до 96 см В среднем 2-5 кг
Хвост Цепкий, почти равен длине тела Короткий, не цепкий
Образ жизни Древесный, но умеет плавать Наземный или полудревесный
Питание Всеядный, с упором на фрукты Преимущественно хищный
Зрение Слабое, компенсируется обонянием Лучше развита зрительная ориентация

Бинтуронг отличается ещё и своим запахом — мускусный аромат его мочи напоминает запах жареного попкорна. Учёные из Университета Дьюка выяснили, что так зверёк метит территорию, размазывая мочу хвостом. Для людей это может показаться забавным, но для бинтуронга — важный элемент коммуникации.

Где живёт и чем питается

Бинтуронг обитает в густых тропических лесах Юго-Восточной Азии — от Индии и Непала до островов Индонезии и Филиппин. Он предпочитает влажные джунгли с обилием лиан и высоких деревьев, где можно спрятаться и найти пищу.

Хотя бинтуронг принадлежит к хищникам, его рацион в основном растительный. Он ест:

• фрукты и ягоды тропических деревьев;
• молодые побеги и листья;
• яйца птиц, мелких грызунов и насекомых;
• рыбу, если подвернётся случай.

Зверёк отлично плавает и ныряет, а на земле ходит, как медведь, — всей лапой, тяжеловато и важно. Ведёт ночной образ жизни, но иногда активен и днём, особенно в спокойной обстановке.

Поведение и характер

Бинтуронг — одиночное животное, которое редко вступает в контакт с другими представителями своего вида. Он миролюбив, но при угрозе может быть агрессивным: кусается, визжит, встаёт на задние лапы, защищаясь. Несмотря на симпатичный вид, приручить его сложно — "кошачий медведь" не терпит ограничений и плохо переносит неволю.

Враги и угрозы

В дикой природе у бинтуронга немало врагов: тигры, леопарды, ягуары, крупные змеи и хищные птицы. Однако главную опасность представляет человек. На бинтуронгов охотятся ради мяса и меха, а также из-за заблуждений народной медицины. Кроме того, уничтожение лесов сокращает ареал обитания животного.

Сегодня бинтуронг занесён в Красную книгу МСОП со статусом "уязвимый вид". В Индии он охраняется Конвенцией СИТЕС, но браконьерство и разрушение среды обитания продолжают угрожать его популяции.

Размножение и потомство

Бинтуронги размножаются дважды в год. Самка приносит от одного до шести детёнышей весом около 300 граммов. Малыши появляются в дупле, а отец часто помогает ухаживать за потомством, что необычно для хищников. Первые недели детёныши питаются молоком, а уже к двум месяцам переходят на растительную пищу. Половая зрелость наступает к двум годам. В дикой природе бинтуронги живут около 10 лет, а в неволе — до 25.

Попытки приручить бинтуронга

Некоторые энтузиасты пытаются держать бинтуронгов дома. Однако это связано с трудностями:

  1. Зверёк не поддаётся дрессировке и не приучается к лотку.

  2. Он активен ночью и мешает спать владельцу.

  3. Запах меток, похожий на попкорн, со временем становится навязчивым.

Несмотря на эти сложности, бинтуронг остаётся популярным экзотическим питомцем в Азии, хотя содержание его вне зоопарков вызывает у специалистов опасения.

Плюсы и минусы содержания бинтуронга в неволе

Плюсы Минусы
Неагрессивен, приучается к человеку Сильный запах при метках
Интересное и редкое животное Ночной образ жизни, шум
Способен к обучению и играм Не поддаётся полному приручению
Может жить до 25 лет в зоопарке Требует особого питания и ухода

Интересные факты

• Бинтуронг может издавать до десяти разных звуков, включая урчание, визг и "мяуканье".
• Его хвост способен удерживать до половины массы тела.
• В Таиланде существует поверье, что увидеть бинтуронга — к удаче.
• Аромат попкорна издаёт химическое соединение 2-ацетил-1-пирролин — то же самое, что появляется при жарке зёрен кукурузы.

Бинтуронг — одно из самых удивительных созданий в мире животных. Этот "кошачий медведь" соединяет в себе силу, ловкость и невероятную харизму. Он остаётся символом таинственных азиатских лесов и напоминанием о том, как важно сохранять природу, чтобы не потерять таких редких и удивительных существ.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
