Кусок водорослей вдруг зашевелился и показал зубы: у берегов Комодо нашли потомка древних чудовищ

4:37
Зоосфера

Когда ночной дайвер опустился в воды у острова Комодо, в свете фонаря ему показалось, что на морском дне шевелится кусок водорослей. Но приглядевшись, он понял — это живое существо. Перед ним медленно двигался древний хищник, умело замаскированный под растения: морская змея-филин.

Дайвер под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дайвер под водой

Подводный маскарад

"Одна из моих любимых особенностей морского змея-файла — его уникальный камуфляж", — рассказал подводный видеооператор Джон Рони, опубликовавший кадры в соцсети.

У этой змеи шершавая, как наждачная бумага, кожа. На ней оседают частицы и микроводоросли, создавая естественную защитную окраску. Благодаря этому она буквально растворяется в подводных зарослях мангров и морской травы.

Такой камуфляж — результат не только внешнего строения, но и привычек. Морская змея-филин настолько медлительна, что проводит долгие часы неподвижно, выжидая, пока к ней подплывёт добыча. Именно из-за этого её тело со временем покрывается тонким зелёным налётом.

"Этот слой образуется, потому что змея проводит долгое время неподвижно, выжидая удобного момента, чтобы напасть на проплывающую рыбу", — пояснил Рони.

Не морская, но водная

Несмотря на название, морская змея-филин (Acrochordus granulatus) не относится к настоящим морским змеям и не имеет яда. Тем не менее она живёт исключительно в воде и редко выбирается на сушу. Эти змеи распространены у побережий Индонезии, Новой Гвинеи, Индии и Северной Австралии.

Их широкое, сплюснутое тело помогает двигаться по дну, а кожа, покрытая крошечными чешуйками, создаёт шероховатость, характерную только для этого рода. Эта "древняя броня" делает морскую змею-филина одним из самых необычных рептилий современного океана.

Древний охотник из глубин

Учёные считают этот вид живым реликтом: его предки обитали в водоёмах ещё 50-60 миллионов лет назад. У змеи нет яда, зато есть мощные мышцы, которыми она обвивает добычу — рыбу, креветку или кальмара.

Охотится она ночью, ползая по дну среди песка и водорослей, словно ожившая лента. В отличие от других змей, филин не делает молниеносных бросков, а подбирается к жертве медленно, используя внезапность и идеальную маскировку.

Остров Комодо — царство древних существ

Архипелаг Комодо знаменит своими гигантскими варанами, но его подводный мир не менее впечатляющ. Здесь, в густых мангровых заливах и коралловых рифах, обитает множество уникальных видов: от морских коньков до редких змей-филинов. Ночные погружения в этих местах позволяют увидеть эволюцию в действии — от древних форм жизни до современных адаптаций.

Сравнение: морская змея-филин и настоящие морские змеи

Признак Морская змея-филин Настоящие морские змеи
Вид Acrochordus granulatus Семейство Elapidae
Яд Отсутствует Сильный нейротоксин
Образ жизни Донный, малоподвижный Активный пловец
Кожа Шероховатая, с водорослями Гладкая и блестящая
Дыхание Всплывает для вдоха Частично дышит через кожу

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: принимать морскую змею-филина за опасного морского змея.
    Последствие: необоснованный страх и повреждение экосистемы при попытке "защититься".
    Альтернатива: наблюдать с безопасного расстояния и не тревожить животное.

  • Ошибка: касаться подводных существ ради снимков.
    Последствие: разрушение слоя водорослей и стресс для змеи.
    Альтернатива: снимать с расстояния и использовать макрообъектив.

Три интересных факта

  • Морская змея-филин может задерживать дыхание до 40 минут.
  • Её кожа выделяет слизь, предотвращающую рост бактерий.
  • Этот вид не способен скользить по земле — он целиком "пленник воды".

Исторический контекст

  • Первые описания змей-филинов появились в трудах натуралистов XVIII века.
  • Род Acrochordus считается одной из древнейших ветвей водных змей.
  • Сегодня увидеть этого хищника можно лишь в чистых, нетронутых водах, что делает его индикатором здоровья рифов.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
