Мёртвая тишина: как животные притворяются мертвыми и зачем это нужно хищникам

Наверняка вы хотя бы раз слышали про "гипноз курицы" — забавный фокус, когда птицу кладут на землю, проводят перед клювом линию, и она замирает, будто впала в транс. Но за этим трюком стоит вовсе не магия и не гипноз в привычном смысле. Учёные называют это состояние тонической неподвижностью — древним инстинктом выживания, который встречается у многих животных, от насекомых до акул.

Куриный гипноз: как это работает

Чтобы вызвать "куриный транс", достаточно положить птицу на землю и провести мелом или палкой прямую линию перед клювом. Курица замирает — и может оставаться неподвижной несколько минут.

С научной точки зрения, это не сон и не потеря сознания, а рефлекторная реакция на стресс. При сильном испуге или обездвиживании организм некоторых животных переходит в состояние оцепенения. Мозг как бы "замораживает" тело, чтобы хищник потерял интерес к неподвижной добыче.

Это состояние — разновидность так называемого танатоза (от греческого thanatos - "смерть"). Оно помогает слабым животным избежать гибели, имитируя смерть.

Танатоз — притворная смерть как стратегия

Яркий пример — опоссум. При встрече с врагом он падает на бок, открывает пасть, выделяет зловонный запах и полностью замирает. Частота сердечных сокращений и дыхание снижаются до минимума — животное выглядит мёртвым. Хищник уходит, а через несколько минут "актёр" приходит в себя и убегает.

Эта же стратегия встречается у лягушек, змей, некоторых грызунов и птиц. Учёные считают, что способность к неподвижности закреплена генетически — как древний эволюционный механизм защиты.

Тоническая неподвижность у птиц

В отличие от танатоза, тоническая неподвижность не сопровождается замедлением физиологических процессов — это чисто поведенческая реакция на стресс.

У кур, кроликов и мелких грызунов её можно вызвать, если положить животное на спину или ограничить движение. Однако эксперты предупреждают: проводить подобные опыты без нужды нельзя — для животного это сильнейший стресс.

Курица, "загипнотизированная" линией, просто замирает, пока не почувствует безопасность. Затем она внезапно "просыпается" и продолжает обычное поведение, будто ничего не произошло.

А теперь — про акул

Самое удивительное: тоническая неподвижность встречается и у крупных морских хищников, включая белых акул.

Если перевернуть акулу на спину или слегка погладить её морду, она погружается в состояние оцепенения — словно выключается. Это может длиться до 15 минут, после чего рыба приходит в себя и уплывает.

Учёные предполагают, что такая реакция сохранилась от древних предков акул. В природе ею иногда пользуются даже другие хищники.

Косатки, охотясь на акул, переворачивают их на спину, дожидаются наступления неподвижности и затем спокойно поедают добычу.

Такое поведение зафиксировано у нескольких видов касаток в Новой Зеландии и Южной Африке.

Как вызвать "акулий транс" (в теории)

Разумеется, экспериментировать с акулами нельзя — это опасно для человека и стрессово для животного. Но с научной точки зрения, механизм прост:

переворот на спину нарушает ориентацию в пространстве;

органы равновесия (лабиринты) перестают работать корректно;

мозг блокирует двигательные функции, пока организм не "понимает", где верх и низ.

Так же, как у курицы, состояние временно и обратимо — но у акулы может длиться дольше.

Таблица "Сравнение: курица и акула"

Показатель Курица Белая акула Вид реакции Тоническая неподвижность Тоническая неподвижность Причина Испуг, стресс Нарушение равновесия Способ вызова Проводим линию перед клювом Переворачиваем на спину Длительность До 3 минут До 15 минут Опасность Минимальная Экстремально высокая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться "гипнотизировать" животных ради забавы.

Последствие: сильный стресс и травма у животного.

Альтернатива: наблюдайте за поведением животных в естественной среде — это безопасно и познавательно.

Три интересных факта

Учёные используют тоническую неподвижность для временного обездвиживания птиц при изучении поведения. У змей это состояние может длиться до получаса — пока хищник не уйдёт. Косатки — единственные млекопитающие, которые применяют "гипноз" против акул в природе.

Исторический контекст

XIX век: феномен "куриного гипноза" впервые описан натуралистом Адамсоном.

1930-е годы: этологи ввели термин "тоническая неподвижность".

XXI век: исследователи морских хищников подтвердили наличие этого состояния у акул.