Призраки, что дышат и охотятся: существа, в которых миф и реальность слились в одном теле

Мир природы не лишён своих "призраков" — существ, чья внешность, повадки или место обитания заставляют вспомнить мистические легенды. Белоснежный осьминог из бездны, зловещая сова с криком, похожим на человеческий, и неуловимый барс, растворяющийся в горах, — все они получили свои потусторонние прозвища не случайно. В канун Хэллоуина рассказываем о пяти самых загадочных "призраках" животного мира и тайнах, которые стоят за их именами.
Снежный барс (Panthera uncia) — символ дикой Азии и, пожалуй, самый известный "призрак" природы. Его густой серебристо-серый мех с тёмными розетками делает его невидимым на фоне камней и снега.
Застенчивость и одиночный образ жизни сделали барса почти неуловимым. Увидеть его можно только на снимках с автоматических камер — человек редко встречается с ним лицом к лицу.
Обитательница австралийских пещер Macroderma gigas выглядит как существо из ночных кошмаров. Белёсая шерсть, полупрозрачные перепонки и крупные уши создают зловещий образ, за который она и получила имя "летучая мышь-призрак".
Несмотря на грозное прозвище, это маленькое животное размером с ладонь. Оно питается лягушками, ящерицами и мелкими птицами, охотясь бесшумно и быстро.
Сегодня этот вид под угрозой исчезновения: разрушение шахт и пещер лишает его дома.
Филин (Tyto alba), или обыкновенная сипуха, известен во всём мире как "призрачная сова". Белоснежное оперение, бесшумный полёт и пронзительный крик, похожий на плач, породили десятки суеверий.
В древних легендах сипуха считалась посланницей смерти, а в Европе её боялись увидеть ночью. Впрочем, учёные уверены: страх возник из-за непонимания — птица просто охотится в темноте, где звук её крыльев не слышен даже на расстоянии метра.
На глубинах, куда не проникает солнечный свет, живёт Chimaera monstrosa - древний родственник акул. Эти рыбы с длинными телами и стеклянными глазами кажутся порождением сна.
Их кожа покрыта отметинами, напоминающими порезы, но это не шрамы, а элементы чувствительной системы, позволяющие улавливать электрические импульсы добычи. В темноте океана это даёт химерe преимущество.
Название "акула-призрак" отражает не только внешний вид, но и происхождение: мифическая химера Древней Греции тоже была смесью разных существ, вызывающих страх и восхищение.
Этот крошечный осьминог был впервые замечен в 2016 году в Тихом океане на глубине около 4 километров. Его тело полупрозрачное, словно сделано из желе, а глаза — чёрные точки на фоне белоснежной кожи.
Пока у него нет официального научного имени, и биологи ласково зовут его "Каспер" — в честь доброго призрака из мультфильма. Удивительно, но этот вид, по словам исследователей, не имеет пигментов, вероятно, из-за особенностей питания на дне.
Самки Каспера откладывают яйца на губках, растущих на марганцевых конкрециях, и месяцами обвивают их телом, не питаясь, пока не погибнут после вылупления потомства.
|Существо
|Прозвище
|Среда обитания
|Особенность
|Снежный барс
|Призрак гор
|Гималаи, Алтай
|Неуловимость и камуфляж
|Летучая мышь-призрак
|Призрак пещер
|Австралия
|Бледная кожа и прозрачные крылья
|Сипуха
|Птица-призрак
|Европа, Азия
|Бесшумный полёт и "плачущий" крик
|Химера
|Акула-призрак
|Глубины океана
|Светящиеся глаза и древность вида
|Призрачный осьминог
|Каспер
|Дно Тихого океана
|Полупрозрачное тело и самопожертвование
Ошибка: считать "призрачных" животных зловещими.
Последствие: страх и мифы мешают их защите.
Альтернатива: изучать особенности видов — за "жуткостью" скрыта уникальная адаптация.
Ошибка: пугаться ночных звуков.
Последствие: разрушение мест обитания, например, сов или летучих мышей.
Альтернатива: помнить, что ночные хищники поддерживают природный баланс.
Ошибка: считать подводных существ опасными.
Последствие: охота и вымирание редких видов.
Альтернатива: поддерживать охрану морских экосистем.
|Плюсы
|Минусы
|Камуфляж и защита от хищников
|Изоляция от человека, сложность изучения
|Эффективная охота в темноте
|Угроза вымирания при изменении среды
|Эстетическая и научная ценность
|Легенды вызывают страх
Потому что их внешний вид или поведение напоминают сверхъестественное — белый мех, бесшумность, светящиеся глаза.
Да, почти все нуждаются в охране из-за разрушения их среды обитания.
Химеры — они существовали задолго до динозавров, более 300 миллионов лет назад.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.