Морской дьявол с крыльями ангела: самое загадочное создание океана наконец разгадано

В мире морских существ трудно найти кого-то более загадочного и грациозного, чем манта. Этот гигантский скат с "крыльями", достигающими нескольких метров, получил множество имён: португальцы прозвали его "manta" — "одеяло", европейские учёные — Raja birostris, а дайверы с уважением называют "морским дьяволом". Но за этим грозным прозвищем скрывается одно из самых умных, мирных и удивительных созданий океана.

Крылья-гиганты и идеальная аэродинамика

В среднем манты достигают четырёх метров в размахе и весят до полутора тонн. Их массивные грудные плавники действительно напоминают крылья, а два головных плавника, похожих на рожки, помогают направлять поток воды прямо в рот. Благодаря этому манта словно "летит" под водой — плавно, без лишних движений, со скоростью до 30 км/ч.

Хвост служит рулём, а тело построено так, что минимизирует сопротивление воды. В открытом океане эти скаты двигаются ровно и уверенно, а ближе к берегу становятся вялыми и медлительными, будто отдыхая от своих подводных путешествий.

Танец охоты

Манту невозможно перепутать с другими скатами. У неё пасть расположена не снизу, а спереди, и когда она широко раскрывается, создаётся ощущение, будто под водой открылась чёрная воронка. На самом деле "морской дьявол" питается не рыбой, а крошечным планктоном.

Во время кормёжки манта совершает серию вертикальных петель, словно танцует, а затем спокойно раскрывает рот и пропускает через себя огромные потоки воды, фильтруя пищу с помощью жаберных пластин. Это зрелище завораживает — грациозность и сила соединяются в одном движении.

Морской аристократ с интеллектом

Среди всех рыб у мант самое высокое соотношение массы мозга к массе тела. Учёные отмечают, что по уровню интеллекта они ближе к дельфинам, чем к своим скатовым родственникам.

Когда манта охотится, её "рога" — головные плавники — аккуратно свернуты, будто салфетки на праздничном столе. Но стоит планктону уплотниться — "руки" расправляются и мягко направляют пищу в пасть. Каждое движение точное и выверенное, как у опытного фехтовальщика.

Социальная жизнь морских дьяволов

Манты не живут постоянными стаями. Их поведение описывают как систему "распад-объединение": часть жизни они проводят в одиночестве, а затем собираются в группы до тридцати особей. Со стороны такие косяки выглядят как флотилия гигантских теней, скользящих в глубине.

С наступлением зимы манты уходят в открытый океан, а летом возвращаются ближе к берегу. Днём они чаще держатся мелководья, где вода теплее, а ночью опускаются на глубину. Такое чередование помогает им избегать хищников и находить пищу.

Любовь на глубине

Манты становятся половозрелыми поздно — самцы только к четырём метрам, самки к пяти. Их брачные игры похожи на подводный марафон: самец настойчиво следует за избранницей, держась у её хвоста, а самка пытается уйти. Гонка может длиться до получаса, и если дама всё же замедлится — ухаживания увенчались успехом.

Процесс спаривания выглядит бурно: самец хватает партнёршу за плавник и резко разворачивает к себе. После этого самка вынашивает потомство около года — необычайно долгий срок для рыб.

Как рождаются "дьяволята"

Беременная манта уходит на мелководье, где появляется на свет один, максимум два детёныша. Эмбрион сначала развивается внутри яйцевой капсулы, затем вылупляется и продолжает расти в теле матери, питаясь особым "молоком" — богатой питательными веществами жидкостью.

Новорождённый скат весит около 10 килограммов и имеет диск диаметром чуть больше метра. Он появляется на свет, словно завернутый в собственные плавники — как в пелёнку. Уже через год активного кормления планктоном малыш увеличивается вдвое.

Такая низкая рождаемость — одна из причин, почему манты находятся под угрозой исчезновения. Самка рождает не чаще, чем раз в два-три года.

Подводный "салон красоты"

Кожа манты плотная и шершавая, но не защищена от паразитов. Между чешуйками поселяются мелкие рачки, вызывающие зуд и раздражение. Чтобы избавиться от непрошеных гостей, манты прыгают из воды на высоту до двух метров и с силой возвращаются обратно. От удара паразиты буквально слетают с кожи.

Кроме того, морские "одеяла" регулярно навещают так называемые станции чистки — участки рифов, где живут рыбы-чистильщики. Они деликатно очищают манту от остатков грязи и рачков, а заодно получают лёгкий обед.

Плюсы манты Минусы Невероятный интеллект Очень низкая рождаемость Мирный характер, отсутствие агрессии Уязвимость к браконьерству Эффективная фильтрация пищи Медленное размножение Экологическая роль в очищении воды Зависимость от температурных условий

Три интересных факта

Манты могут узнавать себя в зеркале — редкая способность среди рыб. Некоторые особи способны прыгать из воды на высоту более трёх метров. У манты отсутствует жало, в отличие от других скатов — она абсолютно безопасна для человека.

Исторический контекст

В XVIII веке натуралист Иоганн Вальбаум впервые описал манту как Raja birostris.

В XX веке португальские рыбаки дали скату имя "manta" — "одеяло".

В XXI веке манты вошли в список видов, охраняемых Международным союзом охраны природы.