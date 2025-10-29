Домашние животные, как и люди, могут страдать от сезонной депрессии — особенно в холодное и тёмное время года. Осенью и зимой владельцы часто замечают, что питомцы становятся вялыми, больше спят, теряют интерес к еде и играм. Эти признаки не стоит оставлять без внимания: за ними может скрываться не просто усталость, а настоящее эмоциональное расстройство.
По словам ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, снижение активности у домашних животных нередко связано с сокращением светового дня. Свет — основной регулятор биоритмов, и когда его становится меньше, организм перестраивается: уменьшается выработка серотонина и мелатонина, что влияет на настроение и поведение.
Кошки особенно чувствительны к таким изменениям. Они могут впадать в апатию, отказываться от еды и даже болеть.
"Стресс у кошек может проявляться отказом от еды и даже серьезными заболеваниями — например, идиопатическим циститом, когда животное начинает мочиться с кровью из-за нервного напряжения", — подчеркнул ветеринар Михаил Шеляков.
Если питомец перестал играть, не подходит к миске, избегает общения — это повод насторожиться. Особенно важно наблюдать за животным, если у него уже были хронические болезни: осенью они часто обостряются.
Кошки более подвержены сезонной депрессии, чем собаки. Им свойственно тонко чувствовать перемены в окружающей среде и реагировать на них изменением поведения. Перестановка мебели, новый запах в доме или даже шум за окном могут вызвать стресс.
Собаки обычно легче переносят переходный период, особенно если их выгуливают регулярно. Движение, прогулки и контакт с другими животными помогают им сохранять стабильное психоэмоциональное состояние.
Однако собаки, которые живут исключительно в квартире и ходят на пеленку, рискуют столкнуться с переизбытком энергии и скукой — а это прямой путь к стрессу и апатии, как сообщает Москва 24.
Осень и весна — периоды, когда риск заболеваний особенно высок.
"В демисезонный период домашние питомцы особенно подвержены различным заболеваниям, причем простудные — самые распространенные", — отметил ветеринар Михаил Шеляков.
Он подчеркнул, что самой опасной температурой считается лёгкий минус — от 0 до -2 °C, особенно в условиях повышенной влажности. В это время шерсть быстро намокает и теряет теплоизоляционные свойства, из-за чего животное может переохладиться даже во время короткой прогулки.
При этом длина шерсти не играет решающей роли — простудиться может как гладкошёрстный, так и пушистый питомец.
|Признак
|Кошки
|Собаки
|Склонность к депрессии
|высокая
|низкая
|Реакция на изменение света
|чувствительная
|умеренная
|Подверженность простуде
|низкая (живут дома)
|высокая (часто на улице)
|Влияние среды
|сильное
|среднее
|Необходимость прогулок
|нет
|обязательна
Следите за режимом света. Если день короткий, включайте лампы дневного света. Это помогает стабилизировать биоритмы.
Добавьте активности. Играйте дома с кошкой, используйте интерактивные игрушки, мячики, туннели.
Регулярно гуляйте. Для собак важны не только физическая нагрузка, но и новые запахи, контакты с другими животными.
Следите за рационом. В период холодов полезны витамины группы B, таурин (для кошек) и жирные кислоты Омега-3.
Не переохлаждайте. В дождливую и сырую погоду используйте дождевики и утеплённые комбинезоны.
"Для защиты животных в сырую погоду необходимы дождевики, утепленные комбинезоны и специальная обувь", — отметил ветеринар Михаил Шеляков.
Ошибка: прогулка без защиты в слякоть и минусовую температуру.
Последствие: простуда, бронхит, миозит.
Альтернатива: дождевик и непромокаемые ботинки.
Ошибка: оставлять питомца одного в тёмной квартире.
Последствие: апатия, тревожность, нарушение аппетита.
Альтернатива: фоновая подсветка, радио или игрушка-пищалка.
Ошибка: игнорировать снижение активности.
Последствие: развитие депрессии или скрытого заболевания.
Альтернатива: консультация у постоянного ветеринара.
Если после всех мер животное остаётся вялым, стоит обратиться к специалисту. Лучше, если это будет врач, знакомый с его историей. Такой ветеринар сможет определить, не скрывается ли за депрессией физическая причина — анемия, эндокринные нарушения, инфекция.
"Для этого идеально иметь постоянного врача, который знает особенности питомца и может проконсультировать по телефону", — отметил ветеринар Михаил Шеляков.
В некоторых случаях врач может назначить лёгкие антидепрессанты или седативные препараты на растительной основе.
|Средство
|Плюсы
|Минусы
|Дождевик
|защищает от влаги, быстро надевается
|не греет
|Утеплённый комбинезон
|сохраняет тепло, подходит для минуса
|требует примерки
|Обувь
|защищает лапы от реагентов и грязи
|нужна адаптация
|Шапочка
|декоративная, иногда полезна при отите
|не всем животным комфортно
"К обуви нужно приучать постепенно — сначала носить дома, чтобы питомец привык и не спотыкался", — пояснил ветеринар Михаил Шеляков.
Как понять, что у питомца депрессия?
Животное становится пассивным, теряет интерес к играм, меньше ест, может прятаться или издавать тревожные звуки.
Можно ли лечить депрессию самостоятельно?
Нет. Не все признаки апатии означают психологическую проблему — иногда это симптом болезни. Обратитесь к ветеринару.
Что лучше: витамины или натуральная еда?
Комбинированный подход. Зимой полезно добавить витамины для шерсти и иммунитета, но без замены основного рациона.
Сколько стоит профилактика?
Средняя цена сезонного осмотра у ветеринара — от 1500 рублей, витаминный курс — от 500 рублей, комплект одежды (дождевик + обувь) — около 3000 рублей.
Миф: длинная шерсть защищает от холода.
Правда: мокрая шерсть теряет теплоизоляцию, и животное быстро мёрзнет.
Миф: одежда нужна только декоративная.
Правда: она предотвращает переохлаждение и защищает от реагентов.
Миф: депрессия бывает только у людей.
Правда: у животных также нарушается гормональный баланс и настроение.
У кошек уровень серотонина напрямую зависит от количества солнечных часов.
У собак, живущих в доме с большими окнами, сезонная апатия встречается реже.
Ароматерапия с эфирными маслами лаванды и ромашки помогает снизить тревожность у питомцев (но применять только после консультации с ветеринаром).
Первые исследования сезонной депрессии у домашних животных начались в 1990-е годы. Тогда ветеринары заметили, что кошки, живущие в северных регионах, чаще страдают от апатии и циститов осенью. Сегодня существует отдельное направление — ветеринарная психология, изучающая поведение и эмоции питомцев.
По оценке "Газпрома", стремительное расширение экспортных мощностей США создаёт предпосылки для дисбаланса между внутренним спросом и экспортом.