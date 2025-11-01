От крыс к дьяволам: химическая цепочка, которая может оборвать жизнь целого вида

Австралийские учёные бьют тревогу: из-за широкого применения средств для борьбы с грызунами страна рискует потерять несколько редких видов сумчатых хищников. Среди них — легендарный тасманийский дьявол (Sarcophilus harrisii), одно из самых узнаваемых животных континента. Токсичные родентициды уже проникли в пищевые цепи и стали одной из главных скрытых угроз для дикой фауны.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Тасманийский дьявол

Яды, которые убивают не только крыс

Средства против грызунов, или родентициды, изначально создавались для уничтожения крыс и мышей, наносящих ущерб сельскому хозяйству. Однако именно антикоагулянты второго поколения оказались особенно опасными: они не только эффективно действуют на вредителей, но и медленно разрушаются в окружающей среде, накапливаясь в тканях животных.

Эти яды передаются по пищевой цепи, поражая не только грызунов, но и хищников, которые ими питаются — в том числе редких сумчатых. Среди наиболее токсичных соединений исследователи называют бромадиолон, бродифакум, дифенакум, дифетиалон, флокумафен и варфарин.

Как проводилось исследование

Учёные из нескольких университетов Австралии исследовали 52 тела погибших хищных сумчатых, включая 20 тасманийских дьяволов и представителей четырёх видов пятнистых сумчатых куниц (Dasyurus hallucatus, D. geoffroii, D. viverrinus, D. maculatus). Все эти виды уже находятся под угрозой вымирания или близки к уязвимому статусу.

Образцы тканей животных передали волонтёры и сотрудники природоохранных организаций. Анализ печени показал тревожные результаты:

следы ядов от грызунов нашли у половины исследованных животных ;

у третьей части концентрация токсинов оказалась сублетальной (опасной, но не смертельной);

у 17% особей отравление стало вероятной причиной гибели;

в организме двух хищников обнаружили сразу три разных вида ядов.

Эти данные подтвердили, что химические препараты активно распространяются в экосистемах Австралии и поражают даже виды, не имеющие прямого контакта с приманками.

Моделирование вымирания

Чтобы оценить возможные последствия, учёные провели моделирование жизнеспособности популяции тасманийского дьявола. Результаты оказались пугающими:

если смертность молодняка увеличится на 15-30% ,

вероятность полного вымирания вида за 100 лет возрастёт с 29% до 100%.

При этом летальные дозы родентицидов были обнаружены у 5% особей, а у 10% - концентрация, способная вызывать тяжёлые поражения. Это означает, что даже при нынешнем уровне загрязнения смертность среди тасманийских дьяволов может возрасти минимум на 15%.

Хищники под угрозой

В группу риска попадают не только тасманийские дьяволы, но и другие редкие хищные сумчатые Австралии:

пятнистая сумчатая куница (Dasyurus maculatus) ;

западная куница (D. geoffroii) ;

северная куница (D. hallucatus) ;

виверровидная куница (D. viverrinus).

Эти животные играют важную роль в экосистемах, контролируя численность мелких грызунов и падали. Их сокращение может вызвать цепную реакцию, нарушив природный баланс.

Почему это происходит именно в Австралии

Австралия десятилетиями борется с нашествием крыс и мышей, особенно в сельскохозяйственных районах. Из-за мягкого климата и обилия кормов грызуны быстро размножаются, уничтожая урожай и запасы зерна. Чтобы справиться с этим, фермеры используют большие количества химических приманок, не всегда учитывая их воздействие на дикую природу.

При этом большая часть Австралии населена уникальными эндемиками — животными, которые не встречаются больше нигде в мире. И именно они становятся первыми жертвами токсинов, которые сохраняются в окружающей среде неделями и даже месяцами.

Влияние на экосистему

Последствия отравления родентицидами выходят далеко за пределы гибели отдельных животных. Яды:

нарушают репродуктивные функции;

ослабляют иммунитет;

вызывают внутренние кровотечения и анемию;

снижают выживаемость молодняка.

В результате хищники теряют способность к размножению, а их популяции стремительно сокращаются.

Что предлагают учёные

Исследователи призвали австралийские власти ограничить продажу и использование антикоагулянтов второго поколения, как это уже сделано в Европе и Северной Америке.

Кроме того, предлагается создать национальную программу мониторинга токсинов в тканях диких животных, чтобы своевременно отслеживать уровень загрязнения.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: бесконтрольное использование ядов для борьбы с грызунами.

последствие: отравление редких видов и разрушение экосистем.

альтернатива: биологические методы (например, привлечение естественных врагов грызунов).

Ошибка: применение антикоагулянтов второго поколения без ограничений.

последствие: накопление токсинов в цепях питания.

альтернатива: использование родентицидов первого поколения с меньшим периодом полураспада.

Ошибка: недостаточный контроль за продажей химикатов.

последствие: попадание ядов в заповедные зоны.

альтернатива: лицензирование и учёт препаратов.

Плюсы и минусы борьбы с грызунами с помощью ядов

Плюсы Минусы Быстрое сокращение численности грызунов Уничтожение нецелевых животных Долговременный эффект при одном применении Накопление токсинов в природе Простота использования Опасность для редких видов и домашних животных

А что если ситуация не изменится…

Тогда в течение нескольких десятилетий Австралия может лишиться сразу нескольких видов сумчатых хищников. А ведь недавно учёные радовались успеху в борьбе с другой угрозой — смертельным заразным раком у тасманийских дьяволов, с которым животные научились справляться.

Теперь, когда болезнь отступила, новым врагом для них может стать человек — точнее, его неосмотрительное применение химии.

Три интересных факта

Тасманийский дьявол получил своё название за громкие крики, напоминающие рев демона. Уникальная иммунная система позволяет этим животным переносить заражения, но не химические токсины. В дикой природе тасманийский дьявол может прожить до 7 лет, но при контакте с ядами — не более нескольких месяцев.