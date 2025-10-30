Собака умерла через сутки: роковое решение ветеринара привело хозяйку в суд

История, произошедшая в Перми, стала примером того, как владелец домашнего животного может отстоять свои права даже в, казалось бы, безнадежной ситуации. Суд признал, что ветеринар, принимавший собаку с застрявшей костью, допустил ошибку, из-за которой питомец погиб. Женщина, потерявшая любимца, смогла доказать свою правоту и взыскать с клиники более 160 тысяч рублей.
Хозяйка собаки обратилась в ветеринарную клинику, когда питомец подавился костью, застрявшей между пищеводом и желудком. Врач попытался достать осколок эндоскопом, но операция не удалась. Тогда он принял решение протолкнуть кость дальше — прямо в желудок. После этой манипуляции животному стало значительно хуже, а через сутки оно умерло.
Смерть питомца стала для женщины настоящей трагедией. Она обратилась за независимой экспертизой, чтобы установить, была ли оказана помощь должным образом. Специалисты подтвердили: действия ветеринара были некачественными и не соответствовали стандартам оказания ветеринарной помощи.
"Врач не оказал питомцу помощь в полном объёме", — говорится в заключении судебной экспертизы.
На основании этих выводов хозяйка подала иск в суд, требуя компенсации за моральный ущерб и понесённые расходы.
Индустриальный районный суд Перми встал на сторону истицы. Женщина предоставила документы о стоимости собаки, чеки на препараты, оплату услуг клиники, вскрытие и кремацию животного. Суд признал эти расходы обоснованными и постановил взыскать с ветеринарной клиники 166 тысяч рублей в пользу хозяйки. Кроме того, учреждение обязали выплатить штраф в размере 83 тысяч рублей в казну государства.
По данным открытых источников, дело рассматривалось в отношении индивидуального предпринимателя, оказывавшего услуги по адресу ул. Героев Хасана, 7а. Здесь находится одна из клиник сети "Друг". Пока решение суда не вступило в законную силу, как сообщает properm.ru.
Ошибки ветеринаров — не редкость. Особенно часто они случаются при экстренных манипуляциях, когда врач вынужден действовать быстро. Однако даже в таких ситуациях медик обязан соблюдать протоколы: использовать безопасные методы, фиксировать состояние пациента, предупреждать владельца о рисках.
В случаях, когда этого не происходит, ответственность за последствия ложится на клинику. Закон "О защите прав потребителей" распространяется и на ветеринарные услуги. Это означает, что владелец животного имеет право на компенсацию ущерба при доказанной некачественной помощи.
Чтобы защитить себя и питомца, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил:
Всегда сохраняйте чеки и договоры с клиникой.
Требуйте подробного описания всех проведённых процедур.
При сомнении в диагнозе — обращайтесь за вторым мнением.
Если случилась трагедия, не бойтесь требовать экспертизу.
Не затягивайте с обращением в суд: срок исковой давности по таким делам — три года.
Эти шаги помогут не только вернуть часть потраченных средств, но и привлечь к ответственности тех, кто допустил халатность.
• Ошибка: врач попытался протолкнуть кость, вместо того чтобы удалить её безопасным способом;
• Последствие: ухудшение состояния животного и смерть;
• Альтернатива: проведение эндоскопического извлечения под наркозом или хирургического вмешательства с контролем состояния пациента.
Подобные случаи показывают, как важно не соглашаться на сомнительные методы, даже если их предлагает специалист. Всегда уточняйте, какие есть варианты лечения, и просите объяснить риски.
Если действия ветеринара вызывают сомнения, стоит обратиться в независимую экспертную организацию. Она оценит, соответствовали ли его решения профессиональным стандартам. При подтверждении нарушений у владельца есть право обратиться в суд за компенсацией морального и материального ущерба.
Юристы советуют перед подачей иска направить претензию в саму клинику — иногда вопрос можно решить мирным путём. Если ответа нет или отказ необоснован, остаётся только судебная инстанция.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность получить компенсацию
|Процесс может занять несколько месяцев
|Привлечение клиники к ответственности
|Потребуется оплатить экспертизу
|Прецедент помогает другим владельцам
|Эмоционально тяжело переживать дело
Как доказать вину ветеринара?
Главное доказательство — заключение судебной экспертизы. Без него суд не примет сторону владельца.
Сколько стоит такая экспертиза?
Цена зависит от региона и сложности случая, но в среднем составляет от 15 до 40 тысяч рублей.
Можно ли взыскать моральный ущерб?
Да, если доказано, что из-за действий врача владелец испытал страдания. Сумму определяет суд.
Что делать, если клиника отказывается выдавать документы?
Пишите официальный запрос и жалобу в Россельхознадзор или прокуратуру — это надзорные органы для ветеринарной сферы.
Миф: если собака умерла, ничего уже не вернуть.
Правда: владелец имеет право взыскать компенсацию даже после гибели животного.
Миф: ветеринары не несут ответственности за ошибки.
Правда: при доказанном нарушении стандартов они отвечают наравне с другими специалистами.
Миф: экспертиза всегда встанет на сторону врачей.
Правда: независимые эксперты работают по фактам, и если нарушения есть, они будут зафиксированы.
Похожие случаи фиксировались и раньше. Так, в 2022 году суд в Москве удовлетворил иск владельца кота, погибшего после неудачного наркоза, а в 2024-м — в Екатеринбурге ветеринарную клинику обязали выплатить компенсацию за неправильное лечение собаки. Постепенно формируется практика, при которой животные признаются не просто имуществом, а существами, за здоровье которых несут реальную ответственность.
В Европе уже действует система страхования домашних животных, покрывающая и ошибки ветеринаров.
В России подобные страховки только начинают появляться, и спрос на них растёт.
Юристы отмечают: такие дела часто становятся примером гражданской смелости — ведь отстаивать права животного непросто, но возможно.
