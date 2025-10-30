Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бокс вместо зала: почему те, кто попробовал, больше не возвращаются к тренажёрам
Личное мнение Осташко об иноагентах: почему клеймо не должно становиться приговором
Сладкое и жирное подрывает интеллект: как неправильное питание влияет на мозг
Марианское море — врата в иной мир: тайны бездны, куда не доходит свет
Камеры ловят чаще, чем вы моргаете: водителям напомнили, когда два штрафа за 1 промежуток — законно
Продублировал смерть: Садальский подметил мистическое совпадение в смертях двух артистов
Дом из динамита: почему Пентагон критикует новый хит Netflix
Домашний уход, который победил салоны: всё, что нужно для сильных волос, уже растёт на подоконнике
Город-призрак всплыл из глубин: 3000 лет тишины — и внезапное открытие, перевернувшее археологию

Скрытая правда о любви к собакам: что мы принимаем за ласку, они считают угрозой

2:11
Зоосфера

Кажется, вы знаете своего питомца как никто другой. Но даже самые заботливые хозяева иногда делают то, что собаки терпят молча — из любви и привязанности. Зоопсихологи уверены: многие наши "знаки внимания" на самом деле раздражают питомца. Давайте разберём, какие привычки людей собаки на самом деле ненавидят — и что можно сделать, чтобы отношения стали гармоничнее.

Собака и хозяйка в парке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака и хозяйка в парке

1. Объятия

Мы воспринимаем объятия как проявление любви, а собака — как ограничение свободы.
Когда вы прижимаете питомца к себе, он чувствует, что его движения заблокированы. В собачьем мире это сигнал угрозы или попытки доминирования. Даже если пёс доверяет хозяину, внутренняя тревога может выдать себя — напряжённые уши, застывшая поза, отведённый взгляд.

Лучше заменить объятия мягкими поглаживаниями в приятных зонах — груди, шее или по бокам. Если при попытке обнять собака облизывает нос или отводит морду — это вежливый "сигнал стресса".

2. Прикосновения к лапам

Лапы — одна из самых уязвимых частей тела собаки. В природе псовые бережно охраняют их, ведь любая травма может означать потерю способности охотиться и выживать.
Если питомец отдёргивает лапу, когда вы к ней прикасаетесь, это не каприз, а инстинктивная защита.

Чтобы собака привыкла к тактильным контактам, приучайте её с щенячьего возраста, используя позитивное подкрепление — лакомство, похвалу, спокойный тон.

3. Сильные запахи

Обоняние собаки в десятки тысяч раз чувствительнее человеческого. Поэтому то, что для нас просто аромат, для неё - мощный удар по чувствам.
Парфюм, освежители воздуха, ароматические свечи и бытовая химия могут вызывать у питомца головную боль или раздражение слизистой.

Используйте нейтральные, слабопахнущие средства. Если наносите духи — делайте это в другой комнате, а затем мойте руки, прежде чем гладить собаку.

4. Громкие звуки

Молнии, фейерверки, пылесос, миксер — всё это для собаки может быть настоящим кошмаром.
И, конечно, крик хозяина она воспринимает не как "наказание", а как угрозу. Громкий голос не помогает обучению, а лишь усиливает тревожность.

"Собаки учатся лучше через спокойствие и последовательность, а не через страх", — отметил кинолог Илья Власов.

Создайте "убежище" — тихий уголок, где питомец может спрятаться от пугающих звуков. А чтобы снизить страх, попробуйте метод десенсибилизации: включайте громкие звуки на минимальной громкости и угощайте собаку лакомствами.

5. Долгий зрительный контакт

В собачьем мире пристальный взгляд — вызов. Если вы слишком долго смотрите в глаза питомцу, он может счесть это актом доминирования.
Чтобы показать дружелюбие, моргните медленно или слегка отверните голову. Это собачий эквивалент улыбки.

6. Смешные костюмы

Да, собака в костюме пчёлки выглядит умилительно, но для неё это может быть мучение.
Одежда, сковывающая движения, вызывает стресс и раздражает кожу. Если питомец замирает, пытается снять комбинезон или трусит — "модный показ" пора закончить.

Одежда должна быть функциональной, а не декоративной: лёгкая, удобная, без тугих резинок и лишних деталей. Используйте её только при необходимости — например, зимой или в дождь.

7. Резкая смена распорядка

Собаки — приверженцы рутины. Им важно, чтобы прогулки, кормление и сон происходили примерно в одно и то же время.
Резкая смена графика (новая работа хозяина, переезд, путешествие) может вызвать у питомца стресс и даже привести к нарушению поведения.

Меняйте распорядок постепенно: сдвигайте время прогулок или кормления на 5-10 минут в день. Так собака адаптируется без тревоги.

8. Физическое наказание

Толчок, шлепок или даже грубое удержание — всё это собака воспринимает как агрессию. Она не понимает, за что наказана, но запоминает, что владелец — источник опасности. Это разрушает доверие и может привести к ответной агрессии.

Лучший способ коррекции — положительное подкрепление. Поощряйте нужное поведение, а нежелательное перенаправляйте.
Например, если пёс грызёт обувь, дайте ему игрушку и похвалите, когда он переключится на неё.

9. Долгое одиночество

Собака — социальное существо. Одиночество для неё - не отдых, а испытание.
Если питомца оставляют надолго, он может начать лаять, грызть мебель, копать пол или разбрасывать вещи. Это не "вредность", а тревога разлуки.

Чтобы облегчить одиночество

  • уходите из дома постепенно, увеличивая время отсутствия;
  • оставляйте интерактивные игрушки, например конг с лакомством;
  • включайте тихую музыку или радио;
  • выводите собаку на прогулку перед уходом, чтобы она устала и спокойно спала.

10. Прогулки "по делу"

Если вы выгуливаете собаку только ради туалета, не давая ей понюхать окрестности, — вы лишаете её главного источника радости.
Запахи для пса — как новости для человека. Он узнаёт, кто проходил рядом, где была еда, какие животные живут по соседству.

Дайте питомцу время понюхать всё вокруг. Пусть у него будут "свободные прогулки", где он сам выбирает направление. Это снижает стресс и делает собаку счастливее.

Плюсы и минусы человеческих привычек с точки зрения собаки

Плюсы Минусы
Объятия помогают укрепить доверие, если собака к ним привыкла Большинство собак чувствуют дискомфорт при объятиях и не могут вырваться
Прикосновения к лапам полезны для гигиены и осмотров Могут вызывать стресс, если собака не приучена с детства
Наряды защищают от холода и влаги Одежда ограничивает движения и раздражает кожу
Изменение распорядка помогает адаптироваться к жизни хозяина Резкие перемены вызывают тревожность и дезориентацию
Короткие прогулки удобны для хозяина Лишают собаку возможности исследовать и обогащать жизнь запахами
Временная изоляция помогает собаке отдыхать Долгое одиночество провоцирует тревогу и разрушает психику
Крики иногда дают мгновенный результат Разрушают доверие и вызывают страх перед владельцем

3 интересных факта о поведении собак

  1. Объятия как сигнал угрозы.
    У волков и диких псов прижимание тела к телу часто используется для демонстрации силы, поэтому многие собаки инстинктивно воспринимают объятия настороженно.
  2. Запахи — собачий интернет.
    Через обоняние питомцы получают до 80 % информации об окружающем мире: по запаху они распознают пол, возраст, настроение и даже состояние здоровья других животных.
  3. Тишина лечит.
    Исследования показали, что мягкая музыка или спокойный голос хозяина снижают уровень кортизола (гормона стресса) у собак, а громкие звуки и резкие команды, наоборот, повышают тревожность.

Большинство вещей, которые раздражают собак, не требуют радикальных изменений — только немного внимания и эмпатии. Не обнимайте питомца против воли, не заставляйте носить костюм, не нарушайте рутину. Замените крики на похвалу, дайте возможность нюхать, исследовать и отдыхать рядом. Тогда ваша собака ответит тем же — доверием, спокойствием и безусловной любовью.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Садоводство, цветоводство
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Военные новости
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Трамп приказал, Кремль ответит: США и РФ услышат ядерные взрывы на полигонах? Олег Володин Тысячи лет назад люди пережили инфекцию, о которой никто не знал — учёные нашли её отпечаток в ДНК Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
ВСУ в котле под Красноармейском: 1 км до полного окружения, наступают решающие часы
Последние материалы
Долг за квартиру брата Ивана Дорна: почему успешный бизнесмен скрывается от приставов
Китай без перевода: как туристу разобраться в иероглифах и оплатить лапшу телефоном
Гречку придётся выбросить: главная ошибка при варке, превращающая кашу в клейстер
Сосед советовал, интернет подтвердил, а урожай пропал: главные дачные заблуждения осени
Болезнь, которую принимают за депрессию: организм просто перестаёт жить — таблетки не помогут
Трасса превращается в ледяной тест: зимняя проверка, которую проходит не каждый грузовик
Это не к добру: что Юрий Лоза сказал о возможном вторжении НЛО на Землю
Пыль исчезнет за 5 минут: простой трюк с пипидастром для тех, кто ненавидит уборку
Хозяева путают эмоции и болезнь: когда моргание — повод бежать в клинику, а не умиляться
Одиночество Романа Попова: почему тяжелобольной актёр остался без поддержки друзей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.