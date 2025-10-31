Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимые лица российского оружия: Путин наградит создателей новых ракет
Мобилизация с дубинкой: Киев привлекает МВД к мобилизации в ВСУ
Яблоки больше не утонут в тесте: готовим самый красивый и вкусный пирог с корицей и изюмом
ВСУ терпят крах под Сумами: штурмы в Варачино и Степовом сорваны
Банки меняют правила игры: кредиты дорожают из-за одной просрочки
Западная артиллерия не помогла: ВСУ наращивают кулак под Харьковом
Киев спасает только своих: радикалы на первом месте в обмене пленными
Трамп бьет по филибастеру: ядерный удар по демократам в разгар шатдауна
Дроны сеют страх: жители фронтовых зон прячутся за стволами деревьев

Алое цунами без капли воды — остров утонул в потоке живых существ: загадка, которую видят раз в год

Зоосфера

Каждый год в австралийской части Индийского океана происходит событие, которое поражает воображение и туристов, и местных жителей. На острове Рождества начинается грандиозная миграция красных крабов — явление, которое давно стало визитной карточкой региона. В это время вся земля будто покрывается живым алым ковром: миллионы ракообразных движутся к морю, чтобы продолжить свой природный цикл.

Миграция красных крабов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Миграция красных крабов

Как начинается путь к океану

Красные крабы острова Рождества живут преимущественно в тропических лесах, где проводят большую часть года. Но раз в сезон — обычно в начале дождей — они покидают привычные убежища и устремляются к берегу. Их цель проста: самцы и самки встречаются у воды для спаривания, после чего самки откладывают яйца в океан. Из них через несколько недель появляются крошечные личинки, которые постепенно превращаются в миниатюрных крабов и совершают обратный путь — обратно в лес.

В этом году процесс стартовал раньше обычного, рассказала эксперт А. Янковски. По её словам, погодные условия способствовали активному началу миграции, и крабы заполонили дороги и тропы буквально за считанные дни.

"В этом году миграция стартовала раньше обычного", — отметила эксперт А. Янковски.

Радость и осторожность местных жителей

Жители острова не воспринимают крабов как помеху. Напротив, они стараются создать для них максимально безопасные условия. Власти временно ограничивают движение транспорта на наиболее "крабовых" маршрутах, а горожане переходят на удалённую работу, чтобы не мешать природе. Автомобилисты избегают поездок ранним утром и поздним вечером, когда активность ракообразных особенно велика.

"Миграция напоминает красную ковровую дорожку", — сказал местный житель О. Лайнс.

Такое сравнение не случайно: дороги и тротуары буквально превращаются в движущуюся алую реку. Многие жители вооружаются воздуходувками и граблями, чтобы помочь крабам преодолеть бордюры и препятствия. Это не просто дань уважения к природе — это часть культуры острова.

Как миграция крабов влияет на жизнь острова

Аспект В обычное время Во время миграции
Транспорт Активное движение по дорогам Временные ограничения, пешеходные зоны
Туризм Умеренный поток Приток туристов со всего мира
Работа Офисный формат Переход на удалёнку
Экология Стабильная Повышенное внимание к сохранению популяции

Миграция не только влияет на повседневный ритм, но и приносит экономическую выгоду. В этот период остров активно принимает туристов: отели и кафе работают на полную мощность, проводятся экскурсии и фототуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Туристы наступают на крабов, не замечая их на дороге.
    Последствие: Травмирование животных, нарушение маршрута миграции.
    Альтернатива: Ходите только по специально обозначенным тропам.
  • Ошибка: Жители моют дороги во время миграции.
    Последствие: Химикаты попадают в почву и вредят популяции.
    Альтернатива: Использовать экологичные средства или временно прекратить уборку.
  • Ошибка: Фотографы применяют вспышку.
    Последствие: Крабы пугаются, сбиваются с пути.
    Альтернатива: Снимать при естественном освещении или использовать мягкий свет.

Если миграция прекратится

Если бы по какой-то причине популяция красных крабов сократилась, это могло бы серьёзно изменить экосистему острова. Крабы участвуют в круговороте органических веществ, рыхлят почву, предотвращают зарастание троп. Их исчезновение приведёт к изменению флоры и баланса питательных веществ в экосистеме. Кроме того, остров лишится важного туристического бренда, что повлечёт экономические потери.

FAQ: часто задаваемые вопросы

— Когда лучше всего приезжать, чтобы увидеть миграцию?
В конце октября — начале декабря. Пик активности приходится на первые недели ноября.

— Можно ли ловить крабов?
Нет. Популяция охраняется законом, а вмешательство в естественный процесс запрещено.

— Как добраться до острова Рождества?
На остров летают рейсы из Перта (Австралия). Также возможны турпакеты с включёнными экскурсиями.

Мифы и правда о красных крабах

  • Миф: Красные крабы опасны для человека.
    Правда: Они безвредны. Единственное, что стоит опасаться — случайно наступить на них.
  • Миф: Миграция длится всего один день.
    Правда: Процесс растягивается на несколько недель.
  • Миф: Крабы ориентируются по солнцу.
    Правда: Их движения зависят от уровня влажности и лунных циклов.

Три интересных факта

  1. Взрослый краб может пройти до 10 километров, несмотря на небольшой размер.
  2. У крабов есть собственные "мосты" и подземные тоннели, специально построенные людьми.
  3. Учёные утверждают, что благодаря крабам на острове сохраняется уникальный микроклимат лесов.

Исторический контекст

Первые наблюдения массовой миграции красных крабов были зафиксированы в начале XX века, когда на остров прибыли британские исследователи. Со временем это явление стало объектом пристального внимания биологов и туристов. В 1980-е годы власти начали принимать меры по защите популяции, включая строительство специальных переходов через дороги. Сегодня миграция крабов признана одним из самых масштабных природных зрелищ в мире.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Наука и техника
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Тревожная ночь для Воронежа: 4 беспилотника уничтожены над регионом
Вкуснее, чем в ресторане: всего 1/4 ложки этой специи преобразит вашу яичницу до неузнаваемости
Россиянкам на селе подарят надежду: новые выплаты стартуют уже в следующем году
Красота начинается во сне: наука и ритуалы ночного восстановления
Россия диктуют условия: мир ждет ядерное перемирие или война
Папа в ожидании: что Владимир Пресняков сказал о возвращении сына Никиты в Россию
Суставы снова как в 20: пять движений, которые вернут стабильность коленям и избавят от боли
Красный Крест предал: Запад не хочет замечать пытки над российскими военными
Лунки с секретом: вот почему этот простой приём делает капусту крепче любой рассады
Город застыл во времени: археологи раскрыли под Римом гидросистему возрастом 2200 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.