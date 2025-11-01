Море есть, а еды нет: как океан стал пустым холодильником для морских хищников

Казалось бы, рыбы в океане по-прежнему много. Но морские львы, птицы и даже акулы голодают. Учёные выяснили, что главная проблема — не в количестве добычи, а в её качестве. Потепление океана лишило пищевые цепи самого важного — энергии.
"Питательность добычи стала новой мерой устойчивости океана", — отмечают исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
В середине 2010-х годов на северную часть Тихого океана обрушилась мощная волна тепла. Поверхностные воды прогрелись, а подъем питательных веществ с глубин почти остановился. Прибрежная Калифорния превратилась в зону массового голода: морские львы, птицы и рыбы страдали, хотя добычи вокруг было достаточно.
Ученые решили понять, почему насыщенные океаны всё равно не могли прокормить своих обитателей.
С помощью прибора — бомбового калориметра, измеряющего количество выделяемой энергии при сгорании образца, исследователи определили калорийность основных кормовых видов: анчоусов, сардин и кальмаров.
Оказалось, что рыбы одного и того же вида и размера могут различаться по питательности почти в два раза.
Когда морской лев съедает рыбу с низким содержанием жира и белка, ему приходится охотиться почти вдвое чаще, чтобы компенсировать нехватку энергии. Но в природе сделать это сложно: запасы быстро истощаются, а у детёнышей не хватает сил на рост. Так дефицит питательных веществ поднимается по пищевой цепи — от планктона к рыбам, а затем к морским млекопитающим и птицам.
|Уровень цепи
|Пример организмов
|Как страдает при тепловых волнах
|Планктон
|микроводоросли
|Меньше питательных веществ, снижение жирности
|Рыба
|анчоусы, сардины
|Теряют калорийность и жир
|Хищники
|морские львы, птицы
|Недополучают энергию, растёт смертность потомства
Они нарушают вертикальное перемешивание воды. Питательные вещества остаются на дне, и фитопланктон, основа цепи питания, голодает.
Частично — при стабилизации температуры и возвращении апвеллинга. Но на это уходит несколько лет.
Через рыболовство: падает качество морепродуктов, уменьшается содержание жира и полезных кислот в рыбе.
Мониторинг температуры и химического состава воды, создание морских заповедников, ограничение вылова в периоды экологического стресса.
Ещё в 1970-х океанологи заметили: продуктивность океана зависит не столько от биомассы, сколько от энергетического обмена в пищевых сетях. Современные климатические кризисы подтвердили эти наблюдения. Волны тепла, участившиеся за последние десятилетия, стали разрушать энергетический фундамент океанов — их невидимый "калорийный баланс".
Современные океаны переживают не количественный, а качественный кризис: рыбы стало не меньше, но она потеряла энергию. Тепловые волны и изменение климата подрывают пищевые цепи, превращая океан из колыбели жизни в хрупкую систему, где каждый лишний градус решает, кто выживет завтра.
