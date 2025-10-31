Алое цунами без капли воды — остров утонул в потоке живых существ: загадка, которую видят раз в год

Каждый год в австралийской части Индийского океана происходит событие, которое поражает воображение и туристов, и местных жителей. На острове Рождества начинается грандиозная миграция красных крабов — явление, которое давно стало визитной карточкой региона. В это время вся земля будто покрывается живым алым ковром: миллионы ракообразных движутся к морю, чтобы продолжить свой природный цикл.
Красные крабы острова Рождества живут преимущественно в тропических лесах, где проводят большую часть года. Но раз в сезон — обычно в начале дождей — они покидают привычные убежища и устремляются к берегу. Их цель проста: самцы и самки встречаются у воды для спаривания, после чего самки откладывают яйца в океан. Из них через несколько недель появляются крошечные личинки, которые постепенно превращаются в миниатюрных крабов и совершают обратный путь — обратно в лес.
В этом году процесс стартовал раньше обычного, рассказала эксперт А. Янковски. По её словам, погодные условия способствовали активному началу миграции, и крабы заполонили дороги и тропы буквально за считанные дни.
Жители острова не воспринимают крабов как помеху. Напротив, они стараются создать для них максимально безопасные условия. Власти временно ограничивают движение транспорта на наиболее "крабовых" маршрутах, а горожане переходят на удалённую работу, чтобы не мешать природе. Автомобилисты избегают поездок ранним утром и поздним вечером, когда активность ракообразных особенно велика.
"Миграция напоминает красную ковровую дорожку", — сказал местный житель О. Лайнс.
Такое сравнение не случайно: дороги и тротуары буквально превращаются в движущуюся алую реку. Многие жители вооружаются воздуходувками и граблями, чтобы помочь крабам преодолеть бордюры и препятствия. Это не просто дань уважения к природе — это часть культуры острова.
|Аспект
|В обычное время
|Во время миграции
|Транспорт
|Активное движение по дорогам
|Временные ограничения, пешеходные зоны
|Туризм
|Умеренный поток
|Приток туристов со всего мира
|Работа
|Офисный формат
|Переход на удалёнку
|Экология
|Стабильная
|Повышенное внимание к сохранению популяции
Миграция не только влияет на повседневный ритм, но и приносит экономическую выгоду. В этот период остров активно принимает туристов: отели и кафе работают на полную мощность, проводятся экскурсии и фототуры.
Если бы по какой-то причине популяция красных крабов сократилась, это могло бы серьёзно изменить экосистему острова. Крабы участвуют в круговороте органических веществ, рыхлят почву, предотвращают зарастание троп. Их исчезновение приведёт к изменению флоры и баланса питательных веществ в экосистеме. Кроме того, остров лишится важного туристического бренда, что повлечёт экономические потери.
— Когда лучше всего приезжать, чтобы увидеть миграцию?
В конце октября — начале декабря. Пик активности приходится на первые недели ноября.
— Можно ли ловить крабов?
Нет. Популяция охраняется законом, а вмешательство в естественный процесс запрещено.
— Как добраться до острова Рождества?
На остров летают рейсы из Перта (Австралия). Также возможны турпакеты с включёнными экскурсиями.
Первые наблюдения массовой миграции красных крабов были зафиксированы в начале XX века, когда на остров прибыли британские исследователи. Со временем это явление стало объектом пристального внимания биологов и туристов. В 1980-е годы власти начали принимать меры по защите популяции, включая строительство специальных переходов через дороги. Сегодня миграция крабов признана одним из самых масштабных природных зрелищ в мире.
