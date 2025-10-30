Киты кормят планету: новое исследование показало, как они восстанавливают круговорот веществ

Киты — это не только гиганты, обитающие в глубинах морей. Они — живые экосистемные инженеры, которые удобряют океаны и поддерживают жизнь на планетарном уровне. Новое исследование показало, что усатые киты в Северном и Баренцевом морях способны увеличить рост летнего планктона примерно на 10 %, пополняя запасы питательных веществ своими отходами.
Вода в северных морях бедна питательными веществами. Но там, где появляются киты, экосистема оживает. Команда доктора Карлы Фрейтас из Института морских исследований в Норвегии (IMR) обнаружила, что отходы жизнедеятельности этих животных восполняют недостаток азота и фосфора в верхних слоях воды, где обитает фитопланктон.
Киты питаются на глубине, а затем поднимаются к поверхности, чтобы дышать. Здесь они выделяют отходы, насыщенные элементами, необходимыми для роста микроводорослей. Эти вещества остаются во взвешенном состоянии достаточно долго, чтобы растения успели их использовать.
Учёные взяли пробы мочи и фекалий усатых китов у берегов Норвегии, Исландии и Шпицбергена.
Выяснилось, что:
• моча содержит большую часть азота;
• фекалии богаты фосфором и микроэлементами;
• концентрация питательных веществ в отходах значительно превышает показатели морской воды.
Один малый полосатик за сутки выделяет около 8 кг сухих фекалий и 100 литров мочи. А крупные виды, например финвалы, вносят ещё больший вклад, несмотря на меньшее число особей. В их экскрементах обнаружены органические лиганды — соединения, которые удерживают железо в растворённой форме и снижают токсичность меди. Это делает питательные вещества доступными для планктона дольше обычного.
Во время летней стратификации — когда тёплая поверхность отделяется от холодных глубин — перемешивание воды ослабевает. Именно тогда китовые отходы становятся главным источником азота и фосфора. Модели показывают, что киты стимулируют рост планктона в прибрежных районах и у кромки льда, где особенно не хватает питательных веществ.
В августе, когда солнечного света много, а запасы элементов истощаются, их вклад особенно заметен. За счёт фекальных шлейфов первичная продукция — образование новой биомассы — возрастает примерно на 10 %.
Больше фитопланктона — больше пищи для мелких ракообразных, или мезозоопланктона. Эти крошечные животные длиной менее двух миллиметров становятся едой для рыбы, а рыба — для морских птиц и млекопитающих. Таким образом, киты косвенно усиливают весь океанский трофический цикл.
Наиболее сильный эффект наблюдается в районах с ограниченными ресурсами. Даже небольшое количество органических веществ способно изменить динамику экосистемы.
Помимо "удобрения" поверхности, киты переносят питательные элементы между регионами. Мигрируя из холодных вод в тропические зоны размножения, они ежегодно переносят тысячи тонн азота. Учёные называют этот процесс "биологическим конвейером": животные связывают богатые и бедные экосистемы, перенося ресурсы в своих телах.
До эпохи массового китобойного промысла этот поток был значительно мощнее. Сегодня восстановление численности китов помогает возродить естественные механизмы циркуляции питательных веществ в океане.
Расчёты исследователей подтверждают: влияние китов на продуктивность наиболее заметно летом. Осенью и зимой, когда усиливаются ветра и шторма, эффект ослабевает. Некоторые параметры ещё уточняются — например, как быстро растворяются азот и фосфор, и какая часть оседает на дно.
Также остаются вопросы: на какой глубине выделяется моча, насколько долго железо остаётся в биодоступной форме, и как соотношение элементов влияет на разные виды планктона. Эти детали важны, поскольку именно они определяют, кто растёт быстрее и где формируются "цветущие" зоны.
Ошибка: считать китов только потребителями ресурсов.
Последствие: недооценка их роли в экосистеме и потери биологического разнообразия.
Альтернатива: охрана популяций китов и запрет промысла в чувствительных районах.
Ошибка: полагать, что фекальные шлейфы загрязняют океан.
Последствие: ложное представление о вреде природных процессов.
Альтернатива: рассматривать отходы как естественное удобрение, поддерживающее жизнь.
Ошибка: игнорировать влияние микроэлементов.
Последствие: непонимание долгосрочных изменений в океанском круговороте.
Альтернатива: комплексное изучение состава отходов и их взаимодействия с планктоном.
Если численность усатых китов продолжит расти, океаны смогут лучше справляться с дефицитом питательных веществ. Более активное удобрение поверхностных слоёв приведёт к увеличению биомассы фитопланктона и, следовательно, к росту рыбных запасов. Это естественный способ восстановления продуктивности морей без искусственных добавок.
Плюсы:
• увеличивает рост планктона и рыбных популяций;
• поддерживает круговорот питательных веществ;
• способствует растворению железа;
• связывает экосистемы через миграции.
Минусы:
• эффект зависит от сезона и плотности популяций;
• часть питательных веществ оседает на дно;
• влияние трудно измерить напрямую.
Тем не менее, совокупный результат очевиден: чем больше китов — тем здоровее океан.
Как учёные измеряют вклад китов в экосистему?
С помощью спутниковых наблюдений, анализа воды и моделирования, учитывающего сезонную активность животных.
Могут ли отходы китов загрязнять воду?
Нет. Их экскременты биологически безопасны и служат питательной средой для планктона.
Почему важны микроэлементы в фекалиях?
Железо и фосфор необходимы для фотосинтеза водорослей — основы всей морской жизни.
Миф: киты просто потребляют ресурсы океана.
Правда: они возвращают питательные вещества в экосистему, повышая её продуктивность.
Миф: влияние китов незначительно.
Правда: в бедных питательными веществами районах их вклад достигает 10 % роста планктона.
Миф: человеческая деятельность полностью заменяет природные процессы.
Правда: ни одно искусственное удобрение не способно повторить сбалансированный эффект китов.
Ещё в 2010 году биолог Джо Роман из Университета Вермонта предположил, что морские млекопитающие повышают первичную продуктивность в местах своего обитания. Позднейшие наблюдения подтвердили: там, где возвращаются киты, вода становится богаче на планктон и рыбу. Современная модель, основанная на десятилетних полевых данных, лишь уточнила масштаб и механизмы этого явления.
• Киты ежедневно перемешивают тысячи кубометров воды своими движениями, способствуя циркуляции.
• Их отходы содержат органические соединения, помогающие растворять металлы и удерживать питательные вещества в биодоступной форме.
• В районах с высокой концентрацией китов наблюдается рост численности рыбы и морских птиц.
Киты — не просто символы океанов, а незаменимые участники глобального круговорота жизни. Они питают моря так же, как дождь питает лес, напоминая, что здоровье океана напрямую связано с благополучием его самых больших обитателей.
