Пять аксессуаров для животных, о которых не догадываются даже опытные владельцы

Домашние питомцы давно стали членами семьи, а забота о них — настоящим удовольствием. Владельцы кошек и собак всё чаще ищут необычные и удобные аксессуары, которые делают жизнь животных комфортнее, а уход за ними — проще. Современные зоотовары объединяют функциональность, дизайн и заботу о здоровье питомца. Рассмотрим пять действительно полезных приспособлений, которые могут приятно удивить даже опытных владельцев.
На прогулке или в дороге питомцу тоже нужно пить, особенно летом. Портативная поилка решает эту проблему: она легко надевается на горлышко обычной бутылки и превращает её в компактный источник воды. Такие поилки часто сделаны из безопасного силикона или пищевого пластика, легко моются и занимают минимум места. Некоторые модели имеют кнопку-дозатор, которая позволяет контролировать подачу воды. Это особенно удобно в поездках, ведь питомец может пить прямо из поилки, не расплёскивая воду.
Совет: выбирайте модели с антипротекающим клапаном — вода не будет проливаться в сумке. Для крупных собак подойдут поилки на 500-700 мл, а для мелких — на 250-300 мл.
Этот аксессуар стал обязательным элементом "этикета собачника". Компактный контейнер с рулоном биоразлагаемых пакетов помогает поддерживать чистоту на прогулке. Его можно пристегнуть к поводку, рюкзаку или даже к ошейнику — большинство моделей оснащены карабином. Изделия в форме косточки или лапки не только практичны, но и выглядят симпатично.
Некоторые бренды выпускают контейнеры с отделением для влажных салфеток — удобно, если нужно быстро очистить лапы после прогулки. А стильные версии из алюминия или бамбука понравятся тем, кто заботится об экологии.
Любители путешествий с питомцами точно оценят складную миску. Она выполнена из мягкого силикона, складывается гармошкой и крепится на карабин. Подходит и для воды, и для корма. Её можно повесить на рюкзак, поводок или хранить в бардачке автомобиля.
Качественные модели выдерживают горячую воду, не впитывают запахи и легко моются. Для собак крупных пород лучше выбирать миски объёмом от 1 литра, а для кошек и мелких собак — 350-500 мл.
Совет: обратите внимание на миски с жёстким ободком — они устойчивее на неровных поверхностях.
Недостаток жидкости — одна из главных проблем домашних животных, особенно у кошек. Они часто пьют мало, что может привести к заболеваниям почек. Автоматический фонтанчик поддерживает постоянную циркуляцию воды, привлекая питомца звуком журчания и свежестью.
Современные устройства оснащены фильтрами, очищающими воду от пыли и шерсти. Некоторые модели работают от USB, что позволяет подключить их к пауэрбанку, а у других есть датчик движения: вода начинает течь, когда питомец подходит.
"Даже если вас не будет дома, можете быть спокойны — питомцу не придется мучиться от жажды"
Эта система подойдёт и для кошек, и для собак мелких пород. Главное — регулярно менять фильтры и мыть резервуар.
Кому-то эта идея покажется забавной, но зонт для собак действительно полезен. Он защищает питомца от дождя и грязи, особенно если шерсть длинная. Конструкция проста: прозрачный купол крепится к поводку и раскрывается над животным, не мешая ему двигаться.
Пока такие зонты подходят в основном для мелких пород — шпицев, той-терьеров, йорков. Но производители уже работают над моделями для средних собак. Благодаря прозрачному материалу хозяин видит питомца, а тот — не боится замкнутого пространства.
|Аксессуар
|Преимущества
|Недостатки
|Портативная поилка
|Лёгкая, герметичная, универсальная
|Нужно следить за чистотой
|Контейнер для пакетов
|Удобство, экологичность
|Быстро заканчиваются пакеты
|Складная миска
|Компактность, лёгкий уход
|Может деформироваться со временем
|Фонтанчик
|Мотивирует пить больше воды
|Требует ухода и электричества
|Зонт
|Защищает от дождя и грязи
|Подходит не всем собакам
Определите, где чаще всего будет использоваться вещь — дома, в поездке или на прогулке.
Подбирайте размер под вес и рост животного.
Отдавайте предпочтение безопасным материалам (силикон, нержавейка, BPA-free пластик).
Проверяйте, чтобы аксессуары легко разбирались и мылись.
При покупке онлайн читайте отзывы и уточняйте, подходит ли товар под конкретную породу.
Ошибка: Покупка дешёвой миски из пластика без маркировки.
Последствие: Токсичные вещества могут попадать в воду или корм.
Альтернатива: Миски из силикона или нержавейки от брендов Trixie, Petkit, Ferplast.
Ошибка: Игнорирование ухода за фонтанчиком.
Последствие: Засор фильтров и рост бактерий.
Альтернатива: Использование сменных фильтров и еженедельная мойка.
Ошибка: Неподходящий по размеру зонт.
Последствие: Собаки пугаются и отказываются идти.
Альтернатива: Лёгкие модели с прозрачным куполом и регулируемой ручкой.
Некоторые животные настороженно реагируют на незнакомые предметы. Не стоит заставлять — лучше дать время привыкнуть. Поставьте новый аксессуар рядом с лежанкой или миской, предложите лакомство. Через день-два питомец перестанет бояться.
Миф: Питомцы пьют достаточно воды без фонтанчика.
Правда: Кошки часто недопивают, и фонтанчик действительно стимулирует их пить чаще.
Миф: Все аксессуары — просто маркетинг.
Правда: Многие из них повышают комфорт и безопасность животных, особенно в дороге.
Миф: Зонты для собак — игрушка.
Правда: В дождливую погоду они реально защищают шерсть и кожу питомца.
Некоторые портативные поилки разработаны с фильтрацией, как туристические фляги.
Первые зонты для собак появились в Японии, стране с культовой любовью к миниатюрным породам.
Компактные миски изначально создавались для военных собак, а позже стали массовыми.
Как выбрать фонтанчик для кошки?
Обратите внимание на объём (1,5-2 литра), уровень шума и наличие фильтрации. Тихие модели из нержавейки долговечнее пластиковых.
Сколько стоят эти аксессуары?
Цены колеблются: поилки — от 400 руб., миски — от 600, фонтанчики — от 2500, зонты — от 1000.
Что лучше взять в путешествие с собакой?
Мини-набор: портативная поилка, складная миска и контейнер для пакетов — всё помещается в карман или рюкзак.
Можно ли использовать поилку и для кошки, и для собаки?
Да, главное — подобрать подходящий размер и высоту носика.
Есть ли аксессуары для больших пород?
Да, но стоит выбирать более прочные материалы и увеличенные объёмы.
