Размером с лису, а наглости — как у тигра: грабит львов, ворует мёд и смеётся в лицо кобре

Это животное размером с лису называют самым дерзким хищником планеты. Оно без колебаний вступает в бой со змеёй, может отобрать добычу у леопарда и разгромить улей ради сладкого лакомства. Речь идёт о медоеде (Mellivora capensis) — представителе семейства куньих, чья репутация грозного бойца давно стала легендой.
Медоед, или ратель, внешне напоминает небольшого барсука: плотное тело, короткие лапы, вытянутая морда и густая шкура. В длину взрослый зверь достигает 55-77 см, при высоте в холке около 25 см. Хвост — короткий, до 30 см. Самцы крупнее самок, а вес животных колеблется от 7 до 16 кг в зависимости от региона.
Шерсть у медоеда двуцветная: спина и голова покрыты светлой полосой, живот и лапы — чёрные. Такая окраска служит предупреждением — сигналом "не связывайся".
Когти длиной до 4 см помогают ему копать норы и добывать коренья, а мощные зубы способны расколоть даже панцирь черепахи. Ученые долго считали медоеда разновидностью барсуков, но генетические исследования доказали, что он ближе к куницам, поэтому выделен в отдельное подсемейство Mellivorinae.
Репутация бесстрашного зверя во многом преувеличена. На самом деле медоеды избегают столкновений, если могут. Они нападают лишь в случае опасности — например, когда роют нору и не замечают приближения хищника.
"Медоеды обычно нападают только тогда, когда их застают врасплох хищники", — отметил зоолог Коллин Бегг.
Если зверь напуган, он поднимает шерсть на загривке, громко рычит и выделяет сильный запах из анальных желёз. Этого часто достаточно, чтобы отпугнуть даже льва. А если всё же схвачен, его необычайно свободная кожа позволяет извернуться и укусить нападающего.
Несмотря на прозвище "любителя мёда", рацион медоеда значительно шире. Он всеяден и питается грызунами, ящерицами, змеями, птицами, насекомыми, плодами, корнями и яйцами. При случае не откажется и от падали, а иногда ворует добычу у других хищников.
Он способен охотиться на самых опасных змей, включая чёрную мамбу, капскую кобру и шумящую гадюку. Благодаря частым укусам организм медоеда вырабатывает устойчивость к ядам, и даже тяжёлое отравление не становится для него смертельным. Известны случаи, когда зверь через несколько часов после укуса вновь продолжал охоту.
В поисках мёда медоед разоряет ульи, добывая не только сладость, но и личинок. В Африке долгое время считали, что его к ульям приводит птица-медоуказчик, однако научных подтверждений этой связи пока нет.
Этот вид распространён на огромной территории: от пустыни Калахари до Индийского субконтинента. Медоед встречается во всей Африке к югу от Сахары, в Иране, Турции, Саудовской Аравии и Индии. Он предпочитает засушливые районы, саванны, редколесья и даже полупустыни, избегая лишь густых тропических лесов.
Хотя численность вида стабильна, медоеды часто конфликтуют с людьми. Они нападают на курятники, опустошают ульи и иногда разоряют захоронения, что делает их нежеланными соседями для фермеров.
Тем не менее в экосистемах Африки медоед играет важную роль: регулирует численность грызунов и змей, сдерживая распространение болезней и вредителей.
Медоеды не только сильные, но и умные. Наблюдения в заповедниках показывают, что они умеют пользоваться предметами, чтобы достичь цели — например, подставляют палки и камни, чтобы выбраться из вольера или добраться до пищи.
"В представленных экспериментах медоеды смогли решать сложные задачи, проявляя настойчивость и сообразительность", — сообщил продюсер программы BBC Earth.
Учёные отмечают, что мозг медоеда относительно велик по сравнению с другими куньими. В неволе звери легко обучаются, быстро запоминают маршруты и проявляют хитрость, когда дело касается еды.
Взрослые особи редко становятся добычей: их защищает мощная кожа и агрессивный характер. Однако молодняк может попасться львам, леопардам или гиенам. Даже в этих случаях медоед нередко даёт отпор — известны случаи, когда львы бросали добычу после нескольких укусов.
|Вид
|Размер (см)
|Вес (кг)
|Основная пища
|Особенности
|Медоед (Mellivora capensis)
|55-77
|7-16
|всеяден
|устойчив к ядам, атакует крупных хищников
|Европейский барсук
|60-80
|8-12
|дождевые черви, корнеплоды
|роет сложные норы
|Росомаха
|70-105
|9-18
|мясо, падаль
|обитает в холодных регионах
|Ласка
|20-26
|0,2-0,3
|грызуны
|миниатюрная и быстрая
Шансы малы — медоеды ведут ночной образ жизни и стараются избегать человека. Но если встреча всё же произойдёт, подходить к животному не стоит: в случае угрозы он может атаковать. Лучше отойти спокойно и не делать резких движений.
Для сафари-гидов медоед стал своеобразным символом храбрости: его изображают на сувенирах и логотипах туркомпаний.
|Плюсы
|Минусы
|Исключительная выносливость и иммунитет к ядам
|Склонность к агрессии при угрозе
|Интеллект и изобретательность
|Трудно приручается
|Устойчивость к жаре и холоду
|Конфликтует с фермерами
|Экологическая польза — уничтожает вредителей
|Может разорять ульи и курятники
В дикой природе точных данных нет, но в зоопарках они доживают до 24 лет.
Нет. По классификации МСОП медоед относится к категории Least Concern - "наименьшая угроза". Последняя оценка проводилась в 2015 году.
Название связано с их любовью к пчелиному мёду и личинкам. Ради добычи зверь может разорить целый улей.
