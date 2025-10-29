Когда птица думает как человек: серые вороны научились творить без примеров и подсказок

Серые вороны — одни из самых сообразительных птиц на планете, и новое исследование МГУ только подтвердило это. Учёные доказали, что эти пернатые способны создавать предметы по памяти, ориентируясь на их цвет и размер, даже без визуального образца перед глазами. Подобное умение ранее наблюдалось лишь у новокаледонских ворон и какаду Гоффина, известных своими инструментальными навыками.
До недавнего времени считалось, что серые вороны (Corvus cornix) не используют орудия в естественной среде. Однако эксперименты показали: эти птицы способны мысленно удерживать представление о предмете и создавать его, руководствуясь памятью. Это говорит о сложных когнитивных процессах — способности к абстрактному мышлению, планированию и воспроизведению действий без непосредственного примера.
"Таким образом, не только новокаледонские вороны и какаду Гоффина, но и серые вороны способны учитывать при изготовлении предметов некоторые характеристики ранее подкреплявшихся стимулов", — отметила руководитель исследования Анна Смирнова.
Учёные из МГУ провели серию экспериментов, чтобы проверить, способны ли серые вороны "создавать" предметы из памяти.
Первый этап: птиц обучили бросать кусочки бумаги в щель. За правильно выполненное действие они получали награду — личинку мучного хрущака.
Второй этап: воронам дали большие листы бумаги. Без подсказок они начали отрывать куски нужного размера и бросать их в отверстие, демонстрируя понимание пропорций.
Третий этап: птицам показали листы двух цветов — синего и жёлтого. После обучения они осознанно выбирали синие кусочки, то есть могли сопоставить цвет с ожидаемым результатом.
Заключительная стадия: вороны самостоятельно изготавливали куски правильного цвета и размера, даже когда пример был убран. Это и стало главным доказательством того, что птицы работают по памяти, а не по подражанию.
|Вид
|Известные навыки
|Использование орудий
|Работа с памятью
|Уровень интеллекта
|Серые вороны (Corvus cornix)
|Создают предметы по памяти
|редкое
|развито
|высокий
|Новокаледонские вороны (Corvus moneduloides)
|Делают крючки, палочки
|постоянно
|развито
|очень высокий
|Какаду Гоффина (Cacatua goffiniana)
|Создают инструменты для пищи
|регулярно
|развито
|высокий
|Синицы и галки
|Решают простые задачи
|редко
|ограничено
|средний
Способность создавать предмет по мысленному образу ранее считалась уникальной для человека и некоторых приматов. Теперь выяснилось, что и птицы способны к аналогичному уровню абстрактного мышления.
Это открытие не только расширяет представления о когнитивной эволюции, но и помогает учёным изучать механизмы памяти и воображения, общие для разных видов.
Ошибка: считать интеллект птиц примитивным.
Последствие: недооценка когнитивного потенциала животных.
Альтернатива: рассматривать птиц как модель для изучения развития разума.
Ошибка: полагать, что только приматы способны к целенаправленному творчеству.
Последствие: ограничение исследований эволюции мышления.
Альтернатива: расширять эксперименты на разные виды, включая врановых.
Ошибка: путать подражание с осознанным созданием предметов.
Последствие: неверные выводы о природе интеллекта.
Альтернатива: использовать тесты, исключающие визуальные образцы, как в эксперименте МГУ.
Психологи отмечают, что когнитивные механизмы птиц и человека могут развиваться по схожим законам. Исследование МГУ показало: вороны умеют обобщать опыт и использовать его в новых ситуациях. Это открывает перспективы для изучения детского мышления и процессов абстрактного планирования. Возможно, наши пернатые соседи помогут лучше понять, как у людей формируется воображение и способность к творчеству.
Плюсы:
• углубление знаний об эволюции интеллекта;
• подтверждение универсальности когнитивных принципов;
• возможность применения результатов в нейробиологии.
Минусы:
• ограниченное число подопытных;
• трудности интерпретации поведения без антропоморфизма;
• зависимость результатов от условий содержания птиц.
Чем серые вороны отличаются от новокаледонских?
Первые не используют инструменты в природе, но способны создавать предметы из памяти. Вторые — активные "инженеры" дикой среды.
Почему для эксперимента выбрали бумагу?
Это безопасный, лёгкий и нейтральный материал, не вызывающий пищевого интереса, но удобный для манипуляций.
Можно ли считать ворон "разумными"?
Скорее — обладающими элементами разума: они планируют действия, предугадывают результаты и принимают решения на основе опыта.
Миф: только люди способны создавать предметы осознанно.
Правда: вороны и попугаи также проявляют конструктивное мышление.
Миф: серые вороны менее умны, чем их тропические родственники.
Правда: исследования МГУ показали, что уровень их интеллекта недооценивали.
Миф: интеллект животных нельзя измерить.
Правда: современные когнитивные тесты позволяют сравнивать способности разных видов.
Вороны способны узнавать себя в зеркале — редкая способность, свойственная также дельфинам и человекообразным обезьянам.
Они помнят лица людей и передают информацию о "опасных" людях другим воронам.
В природе врановые используют камни и ветки не только как инструменты, но и как игрушки.
Интерес к интеллекту ворон начался в XIX веке, когда учёные впервые заметили их способность решать задачи и взаимодействовать с предметами. Но лишь современные когнитивные исследования, проведённые в МГУ и зарубежных лабораториях, подтвердили: вороны способны к абстрактному мышлению. Это сближает их с самыми умными животными планеты — приматами, дельфинами и человеком.
