Пауки редко вызывают симпатию, но их вклад в сохранение экологического баланса трудно переоценить. Эти незаметные хищники ежегодно уничтожают миллионы тонн насекомых, регулируя их численность и предотвращая распространение вредителей. Британские учёные выяснили, что совокупный объём добычи пауков можно сравнить с количеством пищи, потребляемой всем человечеством за тот же период.
"Эти 40 лет я накапливал опыт, тратил тысячи часов, наблюдал за процессом выбора и захвата пауком. Это было необходимо, чтобы я смог написать эту статью о мировой годовой добычи пауков", — сказал глава исследовательской группы Уильям Бристоу.
Исследование британских биологов показало: пауки ежегодно поедают от 400 до 800 миллионов тонн насекомых. Для сравнения, люди в среднем потребляют около 400 миллионов тонн мяса и рыбы в год — почти столько же. Это делает пауков крупнейшими хищниками планеты по совокупному весу добычи.
Суммарная биомасса всех пауков Земли оценивается примерно в 25 миллионов тонн. Они живут во всех уголках планеты — от тропических лесов до альпийских лугов и садов за городом. В каждой экосистеме пауки играют важную роль, помогая сдерживать рост популяции насекомых, особенно растительноядных.
"Пауки убивают огромное количество растительноядных насекомых. Таким образом они помогают защитить растения от повреждений. При этом они являются пищей для тысячи членистоногих. За один год до пяти тысяч птиц поедают 8 000 — 10 000 пауков", — считает Бристоу.
|Категория потребления
|Объём (в млн тонн в год)
|Пример добычи/пищи
|Пауки
|400-800
|Насекомые, мелкие членистоногие
|Люди
|≈400
|Мясо и рыба
|Киты
|≈280-500
|Планктон и рыба
|Птицы
|≈400
|Насекомые, семена
Эти цифры показывают: пауки сопоставимы по "аппетиту" с самыми крупными существами планеты. При этом они действуют незаметно, распределяясь миллиардами по земной поверхности.
Паукообразные используют разные стратегии. Некоторые плетут липкие сети и ждут, пока добыча попадёт в ловушку. Другие, как пауки-скакуны, нападают молниеносно. Есть виды, живущие под землёй или в воде — они чувствуют колебания и реагируют на движение жертвы.
Каждый паук способен съедать за год до 10-20 раз больше собственного веса, что объясняет колоссальный масштаб общей добычи. Учёные отмечают: эффективность их охоты — результат миллионов лет эволюции.
В частных домах и садах пауки помогают контролировать численность мух, комаров и мошек. Это естественная альтернатива химическим средствам, которые часто оказывают вредное воздействие на человека и животных.
Тем не менее, многие стремятся избавиться от этих соседей, не осознавая, что вместе с пауком исчезает и природная защита от насекомых-вредителей.
Если представить, что пауки исчезнут, последствия будут катастрофическими. Популяция насекомых начнёт расти в геометрической прогрессии, что приведёт к разрушению урожаев и увеличению распространения инфекций. Экосистема не сможет самостоятельно восстановить баланс, ведь пауки занимают уникальную нишу хищников, которых невозможно заменить другими организмами.
Сколько пауков живёт на Земле?
По оценкам биологов, около 45 тысяч видов, насчитывающих миллиарды особей.
Почему их стоит оставить в покое?
Потому что они контролируют численность насекомых и защищают растения.
Опасны ли домашние пауки?
Большинство видов безопасны для человека и избегают контакта.
Можно ли держать паука дома как питомца?
Да, некоторые пауки, например тарантулы, популярны среди коллекционеров, но требуют условий с контролем влажности и температуры.
Пауки, несмотря на свой пугающий облик, играют одну из ключевых ролей в жизни планеты. Они ежедневно удерживают хрупкий баланс между растениями, насекомыми и другими животными, оставаясь при этом почти незаметными. Благодаря им миллионы гектаров посевов и садов не подвергаются нашествию вредителей, а экосистемы сохраняют устойчивость. Исследования вроде работы Уильяма Бристоу помогают взглянуть на этих существ иначе — не как на источник страха, а как на важнейших союзников природы.
Именно поэтому отношение к паукам должно меняться: вместо того чтобы бездумно уничтожать их, стоит понимать, что каждый из них — часть огромного природного механизма, без которого жизнь на Земле выглядела бы совсем иначе.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.