Кошки чувствуют рак и инфаркт раньше врачей: как питомцы замечают болезнь за месяцы до диагноза

Кто хотя бы раз не замечал, как кошка вдруг становится необычайно внимательной к хозяину? Ложится на одно и то же место, мурлычет, будто пытается что-то сказать. Многие считают это проявлением любви. Но всё чаще такие случаи заставляют задуматься: возможно, кошки действительно чувствуют, что с нами не так.
Когда кошка выбирает, где лечь, она руководствуется не только удобством. Учёные давно заметили: животные реагируют на изменения температуры и запаха человеческого тела. Больные участки нередко теплее, а пот и дыхание приобретают иной химический состав. Для чувствительного кошачьего носа это как сигнал тревоги.
Кроме того, кошки отлично запоминают привычки хозяина. Малейшее отклонение — и пушистый аналитик настораживается. Если человек стал меньше двигаться, дольше спать, избегать игр — питомец первым заметит перемены.
"Когда человек болеет, его запахи меняются. Для внимательной кошки этого достаточно", — поясняет зоопсихолог Анна Громова.
Кошачья "диагностика" не мистика, а физика. Воспалённые органы выделяют больше тепла — а кошки, как известно, обожают греться. Именно поэтому они часто устраиваются на животе или груди хозяина, неосознанно выбирая зоны с повышенной температурой.
Иногда совпадение оказывается судьбоносным. Так, жительница Самары рассказала, что её кошка стала ложиться на левую грудь — позже врачи нашли опухоль на ранней стадии. Таких историй немало, особенно среди случаев рака груди или органов брюшной полости.
|Поведение кошки
|Возможная причина
|Объяснение
|Ложится на одно место
|Воспаление, локальный перегрев
|Привлекает тепло
|Часто обнюхивает кожу
|Изменение запаха при болезни
|Улавливает биохимические маркеры
|Лижет одну и ту же область
|Раздражение кожи, диабет
|Реакция на ацетоновый запах
|Не отходит от хозяина
|Поведенческие изменения человека
|Реагирует на стресс и слабость
Исследования показывают, что некоторые кошки способны улавливать изменения, связанные с серьёзными заболеваниями.
Онкология. При раке изменяется запах тела, появляются летучие органические соединения, которые кошки ощущают гораздо раньше, чем проявляются симптомы.
Диабет. При повышенном сахаре кожа и дыхание приобретают сладковатый или ацетоновый запах. Кошки реагируют беспокойством или навязчивым облизыванием.
Проблемы с сердцем и сосудами. Нередко животные становятся тревожными, ложатся на грудь, реагируя на изменения ритма дыхания и сердцебиения.
Печёночные и почечные заболевания. Их сопровождает запах аммиака, который улавливается даже при лёгкой форме болезни.
Навязчиво ложится на одну и ту же часть тела.
Мурлычет без очевидной причины.
Избегает других людей, держится только рядом с вами.
Часто обнюхивает кожу или дыхание.
Облизывает руки, лицо или грудь.
Резко меняет поведение — становится чрезмерно ласковой или тревожной.
Следует за хозяином повсюду, даже ночью.
Если питомец проявляет подобные признаки, не стоит сразу паниковать. Но это может быть мягким напоминанием: пришло время пройти обследование.
Кот Борис из Тюмени несколько недель подряд облизывал руку хозяина в одном и том же месте. Когда кожа покраснела, мужчина обратился к врачу — оказалось, у него диабет.
Пенсионерка из Костромы заметила, что её кошка перед инфарктом ложилась на грудь и не отходила ни на шаг. Через два дня случился приступ. Женщина уверена: кошка чувствовала надвигающуюся беду.
Подобные истории не единичны, и хотя наука не подтверждает стопроцентную "диагностическую точность" кошек, наблюдения заслуживают внимания.
Вибрации кошачьего мурлыканья находятся в диапазоне 25-150 герц — именно на этих частотах работают физиотерапевтические аппараты для восстановления костей и мышц.
В 2001 году в журнале Journal of the Acoustical Society of America опубликованы данные: мурчание действительно способствует заживлению тканей, снижению боли и стресса.
Российские учёные из Санкт-Петербурга также установили, что владельцы кошек реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями — на 30% меньше, чем те, у кого животных нет. Это связано с понижением тревожности и стабилизацией давления при контакте с питомцем.
|Эффект мурчания
|Физиологическое действие
|25-50 Гц
|Ускоряет сращивание костей
|50-100 Гц
|Расслабляет мышцы
|100-150 Гц
|Снижает уровень боли
|Любая частота
|Стабилизирует настроение
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Игнорировать поведение кошки
|Пропустить ранние симптомы болезни
|Обратить внимание, пройти медосмотр
|Сгонять питомца, когда он ложится на тело
|Потерять шанс на предупреждение
|Позвольте кошке "работать" терапевтом
|Считать кошку мистическим существом
|Отказ от рациональных объяснений
|Понимать биологическую природу явления
Скорее всего, их эффект — сочетание физического тепла, вибраций и эмоциональной связи. Кошка, чувствуя изменения, стремится помочь: согреть, успокоить, стабилизировать хозяина своим присутствием.
Не случайно терапия с животными (анималотерапия) включена в реабилитационные программы: мурлыкающий питомец снижает стресс, нормализует пульс и стимулирует выработку серотонина.
|Плюсы
|Минусы
|Ранняя подсказка о возможных проблемах
|Нет точности, можно ошибиться
|Эмоциональная поддержка
|Требуется медицинское подтверждение
|Снижение стресса и боли
|Может отвлекать при болезни
Могут ли кошки предсказать смерть?
Есть данные, что некоторые животные чувствуют необратимые изменения запаха. Но это не "предсказание", а реакция на биохимические процессы.
Почему кошка выбирает одного человека в семье?
Животные ориентируются на запах, энергетику и уровень стресса. С тем, кто спокоен и ласков, им комфортнее.
Можно ли считать мурлыканье лечением?
Да, но в разумных пределах. Это не замена терапии, но мягкий физиологический стимул, который помогает расслабиться.
|Миф
|Правда
|Кошка видит болезни глазами
|Она чувствует их по запаху и теплу
|Мурлыканье — просто звук удовольствия
|Это инструмент саморегуляции организма
|Питомец может поставить диагноз
|Он лишь сигнализирует о сбое, но не определяет его причину
Кошачье мурлыканье ускоряет регенерацию костей не только у животных, но и у человека.
В некоторых клиниках Европы разрешают держать кошек в палатах — пациенты быстрее восстанавливаются.
Ученые называют кошек "эмоциональными барометрами": они чутко реагируют на стресс хозяина и способны снижать уровень кортизола.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.