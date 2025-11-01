Море есть, а еды нет: как океан стал пустым холодильником для морских хищников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Казалось бы, рыбы в океане по-прежнему много. Но морские львы, птицы и даже акулы голодают. Учёные выяснили, что главная проблема — не в количестве добычи, а в её качестве. Потепление океана лишило пищевые цепи самого важного — энергии.

Морские хищники в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морские хищники в океане

Когда океан сыт, но голоден

"Питательность добычи стала новой мерой устойчивости океана", — отмечают исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В середине 2010-х годов на северную часть Тихого океана обрушилась мощная волна тепла. Поверхностные воды прогрелись, а подъем питательных веществ с глубин почти остановился. Прибрежная Калифорния превратилась в зону массового голода: морские львы, птицы и рыбы страдали, хотя добычи вокруг было достаточно.

Ученые решили понять, почему насыщенные океаны всё равно не могли прокормить своих обитателей.

Качество добычи важнее количества

С помощью прибора — бомбового калориметра, измеряющего количество выделяемой энергии при сгорании образца, исследователи определили калорийность основных кормовых видов: анчоусов, сардин и кальмаров.

Оказалось, что рыбы одного и того же вида и размера могут различаться по питательности почти в два раза.

На энергетическую ценность влияют

  • регион обитания (чем теплее, тем меньше питательных веществ),
  • сезон,
  • стадия роста и зрелости,
  • общее состояние экосистемы.

Когда морской лев съедает рыбу с низким содержанием жира и белка, ему приходится охотиться почти вдвое чаще, чтобы компенсировать нехватку энергии. Но в природе сделать это сложно: запасы быстро истощаются, а у детёнышей не хватает сил на рост. Так дефицит питательных веществ поднимается по пищевой цепи — от планктона к рыбам, а затем к морским млекопитающим и птицам.

Цепочка потери энергии

Уровень цепи Пример организмов Как страдает при тепловых волнах
Планктон микроводоросли Меньше питательных веществ, снижение жирности
Рыба анчоусы, сардины Теряют калорийность и жир
Хищники морские львы, птицы Недополучают энергию, растёт смертность потомства

Энергетический голод в цифрах

  • Калорийность добычи снизилась почти на 40% в годы тепловых волн.
  • Морские львы стали охотиться дольше и уходить дальше от берега.
  • Смертность детёнышей в колониях выросла в три раза.
  • Даже после охлаждения океана уровень энергии в пищевых цепях восстанавливался несколько лет.

Мифы и правда об "обеднении океана"

  • Миф 1. Раз рыбы стало меньше — в этом причина голода.
  • Правда: масса добычи может оставаться прежней, но при снижении питательности хищники не получают нужной энергии.
  • Миф 2. Потепление воды не влияет на состав рыбы.
  • Правда: при высоких температурах рыба теряет жир, её ткани становятся менее калорийными.
  • Миф 3. Хищники могут адаптироваться, просто увеличив потребление пищи.
  • Правда: ресурсы ограничены, и затраты энергии на поиск добычи часто превышают полученную выгоду.

3 интересных факта

  • В 2015 году в Тихом океане зафиксировали "блоб" — гигантское тёплое пятно площадью более миллиона км², ставшее причиной голода у морских львов.
  • Калорийность анчоусов летом может быть в два раза ниже, чем зимой — из-за отсутствия богатого питательными веществами апвеллинга.
  • Состояние рыб сегодня измеряют не только по массе, но и по энергетической плотности тканей, ставшей новым экологическим индикатором.

FAQ — частые вопросы

Почему тепловые волны так опасны для океанов?

Они нарушают вертикальное перемешивание воды. Питательные вещества остаются на дне, и фитопланктон, основа цепи питания, голодает.

Можно ли восстановить калорийность добычи?

Частично — при стабилизации температуры и возвращении апвеллинга. Но на это уходит несколько лет.

Как это влияет на человека?

Через рыболовство: падает качество морепродуктов, уменьшается содержание жира и полезных кислот в рыбе.

Какие меры предлагают учёные?

Мониторинг температуры и химического состава воды, создание морских заповедников, ограничение вылова в периоды экологического стресса.

Исторический контекст

Ещё в 1970-х океанологи заметили: продуктивность океана зависит не столько от биомассы, сколько от энергетического обмена в пищевых сетях. Современные климатические кризисы подтвердили эти наблюдения. Волны тепла, участившиеся за последние десятилетия, стали разрушать энергетический фундамент океанов — их невидимый "калорийный баланс".

Современные океаны переживают не количественный, а качественный кризис: рыбы стало не меньше, но она потеряла энергию. Тепловые волны и изменение климата подрывают пищевые цепи, превращая океан из колыбели жизни в хрупкую систему, где каждый лишний градус решает, кто выживет завтра.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
