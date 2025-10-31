Кусок водорослей вдруг зашевелился и показал зубы: у берегов Комодо нашли потомка древних чудовищ

Когда ночной дайвер опустился в воды у острова Комодо, в свете фонаря ему показалось, что на морском дне шевелится кусок водорослей. Но приглядевшись, он понял — это живое существо. Перед ним медленно двигался древний хищник, умело замаскированный под растения: морская змея-филин.
"Одна из моих любимых особенностей морского змея-файла — его уникальный камуфляж", — рассказал подводный видеооператор Джон Рони, опубликовавший кадры в соцсети.
У этой змеи шершавая, как наждачная бумага, кожа. На ней оседают частицы и микроводоросли, создавая естественную защитную окраску. Благодаря этому она буквально растворяется в подводных зарослях мангров и морской травы.
Такой камуфляж — результат не только внешнего строения, но и привычек. Морская змея-филин настолько медлительна, что проводит долгие часы неподвижно, выжидая, пока к ней подплывёт добыча. Именно из-за этого её тело со временем покрывается тонким зелёным налётом.
"Этот слой образуется, потому что змея проводит долгое время неподвижно, выжидая удобного момента, чтобы напасть на проплывающую рыбу", — пояснил Рони.
Несмотря на название, морская змея-филин (Acrochordus granulatus) не относится к настоящим морским змеям и не имеет яда. Тем не менее она живёт исключительно в воде и редко выбирается на сушу. Эти змеи распространены у побережий Индонезии, Новой Гвинеи, Индии и Северной Австралии.
Их широкое, сплюснутое тело помогает двигаться по дну, а кожа, покрытая крошечными чешуйками, создаёт шероховатость, характерную только для этого рода. Эта "древняя броня" делает морскую змею-филина одним из самых необычных рептилий современного океана.
Учёные считают этот вид живым реликтом: его предки обитали в водоёмах ещё 50-60 миллионов лет назад. У змеи нет яда, зато есть мощные мышцы, которыми она обвивает добычу — рыбу, креветку или кальмара.
Охотится она ночью, ползая по дну среди песка и водорослей, словно ожившая лента. В отличие от других змей, филин не делает молниеносных бросков, а подбирается к жертве медленно, используя внезапность и идеальную маскировку.
Архипелаг Комодо знаменит своими гигантскими варанами, но его подводный мир не менее впечатляющ. Здесь, в густых мангровых заливах и коралловых рифах, обитает множество уникальных видов: от морских коньков до редких змей-филинов. Ночные погружения в этих местах позволяют увидеть эволюцию в действии — от древних форм жизни до современных адаптаций.
|Признак
|Морская змея-филин
|Настоящие морские змеи
|Вид
|Acrochordus granulatus
|Семейство Elapidae
|Яд
|Отсутствует
|Сильный нейротоксин
|Образ жизни
|Донный, малоподвижный
|Активный пловец
|Кожа
|Шероховатая, с водорослями
|Гладкая и блестящая
|Дыхание
|Всплывает для вдоха
|Частично дышит через кожу
Ошибка: принимать морскую змею-филина за опасного морского змея.
Последствие: необоснованный страх и повреждение экосистемы при попытке "защититься".
Альтернатива: наблюдать с безопасного расстояния и не тревожить животное.
Ошибка: касаться подводных существ ради снимков.
Последствие: разрушение слоя водорослей и стресс для змеи.
Альтернатива: снимать с расстояния и использовать макрообъектив.
