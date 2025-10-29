Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замаскированная смерть: Россия нашла и обезвредила врага на Донбассе
Трамп приземлился в Азии: торговая война ждет решающего удара
Ящик Пандоры в коридоре: курьер привез грабителя прямо в дом жертвы
Тайная война у порога: США готовят внезапный удар по Латинской Америке
Секретная подготовка: россияне тайно готовятся к новогоднему столу
Кража века в Алросе: украденные миллионы не индексируют для компании-вора
Запрещённая правда: США скрывают о последствия ядерных взрывов
Секретный лайфхак МВД: кнопка вместо экрана спасёт деньги ваших родственников
Холодильник плачет — хозяин страдает: спасение техники, когда внутри лужа и жара

Крошечные убийцы против целого континента: Австралия начала войну с огненными захватчиками

5:32
Зоосфера

В центральном Квинсленде началась масштабная операция по уничтожению колоний ядовитых огненных муравьёв — одних из самых опасных насекомых на планете. Эти крошечные захватчики наносят ущерб экосистемам, угрожают сельскому хозяйству и представляют опасность для здоровья человека.

Гибридный муравей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гибридный муравей

Как всё началось

Первыми тревогу подняли специалисты угольной шахты Broadmeadow. После обнаружения гнезда были привлечены поисковые собаки, которые нашли новые очаги на пяти горнодобывающих объектах. Всего шесть недель спустя стало ясно — речь идёт не об единичном случае, а о масштабном распространении.

Почему это опасно

Огненные муравьи — агрессивные, быстро размножающиеся насекомые, которые создают огромные подземные колонии. Их укусы вызывают сильное жжение и могут спровоцировать анафилактический шок у людей и домашних животных. Кроме того, муравьи вытесняют местные виды, разрушая экосистемы и снижая урожайность на фермах.

"Их укусы вызывают сильную боль и могут привести к анафилактическому шоку, требующему немедленной медицинской помощи", — пояснили в Австралийской организации по борьбе с вредителями.

Таблица сравнения: опасные муравьи

Вид муравья Опасность для человека Угроза экосистемам Распространение
Огненный муравей Высокая, вызывает шок Вытесняет местных Почва, техника
Аргентинский муравей Средняя Конкурирует с местными Быстро по городу
Красный лесной муравей Низкая, безвреден Полезен в лесах Только естественная среда

Как их пытаются остановить

Власти Квинсленда запустили программу локализации колоний. Территории шахт, ферм и жилых зон обрабатываются инсектицидами, а гнёзда заливаются специальными составами. Параллельно действует система мониторинга: оборудование с датчиками фиксирует перемещения насекомых в зоне риска.

Советы: как защитить территорию

  1. Проверять почву и растения перед перевозкой.
  2. Избегать перемещения строительных материалов без осмотра.
  3. Устанавливать ловушки с приманками.
  4. При обнаружении колонии обращаться в местные службы биобезопасности.
  5. Использовать сертифицированные инсектициды для уничтожения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать отдельные муравейники Колония разрастается и выходит за пределы участка Сразу сообщать специалистам и проводить обработку
Использовать бытовые средства Насекомые выживают и адаптируются Применять профессиональные препараты
Перевозить заражённую землю Новые очаги заражения Проверять материалы на наличие муравьёв

Если муравьи распространятся дальше

По прогнозам экологов, без решительных мер огненные муравьи смогут занять до 97 % территории Австралии. Это приведёт к потере биологического разнообразия, гибели насекомых-опылителей и сокращению поголовья скота из-за укусов. В некоторых странах уже наблюдались подобные сценарии — в США на борьбу с муравьями ежегодно тратят сотни миллионов долларов.

FAQ

Как отличить огненного муравья от обычного?
Он красновато-коричневый, длиной до 6 мм, двигается быстро и агрессивно защищает гнездо.

Можно ли избавиться от них самостоятельно?
Нет, для этого требуются специализированные инсектициды и профессиональная обработка территории.

Сколько стоит уничтожение колонии?
Цена зависит от площади заражения — в среднем от 200 до 500 австралийских долларов за участок.

Что делать при укусе?
Промыть место водой с мылом, приложить холод, при отёке или затруднённом дыхании вызвать врача.

Мифы и правда

  • Миф: огненные муравьи живут только в тропиках.
    Правда: они выживают и в умеренном климате, особенно при мягкой зиме.
  • Миф: укусы опасны только для аллергиков.
    Правда: токсин может вызвать ожог и воспаление даже у здоровых людей.
  • Миф: муравьи гибнут после дождя.
    Правда: колонии прячутся глубоко под землёй и быстро восстанавливаются.

Три интересных факта

  • Огненные муравьи могут образовывать «плавучие острова» из собственных тел во время наводнений.
  • Колония состоит из миллионов особей, которые действуют как единый организм.
  • Их яд используется учёными для изучения новых методов обезболивания.

Нашествие огненных муравьёв в Австралии стало тревожным сигналом о том, как хрупок баланс между природой и человеческой деятельностью. Перевозка грунта, строительных материалов и растений без контроля открыла путь опасному виду, который теперь угрожает почти всему континенту. Но опыт предыдущих лет показывает: при слаженной работе служб, строгом надзоре и информировании населения распространение можно остановить.

Главное — не недооценивать масштаб проблемы. Каждый фермер, строитель и садовод способен внести свой вклад, соблюдая правила биобезопасности. И если меры будут приняты вовремя, Австралия сможет избежать катастрофы, сохранив свои уникальные экосистемы и безопасность людей.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
40 000 000 голодных ртов: США на грани катастрофы из-за шатдауна
Конгрессвуман от Бога: Рашида Тлаиб назвала единственное спасение человечества
Сегодня всё решится: Трамп и Си Цзиньпин сядут за стол переговоров
Чёрное море встретится со Средиземным: рождается новая ось торговли между Азией и Европой
Драгоценный отчёт: Чукотка раскрывает объёмы добычи золота
Хладнокровие против железа: российские бойцы выживают под FPV-атаками
Выжженная земля и пепел: украинские военные уничтожают всё при отходе
Виноградное варенье с секретом: добавьте всего 2 ложки и вкус поразит всех
Последняя карта бита: Tomahawk не изменят ход битвы на Украине
Крошечные убийцы против целого континента: Австралия начала войну с огненными захватчиками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.