Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце не обманешь: почему нормальный холестерин — это ещё не здоровье, и что делать
Полулюкс с видом на сад и персональный консьерж: во сколько обходится отдых Собчак в Дубае
Простые кабачки превращаются в шедевр — стоит лишь добавить эти ингредиенты
Катастрофа в Голливуде: названа причина худших кассовых сборов кино в 2025
Интимные послания: что пишут Ване Дмитриенко взрослые фанатки – певец не скрывает смущения
В СССР считали +12 нормой: какая температура в современном холодильнике на самом деле убивает еду
Затраты растут, напряжение — вдогонку: что происходит с электросетями Абхазии
Волосы сдаются под первым снегом: один витамин способен вернуть блеск и силу
Цветы-хамелеоны: эти летники меняют облик сада так, что соседи не узнают ваш участок

Морская тень холодной войны: как боевые дельфины СССР соревновались с американскими разведчиками

5:49
Зоосфера

Дельфины — одни из самых умных и загадочных существ на планете. Благодаря своей сообразительности и врождённой способности к эхолокации они уже много десятилетий используются человеком не только в науке, но и в военных целях. История боевых дельфинов — это смесь достижений, экспериментов и этических споров. Узнаем, как морские животные стали участниками военных операций и почему до сих пор вызывают интерес у армий разных стран.

Дельфин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дельфин

Первые эксперименты и роль в военных конфликтах

Попытки использовать морских животных в военных целях предпринимались ещё в начале XX века. Известный дрессировщик Владимир Дуров одним из первых задумался о том, чтобы обучить морских котиков искать мины и спасать людей. В годы Первой мировой войны он даже основал небольшой центр дрессировки в Балаклаве. К сожалению, из-за революционных событий эксперимент завершился трагически — животные погибли, а документы исчезли.

К идее вернулись уже после Второй мировой войны, когда технологический прогресс позволил по-новому взглянуть на возможности морских млекопитающих.

Зарождение программ боевых дельфинов

Активное развитие подобных проектов началось в 1960-х годах. В США в 1962 году стартовала программа по обучению дельфинов афалин и калифорнийских морских львов. Эти животные отличались умом, послушанием и уникальной эхолокацией. Их задачей было обнаружение подводных мин, охрана военных баз и помощь дайверам при поисковых работах.

В СССР аналогичный центр создали в Севастополе, в Казачьей бухте. Здесь дельфинов обучали разведке, патрулированию, поиску диверсантов и спасению утопающих. После распада Союза программа временно прекратилась, но с 2012 года её возобновили на территории Украины, а затем — России.

Сравнение программ США и СССР

Параметр США СССР/Россия
Начало программы 1962 год 1965 год
База Сан-Диего Севастополь
Основные виды животных Дельфины афалины, морские львы Дельфины афалины
Основные задачи Поиск мин, охрана объектов, помощь дайверам Разведка, защита, спасение людей
Современный статус Программа действует в закрытом формате Программа возобновлена в 2014 году

Что умеют боевые дельфины

Развитый мозг и способность ориентироваться с помощью звука делают дельфинов незаменимыми разведчиками. Они выполняют широкий спектр задач:

  1. Разведка и фотофиксация. На дельфинах закрепляют камеры — животное подплывает к объекту и фиксирует изображение.

  2. Поиск подводных предметов. Найдя мину или обломок судна, дельфин сбрасывает на поверхность буй, указывающий координаты находки.

  3. Патрулирование. Эхолокация позволяет им различать даже мелкие объекты на расстоянии десятков метров.

  4. Спасение людей. Известны случаи, когда дикие дельфины вытаскивали утопающих. Обученные животные выполняют эти действия по команде.

  5. Борьба с диверсантами. При обнаружении постороннего дельфин выталкивает его на поверхность или подаёт сигнал тревоги.

Почему дельфины идеальны для военной службы

Афалины обладают отличной памятью и быстро обучаются. Они различают до сотен звуковых сигналов, распознают жесты и команды. Важная особенность — игровая мотивация. Даже во время тренировок дельфины воспринимают задания как игру и работают с энтузиазмом.

В качестве поощрения им дают рыбу — универсальный стимул, который делает обучение эффективным и гуманным.

Неудачные эксперименты

Не все проекты оказались успешными. Учёные пытались обучить дельфинов устанавливать мины на корабли, но животные не могли различать цели — военные, гражданские или дружественные. Были также эксперименты с дельфинами-камикадзе, но их быстро свернули по этическим и практическим причинам.

Плюсы и минусы использования боевых дельфинов

Плюсы Минусы
Высокая эффективность под водой Этические вопросы и стресс у животных
Возможность точного поиска мин Опасность для дельфинов при боевых действиях
Помощь в спасательных операциях Сложность содержания и обучения
Отсутствие зависимости от техники Ограниченный радиус действия

Обучение и мотивация

Процесс дрессировки боевых дельфинов напоминает работу с цирковыми животными. Команда тренеров формирует систему поощрений, основанную на игре. Каждое успешно выполненное действие награждается лакомством — свежей рыбой. Это создаёт у животного позитивную ассоциацию, и оно с радостью повторяет упражнения.

Интересно, что даже взрослые дельфины сохраняют игровое поведение, что делает их обучение постоянным и результативным.

А что если технологии заменят дельфинов

Современные беспилотные подводные аппараты уже способны выполнять часть задач, которые раньше поручали дельфинам. Однако природная интуиция и гибкость поведения животных пока недостижимы для машин. Поэтому в ряде стран боевые дельфины по-прежнему остаются на службе, совмещая интеллект природы и задачи человека.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Наука и техника
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Последние материалы
Цветы-хамелеоны: эти летники меняют облик сада так, что соседи не узнают ваш участок
Морская тень холодной войны: как боевые дельфины СССР соревновались с американскими разведчиками
Хургада трещит по швам от туристов: Египет побил рекорд, и вот почему все летят туда
Не суеверие, а наука: как перестановка кровати может улучшить здоровье и вернуть энергию
Тихий убийца на кухне: почему этот популярный перекус опаснее сахара и жира
Публичное покаяние или дерзкий жест: Тарзан спел дуэтом с Королёвой песню об их личной драме
Находка века: в Ленобласти обнаружен окаменевший пень возрастом 385 млн лет
Верните всё, как было: почему суд обяжет сломать новый ремонт из-за одной незаконной правки
Дженнифер Лоуренс меняет стратегию: почему актриса больше не говорит о политике
Этот завтрак выглядит как из кафе, но готовится в аэрогриле без сковороды и хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.