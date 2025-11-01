От крыс к дьяволам: химическая цепочка, которая может оборвать жизнь целого вида

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:00
Зоосфера

Австралийские учёные бьют тревогу: из-за широкого применения средств для борьбы с грызунами страна рискует потерять несколько редких видов сумчатых хищников. Среди них — легендарный тасманийский дьявол (Sarcophilus harrisii), одно из самых узнаваемых животных континента. Токсичные родентициды уже проникли в пищевые цепи и стали одной из главных скрытых угроз для дикой фауны.

Тасманийский дьявол
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тасманийский дьявол

Яды, которые убивают не только крыс

Средства против грызунов, или родентициды, изначально создавались для уничтожения крыс и мышей, наносящих ущерб сельскому хозяйству. Однако именно антикоагулянты второго поколения оказались особенно опасными: они не только эффективно действуют на вредителей, но и медленно разрушаются в окружающей среде, накапливаясь в тканях животных.

Эти яды передаются по пищевой цепи, поражая не только грызунов, но и хищников, которые ими питаются — в том числе редких сумчатых. Среди наиболее токсичных соединений исследователи называют бромадиолон, бродифакум, дифенакум, дифетиалон, флокумафен и варфарин.

Как проводилось исследование

Учёные из нескольких университетов Австралии исследовали 52 тела погибших хищных сумчатых, включая 20 тасманийских дьяволов и представителей четырёх видов пятнистых сумчатых куниц (Dasyurus hallucatus, D. geoffroii, D. viverrinus, D. maculatus). Все эти виды уже находятся под угрозой вымирания или близки к уязвимому статусу.

Образцы тканей животных передали волонтёры и сотрудники природоохранных организаций. Анализ печени показал тревожные результаты:

  • следы ядов от грызунов нашли у половины исследованных животных;

  • у третьей части концентрация токсинов оказалась сублетальной (опасной, но не смертельной);

  • у 17% особей отравление стало вероятной причиной гибели;

  • в организме двух хищников обнаружили сразу три разных вида ядов.

Эти данные подтвердили, что химические препараты активно распространяются в экосистемах Австралии и поражают даже виды, не имеющие прямого контакта с приманками.

Моделирование вымирания

Чтобы оценить возможные последствия, учёные провели моделирование жизнеспособности популяции тасманийского дьявола. Результаты оказались пугающими:

  • если смертность молодняка увеличится на 15-30%,

  • вероятность полного вымирания вида за 100 лет возрастёт с 29% до 100%.

При этом летальные дозы родентицидов были обнаружены у 5% особей, а у 10% - концентрация, способная вызывать тяжёлые поражения. Это означает, что даже при нынешнем уровне загрязнения смертность среди тасманийских дьяволов может возрасти минимум на 15%.

Хищники под угрозой

В группу риска попадают не только тасманийские дьяволы, но и другие редкие хищные сумчатые Австралии:

  • пятнистая сумчатая куница (Dasyurus maculatus);

  • западная куница (D. geoffroii);

  • северная куница (D. hallucatus);

  • виверровидная куница (D. viverrinus).

Эти животные играют важную роль в экосистемах, контролируя численность мелких грызунов и падали. Их сокращение может вызвать цепную реакцию, нарушив природный баланс.

Почему это происходит именно в Австралии

Австралия десятилетиями борется с нашествием крыс и мышей, особенно в сельскохозяйственных районах. Из-за мягкого климата и обилия кормов грызуны быстро размножаются, уничтожая урожай и запасы зерна. Чтобы справиться с этим, фермеры используют большие количества химических приманок, не всегда учитывая их воздействие на дикую природу.

При этом большая часть Австралии населена уникальными эндемиками — животными, которые не встречаются больше нигде в мире. И именно они становятся первыми жертвами токсинов, которые сохраняются в окружающей среде неделями и даже месяцами.

Влияние на экосистему

Последствия отравления родентицидами выходят далеко за пределы гибели отдельных животных. Яды:

  • нарушают репродуктивные функции;

  • ослабляют иммунитет;

  • вызывают внутренние кровотечения и анемию;

  • снижают выживаемость молодняка.

В результате хищники теряют способность к размножению, а их популяции стремительно сокращаются.

Что предлагают учёные

Исследователи призвали австралийские власти ограничить продажу и использование антикоагулянтов второго поколения, как это уже сделано в Европе и Северной Америке.

Кроме того, предлагается создать национальную программу мониторинга токсинов в тканях диких животных, чтобы своевременно отслеживать уровень загрязнения.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: бесконтрольное использование ядов для борьбы с грызунами.
    последствие: отравление редких видов и разрушение экосистем.
    альтернатива: биологические методы (например, привлечение естественных врагов грызунов).

  • Ошибка: применение антикоагулянтов второго поколения без ограничений.
    последствие: накопление токсинов в цепях питания.
    альтернатива: использование родентицидов первого поколения с меньшим периодом полураспада.

  • Ошибка: недостаточный контроль за продажей химикатов.
    последствие: попадание ядов в заповедные зоны.
    альтернатива: лицензирование и учёт препаратов.

Плюсы и минусы борьбы с грызунами с помощью ядов

Плюсы Минусы
Быстрое сокращение численности грызунов Уничтожение нецелевых животных
Долговременный эффект при одном применении Накопление токсинов в природе
Простота использования Опасность для редких видов и домашних животных

А что если ситуация не изменится…

Тогда в течение нескольких десятилетий Австралия может лишиться сразу нескольких видов сумчатых хищников. А ведь недавно учёные радовались успеху в борьбе с другой угрозой — смертельным заразным раком у тасманийских дьяволов, с которым животные научились справляться.

Теперь, когда болезнь отступила, новым врагом для них может стать человек — точнее, его неосмотрительное применение химии.

Три интересных факта

  1. Тасманийский дьявол получил своё название за громкие крики, напоминающие рев демона.

  2. Уникальная иммунная система позволяет этим животным переносить заражения, но не химические токсины.

  3. В дикой природе тасманийский дьявол может прожить до 7 лет, но при контакте с ядами — не более нескольких месяцев.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
