Собаки, рядом с которыми человек кажется щенком: титаны, покорившие сердца людей

Крупные собаки во все времена вызывали у человека восхищение. Их мощь, выносливость и спокойная уверенность всегда сочетались с удивительной способностью быть мягкими и заботливыми компаньонами. Величественные и благородные, они не только защищали людей, но и согревали их своим присутствием. Эти "титаны" доказали, что истинная сила всегда идет рука об руку с добротой.
Английский мастиф считается одной из самых древних пород. История этой собаки уходит к эпохе Римской империи, когда гигантов использовали на охоте и в боях. Современные мастифы сохранили внушительный вид: вес может превышать 110 килограммов, а рост в холке — 70 сантиметров. При этом темперамент у них уравновешенный, а характер — добрый и мягкий.
Эти собаки идеально подходят для семей, где им уделяют внимание и обеспечивают раннюю социализацию. Несмотря на грозный облик, мастиф отличается спокойствием и редким терпением. Однако из-за размеров он требует просторного жилья и регулярных прогулок.
Интересный факт: в 1989 году зафиксирован рекорд веса мастифа — 155 килограммов.
Швейцарские сенбернары издавна спасали людей в Альпах. Их густая шерсть и мощная фигура позволяют выдерживать холод и метели. Вес взрослых собак колеблется от 60 до 120 килограммов, а рост — до 90 сантиметров.
Сенбернары спокойны и дружелюбны, известны как прекрасные компаньоны для детей. Однако им требуется регулярный уход — расчёсывание густой шерсти и контроль здоровья, особенно суставов и сердца.
Эта порода не приспособлена к жаркому климату, поэтому ей комфортнее в умеренных и холодных регионах.
Ньюфаундленд родом с одноимённого канадского острова. Изначально он помогал рыбакам и участвовал в спасении людей на воде. Благодаря перепонкам между пальцами и плотному телосложению ньюфаундленд плавает почти так же уверенно, как морской котик.
Вес собаки может достигать 70 килограммов, рост — около 70 сантиметров. Ньюфаундленды преданы, спокойны и легко поддаются обучению. Они нуждаются в постоянных нагрузках и ежедневных прогулках, но агрессию проявляют крайне редко.
Плюс: высокая обучаемость и дружелюбие.
Минус: обильная линька и склонность к суставным заболеваниям.
Эта порода известна своей высотой — отдельные особи превышают 85 сантиметров в холке. Ирландские волкодавы веками использовались для охоты на волков и оленей. Сегодня это преданные и уравновешенные собаки, отличающиеся мягким нравом.
Несмотря на внушительный вид, волкодавы крайне терпеливы. Они требуют систематического обучения и умеренных физических нагрузок, чтобы сохранять форму и избегать скуки.
Немецкий дог считается одной из самых изысканных и гармоничных пород. Его рост может достигать 90 сантиметров, вес — около 80 килограммов. Несмотря на огромные размеры, дог отличается интеллигентностью и деликатностью в поведении.
Он требует внимания, сбалансированного питания и бережного ухода за суставами. Доги прекрасно чувствуют настроение человека и известны своей бесконечной привязанностью к владельцу.
Воспитание и социализация обязательны с раннего возраста, чтобы развить спокойный характер.
Леонбергер — символ уравновешенности и благородства. Порода выведена в XIX веке в Германии и сочетает черты сенбернара, ньюфаундленда и пиренейской горной собаки. Вес взрослого пса — до 77 килограммов, рост — около 80 сантиметров.
Леонбергеры дружелюбны и любознательны, нуждаются в постоянном контакте с человеком. Они отлично ладят с детьми, но требуют регулярного ухода за густой шерстью. Эти собаки не переносят одиночества, предпочитая быть рядом с семьёй.
Эта порода веками охраняла монастыри и стада в горах Тибета. Тибетский мастиф сочетает в себе силу, независимость и врождённое чувство достоинства. Вес отдельных особей может превышать 100 килограммов, а густая шерсть защищает от холода.
Мастифы настороженно относятся к незнакомцам, но с хозяином они ласковы и верны. Для успешного воспитания требуется опытный владелец, умеющий устанавливать доверие и дисциплину.
Тибетские мастифы известны долгожительством среди крупных пород — живут до 14 лет.
Эта французско-испанская порода веками оберегала стада от волков и медведей. Пиренейские собаки отличаются независимостью и спокойным темпераментом. Вес колеблется от 40 до 60 килограммов, рост — около 70 сантиметров.
Их густая белая шерсть требует регулярного ухода, а характер сочетает осторожность и решимость. Эти собаки не терпят грубости и хорошо реагируют на мягкое обучение. В семьях проявляют заботливость и терпимость к детям.
Дирхаунд — древняя охотничья порода из Шотландии. Её элегантность и стремительность веками вдохновляли художников и поэтов. Рост собак — до 81 сантиметра, вес — около 60 килограммов.
Несмотря на гордую осанку, дирхаунды доброжелательны и уравновешенны. Им необходимы регулярные пробежки и простор для движения. При правильном воспитании они становятся верными и ненавязчивыми спутниками.
Бернский зенненхунд — один из самых популярных швейцарских великанских собак. Вес взрослых животных — до 50 килограммов, рост — до 70 сантиметров.
Эта порода сочетает рабочие качества и мягкий, уравновешенный характер. Бернцы преданы, внимательны к детям и нуждаются в постоянном общении с людьми. Шерсть требует ухода, особенно в период линьки.
При правильном воспитании бернский зенненхунд становится настоящим членом семьи, способным дарить тепло и спокойствие.
|Порода
|Средний вес (кг)
|Рост в холке (см)
|Особенности
|Английский мастиф
|90-113
|70
|Самый тяжёлый пёс в мире
|Сенбернар
|60-120
|90
|Спасатель в горах
|Ньюфаундленд
|60-70
|71
|Отличный пловец
|Ирландский волкодав
|50-70
|85
|Самый высокий пес
|Немецкий дог
|50-90
|90
|Аристократ среди собак
|Леонбергер
|45-77
|80
|Семейный гигант
|Тибетский мастиф
|90-145
|78
|Независимый охранник
|Пиренейская горная собака
|40-60
|70
|Хранитель стад
|Дирхаунд
|40-65
|81
|Быстрый охотник
|Бернский зенненхунд
|35-50
|70
|Добродушный компаньон
Ошибка: выбор крупной собаки без учёта условий проживания.
Последствие: стресс у животного и разрушение мебели.
Альтернатива: заранее оценить размеры жилья и возможности для прогулок.
Ошибка: неправильное питание.
Последствие: ожирение и проблемы с суставами.
Альтернатива: подобрать корм с ветеринаром, соблюдать режим и дозировку.
Крупная собака может стать не только охранником, но и терапевтом. Исследования показывают, что контакт с такими животными снижает уровень стресса и улучшает эмоциональное состояние человека. Однако важна ответственность: каждое животное требует ухода, пространства и любви.
|Плюсы
|Минусы
|Верность и спокойствие
|Большие затраты на корм и уход
|Отличные охранники
|Требуют много места
|Терпеливы к детям
|Короткая продолжительность жизни
1. Какая собака самая крупная в мире?
Рекордсменом по весу считается английский мастиф.
2. Какая порода живёт дольше всех среди крупных собак?
Тибетский мастиф и дирхаунд могут прожить до 14 лет.
3. Подходит ли большая собака для квартиры?
Только при условии ежедневных прогулок и достаточного пространства.
4. Что важно знать перед покупкой щенка-гиганта?
Необходимы стабильный уход, дрессировка и качественный рацион с повышенным содержанием белка и кальция.
Миф: большие собаки агрессивны.
Правда: при правильном воспитании они спокойны и преданы.
Миф: крупные породы плохо поддаются обучению.
Правда: они обладают высоким интеллектом, но нуждаются в терпении.
Миф: такие собаки не подходят для семьи с детьми.
Правда: большинство из них терпеливы и заботливы к малышам.
Английские мастифы использовались в древнем Риме для гладиаторских боёв.
Ньюфаундленд может тащить на воде человека весом до 80 кг.
Считается, что сенбернары всегда носили бочку с бренди — это миф, созданный художниками XIX века.
Первые упоминания о крупных собаках встречаются в ассирийских барельефах около 3000 лет назад.
В Средневековье гигантов разводили при дворах монархов как символ власти.
В XIX веке началась селекция крупных пород для работы и спасения людей.
