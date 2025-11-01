Море есть, а еды нет: как океан стал пустым холодильником для морских хищников

Казалось бы, рыбы в океане по-прежнему много. Но морские львы, птицы и даже акулы голодают. Учёные выяснили, что главная проблема — не в количестве добычи, а в её качестве. Потепление океана лишило пищевые цепи самого важного — энергии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морские хищники в океане

Когда океан сыт, но голоден

"Питательность добычи стала новой мерой устойчивости океана", — отмечают исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В середине 2010-х годов на северную часть Тихого океана обрушилась мощная волна тепла. Поверхностные воды прогрелись, а подъем питательных веществ с глубин почти остановился. Прибрежная Калифорния превратилась в зону массового голода: морские львы, птицы и рыбы страдали, хотя добычи вокруг было достаточно.

Ученые решили понять, почему насыщенные океаны всё равно не могли прокормить своих обитателей.

Качество добычи важнее количества

С помощью прибора — бомбового калориметра, измеряющего количество выделяемой энергии при сгорании образца, исследователи определили калорийность основных кормовых видов: анчоусов, сардин и кальмаров.

Оказалось, что рыбы одного и того же вида и размера могут различаться по питательности почти в два раза.

На энергетическую ценность влияют

регион обитания (чем теплее, тем меньше питательных веществ),

сезон,

стадия роста и зрелости,

общее состояние экосистемы.

Когда морской лев съедает рыбу с низким содержанием жира и белка, ему приходится охотиться почти вдвое чаще, чтобы компенсировать нехватку энергии. Но в природе сделать это сложно: запасы быстро истощаются, а у детёнышей не хватает сил на рост. Так дефицит питательных веществ поднимается по пищевой цепи — от планктона к рыбам, а затем к морским млекопитающим и птицам.

Цепочка потери энергии

Уровень цепи Пример организмов Как страдает при тепловых волнах Планктон микроводоросли Меньше питательных веществ, снижение жирности Рыба анчоусы, сардины Теряют калорийность и жир Хищники морские львы, птицы Недополучают энергию, растёт смертность потомства

Энергетический голод в цифрах

Калорийность добычи снизилась почти на 40% в годы тепловых волн.

Морские львы стали охотиться дольше и уходить дальше от берега.

Смертность детёнышей в колониях выросла в три раза.

Даже после охлаждения океана уровень энергии в пищевых цепях восстанавливался несколько лет.

Мифы и правда об "обеднении океана"

Миф 1. Раз рыбы стало меньше — в этом причина голода.

Раз рыбы стало меньше — в этом причина голода. Правда: масса добычи может оставаться прежней, но при снижении питательности хищники не получают нужной энергии.

масса добычи может оставаться прежней, но при снижении питательности хищники не получают нужной энергии. Миф 2. Потепление воды не влияет на состав рыбы.

Потепление воды не влияет на состав рыбы. Правда: при высоких температурах рыба теряет жир, её ткани становятся менее калорийными.

при высоких температурах рыба теряет жир, её ткани становятся менее калорийными. Миф 3. Хищники могут адаптироваться, просто увеличив потребление пищи.

Хищники могут адаптироваться, просто увеличив потребление пищи. Правда: ресурсы ограничены, и затраты энергии на поиск добычи часто превышают полученную выгоду.

3 интересных факта

В 2015 году в Тихом океане зафиксировали "блоб" — гигантское тёплое пятно площадью более миллиона км², ставшее причиной голода у морских львов.

Калорийность анчоусов летом может быть в два раза ниже, чем зимой — из-за отсутствия богатого питательными веществами апвеллинга.

Состояние рыб сегодня измеряют не только по массе, но и по энергетической плотности тканей, ставшей новым экологическим индикатором.

FAQ — частые вопросы

Почему тепловые волны так опасны для океанов?

Они нарушают вертикальное перемешивание воды. Питательные вещества остаются на дне, и фитопланктон, основа цепи питания, голодает.

Можно ли восстановить калорийность добычи?

Частично — при стабилизации температуры и возвращении апвеллинга. Но на это уходит несколько лет.

Как это влияет на человека?

Через рыболовство: падает качество морепродуктов, уменьшается содержание жира и полезных кислот в рыбе.

Какие меры предлагают учёные?

Мониторинг температуры и химического состава воды, создание морских заповедников, ограничение вылова в периоды экологического стресса.

Исторический контекст

Ещё в 1970-х океанологи заметили: продуктивность океана зависит не столько от биомассы, сколько от энергетического обмена в пищевых сетях. Современные климатические кризисы подтвердили эти наблюдения. Волны тепла, участившиеся за последние десятилетия, стали разрушать энергетический фундамент океанов — их невидимый "калорийный баланс".

Современные океаны переживают не количественный, а качественный кризис: рыбы стало не меньше, но она потеряла энергию. Тепловые волны и изменение климата подрывают пищевые цепи, превращая океан из колыбели жизни в хрупкую систему, где каждый лишний градус решает, кто выживет завтра.