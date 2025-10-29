Весил меньше килограмма, но стал головоломкой для науки: природа будто ошиблась, создав это существо

История изучения динозавров за последние десятилетия перевернула привычные представления о доисторических существах. Теперь ясно: многие из них были не голыми рептилиями, а покрытыми перьями существами, ближе к птицам, чем к ящерицам. Но одно открытие по-прежнему поражает учёных — микрораптор, крошечный динозавр с крыльями не только на передних, но и на задних лапах.
Микрораптор (Microraptor) — один из самых маленьких динозавров, известных науке. Его длина составляла около 70 см, а вес — всего 1-1,5 кг, что сравнимо с размером домашней кошки. Несмотря на скромные габариты, он был хищником, принадлежавшим к группе дромеозаврид — родственников знаменитого велоцираптора.
Эти миниатюрные динозавры жили около 120 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде, на территории современной Китая. Палеонтологи выделяют три вида: Microraptor zhaoianus, Microraptor gui и Microraptor hanqingi.
"Микрораптор стал одним из ключевых видов, доказывающих пернатое происхождение динозавров", — отметил палеонтолог Алан Тёрнер из Американского музея естественной истории.
Главная особенность микрораптора — четыре крыла. Перья, пригодные для полёта, располагались не только на передних конечностях, как у современных птиц, но и на задних лапах. Это открытие поначалу вызывало споры: некоторые учёные считали, что перья на ногах служили лишь украшением, однако анализ сохранившихся окаменелостей доказал — это были полноценные аэродинамические поверхности.
Исследования, опубликованные в журнале Science в 2012 году, показали, что перья микрораптора имели чёрный блеск с голубым отливом, как у современных ворон. Такой окрас мог играть роль в брачных ритуалах или маскировке.
История открытия началась с научной мистификации. В начале 2000-х годов китайский фермер продал на чёрном рынке поддельную окаменелость, составленную из частей разных животных. Этот "Археораптор" некоторое время считался сенсацией, пока не выяснилось, что его хвост принадлежал неизвестному ранее виду. Так был описан Microraptor zhaoianus.
Позже палеонтологи нашли десятки подлинных экземпляров, сохранивших отпечатки перьев и контуры крыльев. Эти находки подтвердили уникальность вида — микрораптор стал первым известным динозавром, имевшим четыре крыла.
На этот вопрос учёные спорят уже более двадцати лет. Исследование, опубликованное в журнале PNAS в 2007 году, предположило, что микрораптор планировал между деревьями, как современная летяга. Он вытягивал задние лапы в стороны, превращая их в дополнительные плоскости, а хвост служил рулём и стабилизатором. Такая техника получила название "волнообразное фугоидное планирование".
В 2014 году в Public Library of Science появилась иная версия: один из видов, Microraptor gui, мог совершать короткие управляемые полёты, используя все четыре крыла. Учёные построили аэродинамическую модель, подтвердив, что крылья и хвост обеспечивали достаточную подъёмную силу для полёта с деревьев на землю.
А вот свежие данные 2024 года из журнала Proceedings of the National Academy of Sciences добавили новый штрих: анализ следов микрорапторов показал, что они, вероятно, бегали, помогая себе взмахами крыльев - своего рода "доптичий полёт". Это свидетельствует о переходной стадии между бегом и настоящим полётом, что делает микрораптора важным звеном в эволюции пернатых существ.
Все известные окаменелости микрораптора найдены в китайской провинции Ляонин - регионе, богатом остатками раннемеловой фауны. Здесь, в долинах древних озёр, существовали густые леса и влажный климат, благоприятный для мелких хищников.
Микрораптор охотился на мелких позвоночных — ящериц, рыб, насекомых и небольших млекопитающих. Его острые когти и изогнутые зубы указывают на активный хищный образ жизни.
Иногда он мог питаться падалью или красть добычу у других динозавров. Благодаря четырём крыльям микрораптор, вероятно, быстро перемещался между деревьями, атакуя жертву сверху.
|Вид
|Период
|Размер
|Крылья
|Способ передвижения
|Микрораптор
|Ранний мел
|~70 см
|4
|планирование, возможно полёт
|Археоптерикс
|Поздняя юра
|~50 см
|2
|короткие полёты
|Велоцираптор
|Поздний мел
|~2 м
|отсутствуют
|наземный хищник
|Конфуциусорнис
|Ранний мел
|~30 см
|2
|активный полёт
|Анхиорнис
|Юра
|~40 см
|4
|планирование
Учёные предполагают, что при современном климате микрорапторы могли бы обитать в тропических лесах Юго-Восточной Азии, занимая нишу между летучими мышами и хищными птицами. Их чёрное оперение помогало бы прятаться в тени, а маневренность — избегать хищников. Возможно, они даже конкурировали бы с совами и ястребами за добычу.
|Преимущества
|Недостатки
|Более плавное планирование между деревьями
|Сложность координации движений
|Повышенная маневренность при охоте
|Дополнительная масса перьев
|Устойчивость в воздухе благодаря хвосту
|Энергозатратность при полёте
С латинского — "маленький вор" или "маленький хищник".
Это особенность переходной формы между наземными динозаврами и летающими птицами. Задние крылья помогали стабилизировать полёт.
Да, его скелеты и реконструкции представлены в музеях Китая, США и Великобритании. Самые известные экспонаты — в Пекинском музее естественной истории и Американском музее естествознания.
В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.