На новый дом выделили 650 миллионов: почему ящеры Перми до сих пор ютятся в старом здании

2:33
Зоосфера

Когда-то акватеррариум на улице Окулова был одним из самых посещаемых мест Перми. Сегодня он остаётся последним уголком старого зоопарка, где жизнь по-прежнему идёт своим чередом: крокодилы лениво греются под лампами, ящерицы следят за посетителями, а черепахи не спешат даже моргнуть. Пока строится новое здание, именно здесь продолжают жить самые хладнокровные жители города.

Акватеррариум
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акватеррариум

Старый дом с характером

Акватеррариум работает в прежнем режиме — ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме понедельника. Это одно из немногих мест, где можно увидеть крокодилов Леню и Лялю, полюбоваться игуаной или сфотографировать мадагаскарскую фельзуму. Здание старое, тесное, но в этом есть особый уют — мягкий свет, тихий плеск воды и лёгкий запах тропиков создают ощущение погружения в другой мир.

Новый акватеррариум власти обещают начать строить в 2026 году. На него уже выделено 650 миллионов рублей. После завершения работ рептилии, земноводные и рыбки переедут в просторные вольеры общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров. Там появятся лаборатории, мастерские, инсектарий и даже виварий для разведения насекомых.

Леня и Ляля — звёзды акватеррариума

Главные "соседи" здесь — крокодиловые кайманы Леня и Ляля. Эти рептилии живут вместе уже много лет и давно стали любимцами публики. Самец может достигать двух метров, а самка — около полутора. Пространства им явно не хватает, но за питомцами ухаживают тщательно, следя за температурой, чистотой и рационом. Кайманы ведут себя спокойно, если их не тревожить, и почти всегда лежат неподвижно — лишь глаза внимательно следят за посетителями.

Рептилии с характером

Помимо крокодилов, здесь можно увидеть шлемоносного василиска, игуану, тегу, агаму и других ящериц. Каждый из них по-своему уникален: василиск известен тем, что способен бегать по воде, фельзума поражает ярко-зеленым цветом, а игуана — настоящая фотомодель, которая любит позировать у лампы.

"Фотогеничные рептилии активно позировали фотокорреспонденту Properm. ru", — говорится в материале портала.

После переезда коллекцию обещают пополнить новыми видами — редкими змеями, экзотическими амфибиями и морскими обитателями.

Как чувствуют себя змеи

Пожалуй, самый загадочный зал — змеиный. Здесь живут императорские и кубинские удавы, китайские куфии, маисовый полоз и синалоайские молочные змеи. Каждая — со своим темпераментом. Кто-то лениво свивается в клубок под лампой, а кто-то наблюдает за посетителями через стекло. Змеи чувствуют себя по-змеиному спокойно, ведь перемен пока не предвидится — новый дом ещё только на чертежах.

Медленные, но важные — черепахи

Черепахи — настоящие философы акватеррариума. Здесь живут и сухопутные виды, и пресноводные. Египетские — крошечные, а шпороносные — весом почти в десять килограммов. Для них постоянно поддерживается тепло, ведь даже кратковременное охлаждение может привести к простуде. Самая внушительная — грифовая черепаха — в этот раз спряталась, видимо, решила вздремнуть.

Насекомые и другие мелочи жизни

Уголок насекомых — отдельный мир. Тропические тараканы, сверкающие бронзовыми спинками, ползают в своих контейнерах, богомолы стоят неподвижно, маскируясь под веточки. Пауков увидеть не удалось — они словно растворились в декорациях, но их присутствие ощущается. В одном из террариумов обитают и экзотические жуки, которых недавно завезли из Юго-Восточной Азии.

Тропические рыбки, по словам сотрудников, чувствуют себя нормально. Они лениво плавают в аквариумах, будто тоже ждут переезда. Многие из них — потомки старейших обитателей, которых аквариумисты Перми выращивали ещё в 2000-х.

Немного тесно, но по-домашнему

Посетители часто отмечают, что внутри тесновато, а некоторые террариумы временно закрыты. Но атмосфера остаётся уникальной: полумрак, журчание фильтров, тепло ламп — всё это создаёт эффект "джунглей под стеклом". Для детей это особенно интересно: здесь можно рассмотреть, как змея линяет, или услышать, как черепаха хрустит салатом.

В конце экскурсии посетителей поджидает забавный бонус — пермский "родственник" тропических тараканов, случайно залетевший в помещение. Судя по всему, ему здесь тоже понравилось.

Новый дом для старых друзей

Будущий акватеррариум станет частью масштабного проекта по обновлению пермского зоопарка. Переезд позволит создать просторные и комфортные условия для животных. Появятся новые системы климат-контроля, современные террариумы и аквариумы с биофильтрацией, а также специальные помещения для карантина и размножения видов.

По планам, после открытия сюда привезут морских рыб, тропических лягушек и редких хамелеонов. Это позволит расширить экспозицию и сделать её научно-просветительской. Возможно, появятся и интерактивные зоны, где посетители смогут наблюдать кормление животных или узнавать больше о биологии рептилий, как сообщает properm.ru.

Советы шаг за шагом: как посетить акватеррариум

  1. Уточните режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00, понедельник — выходной.

  2. Захватите наличные — не везде принимают карты.

  3. Лучше приходить в будни, когда меньше посетителей.

  4. Не используйте вспышку при съёмке — она раздражает животных.

  5. Если приходите с детьми, заранее объясните, что к стеклу нельзя стучать.

Такой подход сделает визит комфортным и для вас, и для обитателей акватеррариума.

Плюсы и минусы старого акватеррариума

Плюсы Минусы
Атмосфера уюта и близости с животными Ограниченное пространство
Уникальная коллекция рептилий и амфибий Не все террариумы функционируют
Возможность увидеть редкие виды Старое оборудование
Дружелюбные сотрудники Нет интерактивных зон
Умеренная цена билета Трудности с парковкой

Частые вопросы (FAQ)

Как купить билет?
Билеты продаются на месте, стоимость остаётся доступной. Детские и семейные абонементы пока не предусмотрены.

Можно ли фотографировать?
Да, но без вспышки. Для съёмки на профессиональную технику нужно согласовать визит заранее.

Когда откроется новый акватеррариум?
Строительство запланировано на 2026 год, но точная дата открытия пока не названа.

Мифы и правда о рептилиях

Миф: крокодилы живут только в жаре.
Правда: кайманы спокойно переносят умеренные температуры, если им поддерживают тёплую воду и ламповое тепло.

Миф: змеи не привыкают к людям.
Правда: ручные виды, вроде маисового полоза, узнают своих смотрителей по запаху.

Миф: черепахи не нуждаются в уходе.
Правда: им требуется строгий контроль влажности и освещения, иначе они заболеют.

Интересные факты

  1. Василиск способен пробежать по воде до пяти метров.

  2. Шпороносная черепаха может прожить более 70 лет.

  3. Кайманы Лени и Ляли появились в Перми ещё в начале 2000-х и пережили несколько реконструкций здания.

Исторический контекст

Акватеррариум на Окулова появился в советские годы как часть биологического уголка пермского зоопарка. Со временем он превратился в самостоятельную экспозицию. Здесь проводились школьные экскурсии, лекции для студентов-биологов и даже ночные наблюдения за поведением животных. В разное время в акватеррариуме жили питоны, аксолотли и даже мини-акулы.

Сегодня это уже история, но благодаря сотрудникам старый корпус продолжает жить — тихо, спокойно, в полумраке, где шевелится хвост ящерицы и блестит кожа крокодила.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
